Приміське і міжміське сполучення плануємо відновити 12 травня, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що все залежатиме від того, які показники щодо поширення вірусу матиме країна.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".

"Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - зазначив він.

Крім того, пізніше планується і відновлення авіасполучення.

"Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів - невигідно. Вигідніше не літати", - додав Криклій.

За його словами, напевно будуть стримуючі рішення і обмеження: маски, термоскрінінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.

"Інакше ми матимемо гіперболічне зростання захворюваності. Ми готуємо пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину, наступного тижня з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ - у них перша скрипка", - пояснив міністр.

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