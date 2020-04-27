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Новини Коронавірус і карантин
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Приміське і міжміське сполучення плануємо відновити 12 травня, - Криклій

Приміське і міжміське сполучення плануємо відновити 12 травня, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що все залежатиме від того, які показники щодо поширення вірусу матиме країна.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".

"Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - зазначив він.

Крім того, пізніше планується і відновлення авіасполучення.

"Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів - невигідно. Вигідніше не літати", - додав Криклій.

За його словами, напевно будуть стримуючі рішення і обмеження: маски, термоскрінінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.

"Інакше ми матимемо гіперболічне зростання захворюваності. Ми готуємо пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину, наступного тижня з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ - у них перша скрипка", - пояснив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для українців, які хочуть повернутися додому, заплановані нові авіарейси з 25 міст світу, - Мінінфраструктури. СПИСОК

Автор: 

карантин (18172) перевезення (1021) транспорт (1409) Криклій Владислав (548) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Какое ж.д. сообщение? Он вообще когда нибудь ездил по ж.д. в поездах дальнего следования, половина составов которых состоит из ПЛАЦКАРТНЫХ вагонов? После двух недель поездок в таких поездах у нас половина Украины сляжет. Тоже самое и с электричками и хюндаями. Если и запускать поезда дальнего следования, то только в составах с купейными вагонами и СВ. Плацкарты - это вообще жуткий пережиток совка. А хюндаи тоже пока не ко времени будут - много людей в открытом пространстве вагона.
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27.04.2020 13:19 Відповісти
+4
З дотриманням "масочного" режиму та соціальної дистанції в 1,5 метри, як казав головний санітар? Як ви собі це уявляєте?
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27.04.2020 11:26 Відповісти
+3
Правильно. Ато что то отстаем от Италии и США по зараженным и смертности. Даешь поголовное заражение
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27.04.2020 11:47 Відповісти
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З дотриманням "масочного" режиму та соціальної дистанції в 1,5 метри, як казав головний санітар? Як ви собі це уявляєте?
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27.04.2020 11:26 Відповісти
да нияк.никто контролировать не будет. даже сейчас,при том что все напуганы, в Атбовне ходят с масками опущенными на бороду.толку от той маски? охране пох.
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27.04.2020 19:45 Відповісти
таки да , и единственные кто придерживаются - это продавцы в магазинах (лично моё наблюдение не 100%) ... все остальные шастают как кто хочет ... обобенно малолетки группами по 10 чел с сигареткой в зубах .... и им пох.
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27.04.2020 20:26 Відповісти
А зачем? У нас же страна в смартфоне и мир тоже. Разьезжайте теперь по смартфона, ну или на самокате по квартире, тоже ничего.
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27.04.2020 11:43 Відповісти
Правильно. Ато что то отстаем от Италии и США по зараженным и смертности. Даешь поголовное заражение
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27.04.2020 11:47 Відповісти
как грится- будем иметь "гиперболический рост заболеваемости",можно даже сказать гиперлуповскийИсточник: https://censor.net/n3191748
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27.04.2020 19:47 Відповісти
На электричке например с Березани до Киева жд,а потом такси? Какой смысл без синхронного открытия метро?
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27.04.2020 12:14 Відповісти
Какое ж.д. сообщение? Он вообще когда нибудь ездил по ж.д. в поездах дальнего следования, половина составов которых состоит из ПЛАЦКАРТНЫХ вагонов? После двух недель поездок в таких поездах у нас половина Украины сляжет. Тоже самое и с электричками и хюндаями. Если и запускать поезда дальнего следования, то только в составах с купейными вагонами и СВ. Плацкарты - это вообще жуткий пережиток совка. А хюндаи тоже пока не ко времени будут - много людей в открытом пространстве вагона.
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27.04.2020 13:19 Відповісти
А в купейном намного лучше? Один заражает троих (из своего купе), а если "повезет", то и кого-нибудь еще - например, проходя по коридору к туалету и задев идущего навстречу.
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27.04.2020 20:09 Відповісти
В Харькове , в убогих узких маршрутках, плотненько так ездят люди, маски висят по разному, есть далеко не у всех, у водителей на бороде, например.Троллейбусы, трамваи в часы пик заполнены. Это наблюдается 1.5 месяца. По Вашей логике , половина(ну пусть треть) города должны болеть(многие сильно). Это нам везет просто, или как? Когда пик? Или пропустили?
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27.04.2020 21:09 Відповісти
Правильно, короновірус це ЛЯКАЛКА для всіх людей і чарівна паличка для влади - змахнув і вулиці пусті і всі носять маски, взмахнув другий раз - закриті ринки і фермери врожай викидають на дорогу, взмахнув третій - і частина бюджету списана на боротьбу зкороновірусом
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27.04.2020 22:20 Відповісти
...взмахнул в четвертый раз " уря, мы ************************, снова вибирайте нас!"
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27.04.2020 22:59 Відповісти
У харьковчан иммунитет сильный, после стольких лет с Гепой никакая корона не страшна.
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27.04.2020 22:20 Відповісти
Громадський транспорт це до жопи будь-яка подальша імітація карантинних заходів. За тиждень буде такий стрибок захворюваності, що знову введуть жорсткі обмеження.Тому не з транспорту треба починати, а з виробництва та торгівлі, де реально можна дотримуватись хоча б якихлсь дистанцій, масочного режиму і дезинфекції.
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27.04.2020 17:51 Відповісти
А людям к производству и торговле как - пешкодралом всю ночь добираться??
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27.04.2020 19:35 Відповісти
С ужасом представляю себе киевское метро с ограничением по сидячим местам. Выйдя из дому в 7:30, я попаду на работу ближе к обеду.
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27.04.2020 20:07 Відповісти
не представляю, кто в здравом уме и памяти сядет в купе и поедет ночь непонятно с кем в замкнутом пространстве 2*2 ??

Тоже самое с маршрутками
Кто-то хочет быть смертниками????
Если продавать билеты -1 в купе или семья в купе.
И никак иначе.
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27.04.2020 21:27 Відповісти
я хочу не верю в силу короны обычный грипп. ссыкуны сидите на диване
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28.04.2020 02:59 Відповісти
Если у Вас хорошее здоровье и иммунная система, которая справляется с инфекциями и Вы переносите вирусный грипп обычно в легкой форме, то очень большой шанс, что даже не заметите наличие короны. Остерегаться стоит старикам и тем, кто часто и тяжело переносит сезонные болячки.
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28.04.2020 11:13 Відповісти
"Мы планируем 12 мая возобновлять активность в городах, пригородное, междугороднее сообщение. Это все касается автобусных и железнодорожных перевозок. Источник: https://censor.net/n3191748

Галімі циркачі хочуть присвоїти собі "перемогу над короновірусом" -

ВЛІТКУ І ПРИ ТЕПЛІЙ ПОГОДІ ВІРУСОМ ГРИПУ НЕ ХВОРІЮТЬ
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27.04.2020 22:13 Відповісти
Самое противное, что не только наши шмары хотят стать победоносами, но и трампоны с макаронами и меркеля ...
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27.04.2020 22:56 Відповісти
Приміське і міжміське сполучення плануємо відновити 12 травня, - Криклій - Цензор.НЕТ 5830
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27.04.2020 22:21 Відповісти
Падлы мне надо на дачу попасть...там соседка приезжает на машине и отжимает территорию...сдвигает столбы тварь...а я без лошади
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27.04.2020 22:22 Відповісти
Не забудьте молоток потяжелее взять, чтобы...столбики посильнее позабивать, обушком топорчика тоже будет удобно.
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27.04.2020 22:53 Відповісти
дата почти верная, ув. Криклий,
(хотя, еще вернее бы - 20 мая)
при условии, что 9 числа ввиду короновирусного празнования на улицах будет достаточно полициянтів, а празднующие будут в намордниках,

а самые кликушествующие - в скафандрах
(иначе возможна еще одна вспышка хворобы)
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28.04.2020 03:37 Відповісти
 
 