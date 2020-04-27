Приміське і міжміське сполучення плануємо відновити 12 травня, - Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що все залежатиме від того, які показники щодо поширення вірусу матиме країна.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він заявив в інтерв'ю "Ліга.Бізнес".
"Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - зазначив він.
Крім того, пізніше планується і відновлення авіасполучення.
"Звичайно, ми можемо говорити тільки про внутрішню авіацію. Єдине, що авіаперевізники не розуміють обсяг трафіку: відкривати рейс і везти 10 пасажирів - невигідно. Вигідніше не літати", - додав Криклій.
За його словами, напевно будуть стримуючі рішення і обмеження: маски, термоскрінінг, де це можливо, в міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця.
"Інакше ми матимемо гіперболічне зростання захворюваності. Ми готуємо пропозиції щодо алгоритму виходу з карантину, наступного тижня з нашого боку все фіналізуємо. Найголовніше, потрібен буде "плюс" від МОЗ - у них перша скрипка", - пояснив міністр.
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Тоже самое с маршрутками
Кто-то хочет быть смертниками????
Если продавать билеты -1 в купе или семья в купе.
И никак иначе.
Галімі циркачі хочуть присвоїти собі "перемогу над короновірусом" -
ВЛІТКУ І ПРИ ТЕПЛІЙ ПОГОДІ ВІРУСОМ ГРИПУ НЕ ХВОРІЮТЬ
(хотя, еще вернее бы - 20 мая)
при условии, что 9 числа ввиду короновирусного празнования на улицах будет достаточно полициянтів, а празднующие будут в намордниках,
а самые кликушествующие - в скафандрах
(иначе возможна еще одна вспышка хворобы)