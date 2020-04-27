Кабмин уволил главу Офиса финансового контроля Буграка

Кабинет министров Украины уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля.

Об этом говорится в распоряжении №446 от 24 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности Главы Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Офис финконтроля был создан в декабре 2019 года путем реорганизации Госаудитслужбы. Буграк несколько недель провел на должности главы Госаудитслужбы, а с 5 февраля возглавил Офис финконтроля.

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