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Кабмин уволил главу Офиса финансового контроля Буграка

Кабмин уволил главу Офиса финансового контроля Буграка

Кабинет министров Украины уволил Игоря Буграка с должности главы Офиса финансового контроля.

Об этом говорится в распоряжении №446 от 24 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Уволить Буграка Игоря Михайловича с должности Главы Офиса финансового контроля в соответствии с частью первой статьи 871 Закона Украины "О государственной службе", - говорится в документе.

Офис финконтроля был создан в декабре 2019 года путем реорганизации Госаудитслужбы. Буграк несколько недель провел на должности главы Госаудитслужбы, а с 5 февраля возглавил Офис финконтроля.

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Назначьте Дубилета и через полгода развёрнутая фин.отчётность гос.контор будет в смартфоне
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27.04.2020 11:32 Ответить
Переходной выпел-самокат ещё на ходу. Надо ещё, чтобы все украинцы хоть один денёк пробыли президентами. Земля обещал, что каждый из нас президент!
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27.04.2020 11:38 Ответить
 
 