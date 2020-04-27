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Кабмін звільнив главу Офісу фінансового контролю Буграка

Кабмін звільнив главу Офісу фінансового контролю Буграка

Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю.

Про це йдеться в розпорядженні №446 від 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Буграка Ігоря Михайловича з посади Голови Офісу фінансового контролю відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в документі.

Офіс фінконтролю було створено в грудні 2019 року шляхом реорганізації Держаудитслужби. Буграк кілька тижнів провів на посаді глави Держаудитслужби, а з 5 лютого очолив Офіс фінконтролю.

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Автор: 

аудит (569) Кабмін (14153) Держаудитслужба (184) Офіс фінансового контролю (7)


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27.04.2020 11:32 Відповісти
Переходной выпел-самокат ещё на ходу. Надо ещё, чтобы все украинцы хоть один денёк пробыли президентами. Земля обещал, что каждый из нас президент!
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27.04.2020 11:38 Відповісти
 
 