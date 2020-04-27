Кабмін звільнив главу Офісу фінансового контролю Буграка

Кабінет міністрів України звільнив Ігоря Буграка з посади голови Офісу фінансового контролю.

Про це йдеться в розпорядженні №446 від 24 квітня, передає Цензор.НЕТ.

"Звільнити Буграка Ігоря Михайловича з посади Голови Офісу фінансового контролю відповідно до частини першої статті 871 Закону України "Про державну службу", - йдеться в документі.

Офіс фінконтролю було створено в грудні 2019 року шляхом реорганізації Держаудитслужби. Буграк кілька тижнів провів на посаді глави Держаудитслужби, а з 5 лютого очолив Офіс фінконтролю.

Читайте також: Кабмін призначить нових глав митниці та податкової за спрощеною процедурою: після карантину проведемо конкурсний відбір, - глава Мінфіну Марченко