Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице

Кабинет министров своим постановлением выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Как отметили в пресс-службе, постановлением также утвержден порядок использования указанных средств.

Выделенные средства будут направлены на выплату:

- пособия по безработице - 1,277 млрд грн;

- повышение минимального размера помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн;

- помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;

- выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

- помощь по частичной безработице - 4,723 млрд грн;

- выплаты суб'объектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

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"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.