Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице
Кабинет министров своим постановлением выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины
Как отметили в пресс-службе, постановлением также утвержден порядок использования указанных средств.
Выделенные средства будут направлены на выплату:
- пособия по безработице - 1,277 млрд грн;
- повышение минимального размера помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн;
- помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;
- выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;
- помощь по частичной безработице - 4,723 млрд грн;
- выплаты суб'объектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.
"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
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пожертвование. От его лица бедным людям выдавали по 1 кг муки. И все. 1
килограмм на человека. Так как это был всего 1 килограмм муки, многие
люди не пришли на выдачу.
А пришли только те, кто действительно нуждался и кому нечего было есть.
А
потом все, кто принял эту помощь нашли в пакетах с мукой по 15000 рупий
(14500 рублей). То есть деньги получили те, кто в них действительно
нуждался.