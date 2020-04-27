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Новости
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Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице

Кабмин выделил 6 млрд гривен на пособия по безработице

Кабинет министров своим постановлением выделил 6 млрд грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Как отметили в пресс-службе, постановлением также утвержден порядок использования указанных средств.

Выделенные средства будут направлены на выплату:

- пособия по безработице - 1,277 млрд грн;

- повышение минимального размера помощи по безработице с 650 грн до 1000 грн;

- помощь уволенным по собственному желанию с 1 дня, а не как было раньше с 91 дня;

- выплату всем безработным с 1 дня регистрации, а не с 7 как было ранее;

- помощь по частичной безработице - 4,723 млрд грн;

- выплаты суб'объектам малого и среднего предпринимательства на период карантина для покрытия расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время.

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"Принятое постановление, которым выделено 6 млрд грн, позволит решить две наши ключевые цели. Первая - это обеспечить реальную помощь тем людям, которые сейчас, к сожалению, уже потеряли работу. А вторая - помочь работодателям с выплатой зарплат их работникам и тем самым предупредить увольнения, сохранить рабочие места", - отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

безработица (451) Кабмин (14034) Петрашко Игорь (84) помощь и поддержка (875) Министерство развития экономики (78)


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уррра !!!!!
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27.04.2020 12:20 Ответить
Ждем новий відосік від оманського Осла про чергове "досягнення" !!!!
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27.04.2020 12:21 Ответить
ооо...народ толпой попрет оформляться как безработный...
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27.04.2020 12:30 Ответить
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27.04.2020 12:36 Ответить
Звідки бабосіки на допомогу? Станок друкує
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27.04.2020 12:37 Ответить
На днях индийский актёр Аамир Хан сделал очень необычное
пожертвование. От его лица бедным людям выдавали по 1 кг муки. И все. 1
килограмм на человека. Так как это был всего 1 килограмм муки, многие
люди не пришли на выдачу.

А пришли только те, кто действительно нуждался и кому нечего было есть.

А
потом все, кто принял эту помощь нашли в пакетах с мукой по 15000 рупий
(14500 рублей). То есть деньги получили те, кто в них действительно
нуждался.
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27.04.2020 12:37 Ответить
Если сегодня 338 тысяч безработных, то это почти по 18 тыс каждому!?
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27.04.2020 12:47 Ответить
 
 