Кабмін виділив 6 млрд гривень на допомогу з безробіття
Кабінет міністрів своєю постановою виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України
Як зазначили в пресслужбі, постановою також затверджено порядок використання зазначених коштів.
Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:
- допомоги з безробіття - 1,277 млрд грн;
- підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 грн до 1000 грн;
- допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;
- виплата всім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7, як було раніше;
- допомоги з часткового безробіття - 4,723 млрд грн;
- виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.
"Ухвалена постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця", - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.
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пожертвование. От его лица бедным людям выдавали по 1 кг муки. И все. 1
килограмм на человека. Так как это был всего 1 килограмм муки, многие
люди не пришли на выдачу.
А пришли только те, кто действительно нуждался и кому нечего было есть.
А
потом все, кто принял эту помощь нашли в пакетах с мукой по 15000 рупий
(14500 рублей). То есть деньги получили те, кто в них действительно
нуждался.