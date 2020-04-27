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Кабмін виділив 6 млрд гривень на допомогу з безробіття

Кабмін виділив 6 млрд гривень на допомогу з безробіття

Кабінет міністрів своєю постановою виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Як зазначили в пресслужбі, постановою також затверджено порядок використання зазначених коштів.

Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

- допомоги з безробіття - 1,277 млрд грн;

  • підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 грн до 1000 грн;
  • допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;
  • виплата всім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7, як було раніше;

- допомоги з часткового безробіття - 4,723 млрд грн;

  • виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

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"Ухвалена постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця", - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Автор: 

безробіття (560) Кабмін (14153) Петрашко Ігор (170) допомога і підтримка (1166) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267)


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уррра !!!!!
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27.04.2020 12:20 Відповісти
Ждем новий відосік від оманського Осла про чергове "досягнення" !!!!
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27.04.2020 12:21 Відповісти
ооо...народ толпой попрет оформляться как безработный...
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27.04.2020 12:30 Відповісти
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27.04.2020 12:36 Відповісти
Звідки бабосіки на допомогу? Станок друкує
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27.04.2020 12:37 Відповісти
На днях индийский актёр Аамир Хан сделал очень необычное
пожертвование. От его лица бедным людям выдавали по 1 кг муки. И все. 1
килограмм на человека. Так как это был всего 1 килограмм муки, многие
люди не пришли на выдачу.

А пришли только те, кто действительно нуждался и кому нечего было есть.

А
потом все, кто принял эту помощь нашли в пакетах с мукой по 15000 рупий
(14500 рублей). То есть деньги получили те, кто в них действительно
нуждался.
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27.04.2020 12:37 Відповісти
Если сегодня 338 тысяч безработных, то это почти по 18 тыс каждому!?
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27.04.2020 12:47 Відповісти
 
 