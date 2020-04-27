Кабмін виділив 6 млрд гривень на допомогу з безробіття

Кабінет міністрів своєю постановою виділив 6 млрд грн на фінансову допомогу Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України

Як зазначили в пресслужбі, постановою також затверджено порядок використання зазначених коштів.

Виділені кошти будуть спрямовані на виплату:

- допомоги з безробіття - 1,277 млрд грн;

підвищення мінімального розміру допомоги з безробіття з 650 грн до 1000 грн;

допомога звільненим за власним бажанням з 1 дня, а не як було раніше з 91 дня;

виплата всім безробітним з 1 дня реєстрації, а не з 7, як було раніше;

- допомоги з часткового безробіття - 4,723 млрд грн;

виплати суб'єктам малого та середнього підприємництва на період карантину для покриття витрат на зарплату робітникам, яким було скорочено робочий час.

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"Ухвалена постанова, якою виділено 6 млрд грн, дозволить вирішити дві наші ключові цілі. Перша - це забезпечити реальну допомогу тим людям, які зараз, на жаль, вже втратили роботу. А друга - допомогти роботодавцям з виплатою зарплат їхнім працівникам і тим самим попередити звільнення, зберегти робочі місця", - зазначив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.