Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Катериновкой, потерь нет, - Минобороны
С начала суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"С половины второго ночи противник в течение получаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра. В ответ на это нарушение Объединенные силы применили огневые средства", - говорится в сообщении.
Сейчас наши воины держат ситуацию под полным контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются.
Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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