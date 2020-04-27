РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11653 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
549 5

Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Катериновкой, потерь нет, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли позиции ОС под Катериновкой, потерь нет, - Минобороны

С начала суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С половины второго ночи противник в течение получаса со стороны Молодежного вел огонь по нашим позициям у Катериновки со станковых противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустил 5 мин 120-го калибра. В ответ на это нарушение Объединенные силы применили огневые средства", - говорится в сообщении.

Сейчас наши воины держат ситуацию под полным контролем. Потерь в рядах Объединенных сил нет, потери врага уточняются.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С полуночи оккупанты 6 раз обстреливали украинские позиции, погибших и раненых нет, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9425) обстрел (27885) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8562
показать весь комментарий
27.04.2020 13:40 Ответить
це що ?
показать весь комментарий
27.04.2020 14:07 Ответить
будущее
показать весь комментарий
28.04.2020 13:09 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9261
показать весь комментарий
27.04.2020 15:03 Ответить
 
 