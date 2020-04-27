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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"З о пів на другу ночі противник протягом пів години з боку Молодіжного вів вогонь по наших позиціях біля Катеринівки зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустив 5 мін 120-мм калібру. У відповідь на це порушення Об'єднані сили застосували вогневі засоби", - йдеться в повідомленні.

Зараз наші воїни тримають ситуацію під цілковитим контролем. Втрат у лавах Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З опівночі окупанти 6 разів обстрілювали українські позиції, загиблих і поранених немає, - Міноборони

Автор: 

Міноборони (7479) обстріл (29206) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8562
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27.04.2020 13:40 Відповісти
це що ?
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27.04.2020 14:07 Відповісти
будущее
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28.04.2020 13:09 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9261
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27.04.2020 15:03 Відповісти
 
 