Найманці РФ обстріляли позиції ОС під Катеринівкою, втрат немає, - Міноборони

Від початку доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"З о пів на другу ночі противник протягом пів години з боку Молодіжного вів вогонь по наших позиціях біля Катеринівки зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також випустив 5 мін 120-мм калібру. У відповідь на це порушення Об'єднані сили застосували вогневі засоби", - йдеться в повідомленні.

Зараз наші воїни тримають ситуацію під цілковитим контролем. Втрат у лавах Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

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