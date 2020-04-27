Двух экс-депутатов Севастопольского горсовета будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Прокуратура автономии по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета VI созыва в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Следствием установлено, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета VI созыва, приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым в свою очередь РФ пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Таким образом, своими действиями обвиняемые нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая Российской Федерации оккупировать остров.

Поскольку обвиняемые скрываются от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории полуострова, обвинительные акты направлены в суд в порядке специального досудебного расследования (in absentia). Указанным гражданам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуацию в оккупированном Крыму нужно обсудить в "нормандском формате", - Чубаров