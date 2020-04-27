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Новости Оккупация Крыма
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Двух экс-депутатов Севастопольского горсовета будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Двух экс-депутатов Севастопольского горсовета будут судить за госизмену, - прокуратура АРК

Прокуратура автономии по результатам проведенного специального предварительного расследования направила в суд обвинительные акты в отношении двух депутатов Севастопольского городского совета VI созыва в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым.

Следствием установлено, что в 2014 году депутаты Севастопольского городского совета VI созыва, приняли ряд незаконных постановлений, поддержав противоправные решения Верховной Рады АР Крым о проведении общекрымского референдума, которым в свою очередь РФ пыталась легитимизировать оккупацию территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконное вхождение в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации.

Таким образом, своими действиями обвиняемые нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, помогая Российской Федерации оккупировать остров.

Поскольку обвиняемые скрываются от органов досудебного расследования и суда на временно оккупированной территории полуострова, обвинительные акты направлены в суд в порядке специального досудебного расследования (in absentia). Указанным гражданам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.

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Автор: 

депутат (3320) Крым (26425) оккупация (10199) прокуратура (5035)


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Топ комментарии
+3
У міжнародний розшук клієнтів об'явити.
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27.04.2020 14:28 Ответить
+2
Чихали вони на ваш суд сидячи на Кримі.
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27.04.2020 14:22 Ответить
+1
а чего ДВУХ ?
Все остальные депутаты были против оккупации ?
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27.04.2020 15:54 Ответить
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Чихали вони на ваш суд сидячи на Кримі.
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27.04.2020 14:22 Ответить
И интерпол? 😁
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27.04.2020 15:06 Ответить
Спочатку засудять, а потім знімуть судимість. Приклад таких дій ми нещодавно побачили!
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27.04.2020 14:27 Ответить
У міжнародний розшук клієнтів об'явити.
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27.04.2020 14:28 Ответить
Двух экс-депутатов Севастопольского горсовета будут судить за госизмену, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8048
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27.04.2020 14:31 Ответить
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27.04.2020 14:50 Ответить
Яка нахрен прокуратура АРК, тут повинні бути задіяні ССО і в засобах масової інформації ні чірік-чірік. Розвели парад дебілів і мудодзонимо по всих усюдах.
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27.04.2020 15:29 Ответить
а чего ДВУХ ?
Все остальные депутаты были против оккупации ?
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27.04.2020 15:54 Ответить
Імітація бурхливої діяльності імпотентів.
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27.04.2020 16:17 Ответить
венедиктова разбушевалась не на шутку...
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27.04.2020 18:49 Ответить
 
 