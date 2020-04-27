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Новини Окупація Криму
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Двох ексдепутатів Севастопольської міськради судитимуть за держзраду, - прокуратура АРК

Двох ексдепутатів Севастопольської міськради судитимуть за держзраду, - прокуратура АРК

Прокуратура автономії за результатами проведеного спеціального попереднього розслідування направила до суду обвинувальні акти щодо двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

Слідством встановлено, що у 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання ухвалили низку незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким своєю чергою РФ намагалася легітимізувати окупацію території АР Крим і міста Севастополя, а також їхнє незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

Таким чином, своїми діями обвинувачені завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, допомагаючи Російській Федерації окупувати півострів.

Оскільки обвинувачені переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території півострова, обвинувальні акти направлені до суду в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia). Зазначеним громадянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Також читайте: Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров

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депутат (1781) Крим (14190) окупація (6751) прокуратура (3703)


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Топ коментарі
+3
У міжнародний розшук клієнтів об'явити.
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27.04.2020 14:28 Відповісти
+2
Чихали вони на ваш суд сидячи на Кримі.
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27.04.2020 14:22 Відповісти
+1
а чего ДВУХ ?
Все остальные депутаты были против оккупации ?
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27.04.2020 15:54 Відповісти
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Чихали вони на ваш суд сидячи на Кримі.
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27.04.2020 14:22 Відповісти
И интерпол? 😁
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27.04.2020 15:06 Відповісти
Спочатку засудять, а потім знімуть судимість. Приклад таких дій ми нещодавно побачили!
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27.04.2020 14:27 Відповісти
У міжнародний розшук клієнтів об'явити.
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27.04.2020 14:28 Відповісти
Двух экс-депутатов Севастопольского горсовета будут судить за госизмену, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8048
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27.04.2020 14:31 Відповісти
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27.04.2020 14:50 Відповісти
Яка нахрен прокуратура АРК, тут повинні бути задіяні ССО і в засобах масової інформації ні чірік-чірік. Розвели парад дебілів і мудодзонимо по всих усюдах.
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27.04.2020 15:29 Відповісти
а чего ДВУХ ?
Все остальные депутаты были против оккупации ?
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності імпотентів.
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27.04.2020 16:17 Відповісти
венедиктова разбушевалась не на шутку...
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27.04.2020 18:49 Відповісти
 
 