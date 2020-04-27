Двох ексдепутатів Севастопольської міськради судитимуть за держзраду, - прокуратура АРК

Прокуратура автономії за результатами проведеного спеціального попереднього розслідування направила до суду обвинувальні акти щодо двох депутатів Севастопольської міської ради VI скликання у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.

Слідством встановлено, що у 2014 році депутати Севастопольської міської ради VI скликання ухвалили низку незаконних постанов, підтримавши протиправні рішення Верховної Ради АР Крим про проведення загальнокримського референдуму, яким своєю чергою РФ намагалася легітимізувати окупацію території АР Крим і міста Севастополя, а також їхнє незаконне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації.

Таким чином, своїми діями обвинувачені завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості України, допомагаючи Російській Федерації окупувати півострів.



Оскільки обвинувачені переховуються від органів досудового розслідування та суду на тимчасово окупованій території півострова, обвинувальні акти направлені до суду в порядку спеціального досудового розслідування (in absentia). Зазначеним громадянам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

Також читайте: Ситуацію в окупованому Криму потрібно обговорити в "нормандському форматі", - Чубаров