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По амнистии могут выйти две-три тысячи человек, - Малюська

По амнистии могут выйти две-три тысячи человек, - Малюська

Министерство юстиции разработало законопроект об амнистии, чтобы разгрузить учреждения исполнения наказаний в период пандемии. После согласования с Кабмином, документ будет внесен в парламент.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Ожидаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован в парламенте, а дальше уже решение за народными депутатами. Амнистию предлагаем не делать слишком радикальной и выпускать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию. Речь идет о двух-трех тысячах человек. По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 тысяч), это не слишком много. Однако это даст нам резерв камер для того, чтобы изолировать больных или людей, как контактировали с такими больными", - заявил министр.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ в нескольких СИЗО уже выявлены случаи заболевания коронавирусом.

Читайте также: У нас есть "замороженные" тюрьмы. Сейчас продвигаем закон для их продажи, - Малюська

Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте по ссылке.

амнистия (455) тюрьма (826) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+13
Ну он же собрался брать на работу интеллектуалов-пожизненников. Больше видно уже некого во власть заманить.
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27.04.2020 15:48 Ответить
+12
То есть вместо посадок людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ зебилы решили выпускать убийц, насильников и тех же самых людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ ?
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27.04.2020 15:46 Ответить
+10
Вбив? Зґвалтував? Та ще й з'їв?
Кожен має право на помилку!
Влаштовуйся на роботу до Мінюсту!

За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська - Цензор.НЕТ 586
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27.04.2020 16:16 Ответить
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То есть вместо посадок людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ зебилы решили выпускать убийц, насильников и тех же самых людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ ?
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27.04.2020 15:46 Ответить
Ну он же собрался брать на работу интеллектуалов-пожизненников. Больше видно уже некого во власть заманить.
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27.04.2020 15:48 Ответить
Нужно же освободить места для новых посадок, а вы как хотели?
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27.04.2020 15:52 Ответить
да при чём тут новые посадки ?

в Кабмин никого найти не могут !
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27.04.2020 15:56 Ответить
да, нассали в глаза народу, пообещав «весна придет - сажать будем».
да, свалили Порошенко именно за то, что «медведчук не сидит»«ахметов не сидит».

Но добрый народ облизнул сечу с лица и доволен
И чем его уесть после этого, чтоб нагнуть по-полной?

Ясно же, что теперь вместо «сажать» нужно выпускать
и сразу назначать в правительство тех кого выпустили
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27.04.2020 17:11 Ответить
для этого дегенерата пожизненники, сидящие за жестокие серийные убийства - самые тихие и воспитанные люди.
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27.04.2020 15:47 Ответить
ну, так он же с ними разговаривал! И представьте , его никто из них ни разу не убил!
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27.04.2020 16:19 Ответить
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27.04.2020 16:23 Ответить
так может он заглянул им в глаза и увидел там стремление к миру.

сейчас это модно.
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27.04.2020 17:07 Ответить
он бы , зебил, в их дело сначала посмотрел...
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27.04.2020 17:11 Ответить
понабирают, пля министров, по объявлениям на заборе...
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27.04.2020 17:13 Ответить
А может он тоже из бывших зэков???
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27.04.2020 19:14 Ответить
дебил он
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27.04.2020 19:20 Ответить
А сколько бабла накосят комиссии по амнистированию....вы себе даже не представляете...! Ермак младший наверное уже берет предоплату за назначение....)))
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27.04.2020 15:49 Ответить
это шоб законсервированные тюрьмы появились? ну,которые продать можно...
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27.04.2020 15:51 Ответить
Радость то какая привалила. Мы еще от широкой Петиной амнистии 2015 не отошли когда дня небыло чтобы на улице не обнесли десяток домов и квартир. Теперь опять выпускают зеков чтобы освободить камеры для политических... Как говорится. когда власть хочет скрыть свои преступления она выпускает на волю преступников чтобы воду взбаламутить
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27.04.2020 15:51 Ответить
Мы еще от широкой Петиной амнистии 2015 не отошли когда дня небыло чтобы на улице не обнесли десяток домов и квартир.


тяжело у вас там в Лугандоне )))
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27.04.2020 15:58 Ответить
Скільки з них мінюст прийме на роботу ?
Падло.Цей покровитель зеків в курсі,що поки він амністії влаштовує,Суркіси в судах Приватбанк доять ?
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27.04.2020 15:54 Ответить
Це ті, що на довічному?
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27.04.2020 15:56 Ответить
Вбив? Зґвалтував? Та ще й з'їв?
Кожен має право на помилку!
Влаштовуйся на роботу до Мінюсту!

За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська - Цензор.НЕТ 586
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27.04.2020 16:16 Ответить
Да , я бы дорого отдал , чтобы доктор Лектор с Ермаком ночку в камере провел.
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27.04.2020 16:18 Ответить
Ганібал йому виїсть моск. В буквальному значенні цих слів.
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27.04.2020 16:23 Ответить
Не будем отступать от оригинала : "Я съел его печень с бобами и хорошим кьянти." (с)
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27.04.2020 16:28 Ответить
В оригіналі він і мозок підсмажив, та згодував минулому власнику)
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27.04.2020 17:00 Ответить
Пардон,мозг он тоже кушал просто про печень и Кьянти отпечаталось.
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27.04.2020 17:10 Ответить
Знову влаштують хвилю злочинночті, або хвилю інфекційних....
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27.04.2020 15:58 Ответить
Получим и то и другое.
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27.04.2020 16:16 Ответить
Ото,ж
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27.04.2020 16:18 Ответить
"Холодное лето 20-го" ?
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27.04.2020 16:00 Ответить
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27.04.2020 16:06 Ответить
Даже по "бериевской" амнистии 53 года , освобождались сидельцы со сроками до 5 лет.... до "тяжеловесов" не дошли...
этот "балаган нон-стоп" устроит нам горячее лето 20 г....

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27.04.2020 16:31 Ответить
Маніяків, дітовбивць, терористів - на роботу в Мінюст!

За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська - Цензор.НЕТ 8408
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27.04.2020 16:12 Ответить
И не толпитесь! В очередь, сукины дети!
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27.04.2020 16:36 Ответить
Берия тоже выпустил матёрых уголовников. Они должны были стать второй опорой его режима.
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27.04.2020 16:23 Ответить
немного не так... матерые как раз и остались сидеть...
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27.04.2020 16:34 Ответить
Это всё фигня.
Главное: готовится почва для амнистии подштанцам "ЛДНР", под тем же предлогом. Закон ведь будет распространяться и на них, т.к. формально они все - граждане Украины.
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27.04.2020 16:24 Ответить
Продовжуючи креативний тренд зе-юстіціі, пропоную проводити амністиційні аукціони: виходитиме той, хто оплатить.
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27.04.2020 16:25 Ответить
Слово "креативний" треба взяти "в лапки". Я правильно зрозумів? Бо від цього зміст Вашої пропозиції стає двоякий. Слідкуйте за словами.
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27.04.2020 17:18 Ответить
Казалось бы всё....приехали ! Дальше некуда. НЕТ ! Клоунада продолжается с нарастающей силой.Смотришь на лица зеленовладцев ...Где их берут? Ведь захочешь нарочно идиота ...так подобных не найдешь.
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27.04.2020 16:31 Ответить
Плохо ищете! Ослик же нашел!!
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27.04.2020 16:42 Ответить
Когда у людей нет работы, когда нет работы для тех, кто вернулся из Европы - самое время выпустить 2-3 тыс сидельцев. Угадайте, куда они пойдут "работать"? Скорее всего, на улицу , надеюсь, в особняки богачей и чиновников, где все есть.
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27.04.2020 16:39 Ответить
Криминальная мелочь не пойдёт особняки грабить, потому шо в особняке можно картечь словить из помпового дробовика.
Особняки серъёзные люди бомбят, с мусорской крышей.
А эти пойдут грабить пересичных громадян.
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27.04.2020 16:53 Ответить
прикиньте, министр юстиции молюск))))))
как вы думаете , есть мозги у молюска?)))))
ну а теперь смотрим, выпускают 3 000 зеков. они без работы , на работу никто не возьмет, поскольку нормальным негде работать.

не факт что у всех выпущенных есть жилье. что будут делать человек без средств к существованию, без жилья? думаю дальше не надо разворачивать тему?
только зеленому имбецилу молюску сложно просчитать ситуацию на пару шагов в перед.

членограй, ты где этого дебила на пост министра нашел?))))))))
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27.04.2020 16:45 Ответить
Чем они будут заниматься? На сколько возрастут Разбои и грабежи. Ведь и так пол страны безработных и без средств существования.
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27.04.2020 16:54 Ответить
Колумбизация Украины. Одно хочу сказать - если бандиты серьёзно проникнут в Раду - назад пути не будет, даже смелый Саакашвили не поможет вернуться в цивилизацию.
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27.04.2020 16:59 Ответить
да уже поздно
они уже там
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27.04.2020 17:14 Ответить
Пока-что таких там не много...Хочется верить...
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27.04.2020 17:23 Ответить
однако ж до цивилизации далеко
стало быть есть разные виды бандитов
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27.04.2020 18:30 Ответить
Какой ужас)))))
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27.04.2020 19:23 Ответить
 
 