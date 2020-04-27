По амнистии могут выйти две-три тысячи человек, - Малюська

Министерство юстиции разработало законопроект об амнистии, чтобы разгрузить учреждения исполнения наказаний в период пандемии. После согласования с Кабмином, документ будет внесен в парламент.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.

"Ожидаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован в парламенте, а дальше уже решение за народными депутатами. Амнистию предлагаем не делать слишком радикальной и выпускать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию. Речь идет о двух-трех тысячах человек. По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 тысяч), это не слишком много. Однако это даст нам резерв камер для того, чтобы изолировать больных или людей, как контактировали с такими больными", - заявил министр.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ в нескольких СИЗО уже выявлены случаи заболевания коронавирусом.

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