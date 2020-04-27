По амнистии могут выйти две-три тысячи человек, - Малюська
Министерство юстиции разработало законопроект об амнистии, чтобы разгрузить учреждения исполнения наказаний в период пандемии. После согласования с Кабмином, документ будет внесен в парламент.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал министр юстиции Денис Малюська.
"Ожидаю, что на следующей неделе он будет зарегистрирован в парламенте, а дальше уже решение за народными депутатами. Амнистию предлагаем не делать слишком радикальной и выпускать только тех, кто на свободе не ухудшит криминогенную ситуацию. Речь идет о двух-трех тысячах человек. По сравнению с теми, кто останется (а это еще около 50 тысяч), это не слишком много. Однако это даст нам резерв камер для того, чтобы изолировать больных или людей, как контактировали с такими больными", - заявил министр.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ в нескольких СИЗО уже выявлены случаи заболевания коронавирусом.
Полный текст интервью с Денисом Малюськой читайте по ссылке.
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в Кабмин никого найти не могут !
да, свалили Порошенко именно за то, что «медведчук не сидит»«ахметов не сидит».
Но добрый народ облизнул сечу с лица и доволен
И чем его уесть после этого, чтоб нагнуть по-полной?
Ясно же, что теперь вместо «сажать» нужно выпускать
и сразу назначать в правительство тех кого выпустили
сейчас это модно.
тяжело у вас там в Лугандоне )))
Падло.Цей покровитель зеків в курсі,що поки він амністії влаштовує,Суркіси в судах Приватбанк доять ?
Кожен має право на помилку!
Влаштовуйся на роботу до Мінюсту!
этот "балаган нон-стоп" устроит нам горячее лето 20 г....
Главное: готовится почва для амнистии подштанцам "ЛДНР", под тем же предлогом. Закон ведь будет распространяться и на них, т.к. формально они все - граждане Украины.
Особняки серъёзные люди бомбят, с мусорской крышей.
А эти пойдут грабить пересичных громадян.
как вы думаете , есть мозги у молюска?)))))
ну а теперь смотрим, выпускают 3 000 зеков. они без работы , на работу никто не возьмет, поскольку нормальным негде работать.
не факт что у всех выпущенных есть жилье. что будут делать человек без средств к существованию, без жилья? думаю дальше не надо разворачивать тему?
только зеленому имбецилу молюску сложно просчитать ситуацию на пару шагов в перед.
членограй, ты где этого дебила на пост министра нашел?))))))))
они уже там
стало быть есть разные виды бандитов