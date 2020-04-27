За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська
Міністерство юстиції розробило законопроєкт про амністію, щоб розвантажити установи виконання покарань у період пандемії. Після узгодження з Кабміном, документ буде внесено до парламенту.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр юстиції Денис Малюська.
"Очікую, що наступного тижня він буде зареєстрований у парламенті, а далі уже рішення за народними депутатами. Амністію пропонуємо не робити надто радикальною і випускати лише тих, хто на свободі не погіршить криміногенну ситуацію. Йдеться про дві-три тисячі людей. Порівняно з тими, хто залишиться (а це ще близько 50 тисяч), це не надто багато. Проте це надасть нам резерв камер для того, щоб ізолювати хворих або людей, як контактували з такими хворими", - заявив міністр.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у кількох СІЗО вже виявлено випадки захворювання на коронавірус.
Повний текст інтерв'ю з Денисом Малюською читайте за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в Кабмин никого найти не могут !
да, свалили Порошенко именно за то, что «медведчук не сидит»«ахметов не сидит».
Но добрый народ облизнул сечу с лица и доволен
И чем его уесть после этого, чтоб нагнуть по-полной?
Ясно же, что теперь вместо «сажать» нужно выпускать
и сразу назначать в правительство тех кого выпустили
сейчас это модно.
тяжело у вас там в Лугандоне )))
Падло.Цей покровитель зеків в курсі,що поки він амністії влаштовує,Суркіси в судах Приватбанк доять ?
Кожен має право на помилку!
Влаштовуйся на роботу до Мінюсту!
этот "балаган нон-стоп" устроит нам горячее лето 20 г....
Главное: готовится почва для амнистии подштанцам "ЛДНР", под тем же предлогом. Закон ведь будет распространяться и на них, т.к. формально они все - граждане Украины.
Особняки серъёзные люди бомбят, с мусорской крышей.
А эти пойдут грабить пересичных громадян.
как вы думаете , есть мозги у молюска?)))))
ну а теперь смотрим, выпускают 3 000 зеков. они без работы , на работу никто не возьмет, поскольку нормальным негде работать.
не факт что у всех выпущенных есть жилье. что будут делать человек без средств к существованию, без жилья? думаю дальше не надо разворачивать тему?
только зеленому имбецилу молюску сложно просчитать ситуацию на пару шагов в перед.
членограй, ты где этого дебила на пост министра нашел?))))))))
они уже там
стало быть есть разные виды бандитов