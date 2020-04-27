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За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська

За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська

Міністерство юстиції розробило законопроєкт про амністію, щоб розвантажити установи виконання покарань у період пандемії. Після узгодження з Кабміном, документ буде внесено до парламенту.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр юстиції Денис Малюська.

"Очікую, що наступного тижня він буде зареєстрований у парламенті, а далі уже рішення за народними депутатами. Амністію пропонуємо не робити надто радикальною і випускати лише тих, хто на свободі не погіршить криміногенну ситуацію. Йдеться про дві-три тисячі людей. Порівняно з тими, хто залишиться (а це ще близько 50 тисяч), це не надто багато. Проте це надасть нам резерв камер для того, щоб ізолювати хворих або людей, як контактували з такими хворими", - заявив міністр.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у кількох СІЗО вже виявлено випадки захворювання на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є "заморожені" в'язниці. Зараз просуваємо закон для їх продажу, - Малюська

Повний текст інтерв'ю з Денисом Малюською читайте за посиланням.

Автор: 

амністія (195) в’язниця (443) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+13
Ну он же собрался брать на работу интеллектуалов-пожизненников. Больше видно уже некого во власть заманить.
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27.04.2020 15:48 Відповісти
+12
То есть вместо посадок людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ зебилы решили выпускать убийц, насильников и тех же самых людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ ?
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27.04.2020 15:46 Відповісти
+10
Вбив? Зґвалтував? Та ще й з'їв?
Кожен має право на помилку!
Влаштовуйся на роботу до Мінюсту!

За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська - Цензор.НЕТ 586
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27.04.2020 16:16 Відповісти
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То есть вместо посадок людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ зебилы решили выпускать убийц, насильников и тех же самых людей которые годами разворовывали Украину на миллиарды $ ?
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27.04.2020 15:46 Відповісти
Ну он же собрался брать на работу интеллектуалов-пожизненников. Больше видно уже некого во власть заманить.
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27.04.2020 15:48 Відповісти
Нужно же освободить места для новых посадок, а вы как хотели?
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27.04.2020 15:52 Відповісти
да при чём тут новые посадки ?

в Кабмин никого найти не могут !
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27.04.2020 15:56 Відповісти
да, нассали в глаза народу, пообещав «весна придет - сажать будем».
да, свалили Порошенко именно за то, что «медведчук не сидит»«ахметов не сидит».

Но добрый народ облизнул сечу с лица и доволен
И чем его уесть после этого, чтоб нагнуть по-полной?

Ясно же, что теперь вместо «сажать» нужно выпускать
и сразу назначать в правительство тех кого выпустили
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27.04.2020 17:11 Відповісти
для этого дегенерата пожизненники, сидящие за жестокие серийные убийства - самые тихие и воспитанные люди.
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27.04.2020 15:47 Відповісти
ну, так он же с ними разговаривал! И представьте , его никто из них ни разу не убил!
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27.04.2020 16:19 Відповісти
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27.04.2020 16:23 Відповісти
так может он заглянул им в глаза и увидел там стремление к миру.

сейчас это модно.
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27.04.2020 17:07 Відповісти
он бы , зебил, в их дело сначала посмотрел...
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27.04.2020 17:11 Відповісти
понабирают, пля министров, по объявлениям на заборе...
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27.04.2020 17:13 Відповісти
А может он тоже из бывших зэков???
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27.04.2020 19:14 Відповісти
дебил он
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27.04.2020 19:20 Відповісти
А сколько бабла накосят комиссии по амнистированию....вы себе даже не представляете...! Ермак младший наверное уже берет предоплату за назначение....)))
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27.04.2020 15:49 Відповісти
это шоб законсервированные тюрьмы появились? ну,которые продать можно...
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27.04.2020 15:51 Відповісти
Радость то какая привалила. Мы еще от широкой Петиной амнистии 2015 не отошли когда дня небыло чтобы на улице не обнесли десяток домов и квартир. Теперь опять выпускают зеков чтобы освободить камеры для политических... Как говорится. когда власть хочет скрыть свои преступления она выпускает на волю преступников чтобы воду взбаламутить
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27.04.2020 15:51 Відповісти
Мы еще от широкой Петиной амнистии 2015 не отошли когда дня небыло чтобы на улице не обнесли десяток домов и квартир.


тяжело у вас там в Лугандоне )))
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27.04.2020 15:58 Відповісти
Скільки з них мінюст прийме на роботу ?
Падло.Цей покровитель зеків в курсі,що поки він амністії влаштовує,Суркіси в судах Приватбанк доять ?
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27.04.2020 15:54 Відповісти
Це ті, що на довічному?
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27.04.2020 15:56 Відповісти
Вбив? Зґвалтував? Та ще й з'їв?
Кожен має право на помилку!
Влаштовуйся на роботу до Мінюсту!

За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська - Цензор.НЕТ 586
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27.04.2020 16:16 Відповісти
Да , я бы дорого отдал , чтобы доктор Лектор с Ермаком ночку в камере провел.
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27.04.2020 16:18 Відповісти
Ганібал йому виїсть моск. В буквальному значенні цих слів.
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27.04.2020 16:23 Відповісти
Не будем отступать от оригинала : "Я съел его печень с бобами и хорошим кьянти." (с)
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27.04.2020 16:28 Відповісти
В оригіналі він і мозок підсмажив, та згодував минулому власнику)
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27.04.2020 17:00 Відповісти
Пардон,мозг он тоже кушал просто про печень и Кьянти отпечаталось.
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27.04.2020 17:10 Відповісти
Знову влаштують хвилю злочинночті, або хвилю інфекційних....
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27.04.2020 15:58 Відповісти
Получим и то и другое.
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27.04.2020 16:16 Відповісти
Ото,ж
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27.04.2020 16:18 Відповісти
"Холодное лето 20-го" ?
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27.04.2020 16:00 Відповісти
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27.04.2020 16:06 Відповісти
Даже по "бериевской" амнистии 53 года , освобождались сидельцы со сроками до 5 лет.... до "тяжеловесов" не дошли...
этот "балаган нон-стоп" устроит нам горячее лето 20 г....

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27.04.2020 16:31 Відповісти
Маніяків, дітовбивць, терористів - на роботу в Мінюст!

За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська - Цензор.НЕТ 8408
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27.04.2020 16:12 Відповісти
И не толпитесь! В очередь, сукины дети!
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27.04.2020 16:36 Відповісти
Берия тоже выпустил матёрых уголовников. Они должны были стать второй опорой его режима.
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27.04.2020 16:23 Відповісти
немного не так... матерые как раз и остались сидеть...
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27.04.2020 16:34 Відповісти
Это всё фигня.
Главное: готовится почва для амнистии подштанцам "ЛДНР", под тем же предлогом. Закон ведь будет распространяться и на них, т.к. формально они все - граждане Украины.
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27.04.2020 16:24 Відповісти
Продовжуючи креативний тренд зе-юстіціі, пропоную проводити амністиційні аукціони: виходитиме той, хто оплатить.
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27.04.2020 16:25 Відповісти
Слово "креативний" треба взяти "в лапки". Я правильно зрозумів? Бо від цього зміст Вашої пропозиції стає двоякий. Слідкуйте за словами.
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27.04.2020 17:18 Відповісти
Казалось бы всё....приехали ! Дальше некуда. НЕТ ! Клоунада продолжается с нарастающей силой.Смотришь на лица зеленовладцев ...Где их берут? Ведь захочешь нарочно идиота ...так подобных не найдешь.
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27.04.2020 16:31 Відповісти
Плохо ищете! Ослик же нашел!!
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27.04.2020 16:42 Відповісти
Когда у людей нет работы, когда нет работы для тех, кто вернулся из Европы - самое время выпустить 2-3 тыс сидельцев. Угадайте, куда они пойдут "работать"? Скорее всего, на улицу , надеюсь, в особняки богачей и чиновников, где все есть.
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27.04.2020 16:39 Відповісти
Криминальная мелочь не пойдёт особняки грабить, потому шо в особняке можно картечь словить из помпового дробовика.
Особняки серъёзные люди бомбят, с мусорской крышей.
А эти пойдут грабить пересичных громадян.
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27.04.2020 16:53 Відповісти
прикиньте, министр юстиции молюск))))))
как вы думаете , есть мозги у молюска?)))))
ну а теперь смотрим, выпускают 3 000 зеков. они без работы , на работу никто не возьмет, поскольку нормальным негде работать.

не факт что у всех выпущенных есть жилье. что будут делать человек без средств к существованию, без жилья? думаю дальше не надо разворачивать тему?
только зеленому имбецилу молюску сложно просчитать ситуацию на пару шагов в перед.

членограй, ты где этого дебила на пост министра нашел?))))))))
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27.04.2020 16:45 Відповісти
Чем они будут заниматься? На сколько возрастут Разбои и грабежи. Ведь и так пол страны безработных и без средств существования.
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27.04.2020 16:54 Відповісти
Колумбизация Украины. Одно хочу сказать - если бандиты серьёзно проникнут в Раду - назад пути не будет, даже смелый Саакашвили не поможет вернуться в цивилизацию.
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27.04.2020 16:59 Відповісти
да уже поздно
они уже там
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27.04.2020 17:14 Відповісти
Пока-что таких там не много...Хочется верить...
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27.04.2020 17:23 Відповісти
однако ж до цивилизации далеко
стало быть есть разные виды бандитов
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27.04.2020 18:30 Відповісти
Какой ужас)))))
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27.04.2020 19:23 Відповісти
 
 