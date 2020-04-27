За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська

Міністерство юстиції розробило законопроєкт про амністію, щоб розвантажити установи виконання покарань у період пандемії. Після узгодження з Кабміном, документ буде внесено до парламенту.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів міністр юстиції Денис Малюська.

"Очікую, що наступного тижня він буде зареєстрований у парламенті, а далі уже рішення за народними депутатами. Амністію пропонуємо не робити надто радикальною і випускати лише тих, хто на свободі не погіршить криміногенну ситуацію. Йдеться про дві-три тисячі людей. Порівняно з тими, хто залишиться (а це ще близько 50 тисяч), це не надто багато. Проте це надасть нам резерв камер для того, щоб ізолювати хворих або людей, як контактували з такими хворими", - заявив міністр.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у кількох СІЗО вже виявлено випадки захворювання на коронавірус.

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