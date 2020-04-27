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Новини Коронавірус і карантин
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У підслідного, який перебуває в Кропивницькому СІЗО, підтверджено коронавірус, - джерело

У підслідного, який перебуває в Кропивницькому СІЗО, підтверджено коронавірус, - джерело

Ще один випадок зараження коронавірусом виявлено в Кропивницькому СІЗО.

Про це Цензор.НЕТ повідомило власне джерело в правоохоронних органах.

"Цю особу було затримано у квітні і за рішенням суду направлено в СІЗО, виїжджав на слідчі дії, там, найімовірніше, і підчепив вірус. Про погане самопочуття заявив 24 квітня. Було зроблено тест, який сьогодні показав позитивний результат. Зараз перевіряється коло контактних осіб як серед ув'язнених, так і співробітників", - розповів він.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що випадки зараження коронавірусом виявлено в Одеському СІЗО і в СІЗО Чернівців. За даними омбудсмана Людмили Денісової, в останньому стався бунт через хворого на коронавірус.

Отримати коментар від Мін'юсту на момент публікації нам не вдалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СІЗО Чернівців стався бунт через хворого на коронавірус, - Денісова. ФОТО 18+

Автор: 

карантин (18172) Кропивницький (349) СІЗО (728) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ну и пусть подпрыгнет - сейчас по всей планете коронавирус. В США в тюрьмах 98% заключенных уже переболели без симптомов. Не здохнет.
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27.04.2020 12:56 Відповісти
 
 