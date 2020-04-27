Каждый пятый инфицированный COVID-19 в Украине - медик, - ЦОЗ
По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.
Среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:
- отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
- неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация;
- недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.
Обеспечение больницы СИЗ осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.
Однако, если учреждения не имеют четкого плана консультирования населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и уходу за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается.
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Вони там для чого, тільки данину з хабарів збирати?
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Кстати, заметил в комментах сверху попытки зелебобиков сместить всю ответственность на главврачей...
Украина не готова была ни тогда, ни даже сейчас. Нет не то что аппаратов, нет элементарных повязок! И наша легенькая промышленность не в состоянии обеспечить медиков! Дарница не в состоянии возобновить производство лекарства от малярии 60х годов. И так везде.
За что министры свои сотни тысяч получают, спрашивается?!