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Новости Коронавирус и карантин
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Каждый пятый инфицированный COVID-19 в Украине - медик, - ЦОЗ

Каждый пятый инфицированный COVID-19 в Украине - медик, - ЦОЗ

По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

Среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:

- отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;
- неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация;
- недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.

Обеспечение больницы СИЗ осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.

Однако, если учреждения не имеют четкого плана консультирования населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и уходу за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с COVID-19 госпитализированы 2833 человека, из них 124 ребенка и 294 медика. К аппаратам ИВЛ подключены 110 пациентов, - ЦОЗ

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карантин (16729) врачи (1518) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Це демонструє підготовку влади до світових викликів, таких як пандемія.
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27.04.2020 16:47 Ответить
+2
СПЕЦкостюмы для медиків чекали за тридорога з Китаю, у той час як у двічі дешевші українські ПРоігнорували!!!
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27.04.2020 16:53 Ответить
+2
https://twitter.com/tZEinform/status/1254648204693590018 Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
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27.04.2020 16:53 Ответить
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Це демонструє підготовку влади до світових викликів, таких як пандемія.
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27.04.2020 16:47 Ответить
СПЕЦкостюмы для медиків чекали за тридорога з Китаю, у той час як у двічі дешевші українські ПРоігнорували!!!
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27.04.2020 16:53 Ответить
ПРрорегіональна бандюківська ментальність в турборежимі топить сама себе
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27.04.2020 16:55 Ответить
Назвіть мені кількість розпочатих досудових розслідувань відносно головних лікарів, які мали забезпечити їх роботу?
Вони там для чого, тільки данину з хабарів збирати?
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27.04.2020 16:50 Ответить
Вот в чем и догнало Ермаково -ЗЕленое ПРавление Молдову, а историю с подобием Приднестровья они поставят на порядок дня следующей
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27.04.2020 16:51 Ответить
Вчера новость была, что паРаша поставила помощь в Молдову, ждём, когда ей разрешат поставить великодуховную и сракальную помощь своей секте в Украине...
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27.04.2020 16:57 Ответить
Не соблюдали каранти. Всех главрачей под суд. Или заболевшим штраф. Или отменяйте карантин (если докажут, что соблюдали и не помогло).
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27.04.2020 16:52 Ответить
Коарантин чи не карантин, не має різниці при тотальній відсутності відповідних захисних засобів, та відповідних процедур по лікувальним закладам.
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27.04.2020 17:09 Ответить
Нам без тряпки на морде и ксивы в транспорт низзя, пойдешь на спортплощадку 17000 слупят. А здесь тотальный швах в местах повышенного риска и никто у них не виноват? Они же разносчики первейшие, там дела открывать нужно пачками. Надо узнать: нет ли ВРАЧАМ ( хорошее определение) компенсации нехилой из наших карманов в случае заражения. И начинать подозревать приписки. Они же всегда повязаны с силовиками. У нас ни один вредитель не сел. Посмотрите еще: этим приспособленцам еще власти добавят. Будут ксивами махать во имя карантинных мер.
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27.04.2020 17:18 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1254648204693590018 Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
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27.04.2020 16:53 Ответить
Які реформи. Такі і результати.
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27.04.2020 17:06 Ответить
Зеленський по ночам ходить і оббиває штукатурку з стін нових лікарень, які Петро збудував. )))
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27.04.2020 17:24 Ответить
Начасі,з"ясувати скільки інфікованих інфіковано медиками
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27.04.2020 17:18 Ответить
Коли,ти,звертаєшся до медиків,чи не запрошуєш,ти Ковід 19...
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27.04.2020 17:19 Ответить
Просто медики в группе риска, вот их и проверяют системно, а остальных проверяют только при наличии симптомов.
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27.04.2020 17:22 Ответить
Другими словами, когда всякие гончаруки и шмыгали, да и самый главный зебил, рапортовали о 100% готовности страны к эпидемии, они были соврамши... Готовность предполагала наличие защитных костюмов и процедур для медиков, обеспеченность лекарствами и средствами дезинфекции и защиты, аппаратами ИВЛ...как мы видим, ничего из перечисленного в наличии не было.

Кстати, заметил в комментах сверху попытки зелебобиков сместить всю ответственность на главврачей...
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27.04.2020 17:26 Ответить
Каждый пятый протестированный на короновирус - медик.
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27.04.2020 17:31 Ответить
Это говорит о том, что кто то тупо профукал пру месяцев, что нам подарил Китай своим примером, что необходимо медикам!
Украина не готова была ни тогда, ни даже сейчас. Нет не то что аппаратов, нет элементарных повязок! И наша легенькая промышленность не в состоянии обеспечить медиков! Дарница не в состоянии возобновить производство лекарства от малярии 60х годов. И так везде.
За что министры свои сотни тысяч получают, спрашивается?!
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27.04.2020 17:43 Ответить
Тогда сколько заболевших и сколько умерших?
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27.04.2020 18:51 Ответить
На фото ниже вирусологическая лаборатория в Ухане. Так выглядят идеальные защитные противовирусные костюмы. В них по шлангам (синие спирали) подается сжатый воздух для раздувания костюма чтобы не дать шансов ничему проникнуть внутрь под костюм. На этом же принципе, если кто помнит, работала химзащита у английских полицейских расследоваших дело Скрипалей, только там сжатый воздух подавался из баллонов спрятанных под костюмом-комбинезоном (выглядело как горб). Конечно, до такого идеала нам далеко. Но костюмов из правильной ткани надежно защищающих тело не оставляющих нигде голой кожи + респираторы у нас очень мало. Десятки остро заразных больных проходящих через руки медика при слабости противовирусной защиты его обязательно заразят. Ничего в этом удивительного нет.
Кожен п'ятий інфікований COVID-19 в Україні - медик, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9299
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27.04.2020 19:15 Ответить
 
 