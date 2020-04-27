Каждый пятый инфицированный COVID-19 в Украине - медик, - ЦОЗ

По состоянию на 27 апреля в Украине COVID-19 подтвержден у 1749-ти медработников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, передает Цензор.НЕТ.

Среди причин, обусловливающих распространение заболевания среди медработников, могут быть:



- отсутствие четкого плана действий медицинского учреждения, нарушения определенного маршрута пациента и стандартов ведения пациентов;

- неправильное пользование средствами индивидуальной защиты (СИЗ), их хранение и утилизация;

- недостаточное обеспечение медперсонала необходимыми СИЗ.

Обеспечение больницы СИЗ осуществляется органами местного самоуправления и за счет централизованных закупок или благотворительной/гуманитарной помощи с учетом потребности, которую формирует руководство лечебного учреждения.

Однако, если учреждения не имеют четкого плана консультирования населения ("маршрутов" пациента), оказания экстренной медицинской помощи, транспортировки, госпитализации и уходу за пациентами с подозрением или подтвержденным COVID-19, необходимость в СИЗ значительно возрастает, а эффективность их использования снижается.

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