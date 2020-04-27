Кожен п'ятий інфікований COVID-19 в Україні - медик, - ЦГЗ

Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджений у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медустанови.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, можуть бути:

відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;

неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації;

недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.

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Забезпечення лікарні ЗІЗ здійснюється органами місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво лікувального закладу.

Однак, якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення ("маршрутів" пацієнта), надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.