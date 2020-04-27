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Новини Коронавірус і карантин
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Кожен п'ятий інфікований COVID-19 в Україні - медик, - ЦГЗ

Кожен п'ятий інфікований COVID-19 в Україні - медик, - ЦГЗ

Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджений у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медустанови.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.

Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, можуть бути:

  • відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
  • неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації;
  • недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.

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Забезпечення лікарні ЗІЗ здійснюється органами місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво лікувального закладу.

Однак, якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення ("маршрутів" пацієнта), надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.

Автор: 

карантин (18172) лікарі (1290) ЦГЗ (264) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Це демонструє підготовку влади до світових викликів, таких як пандемія.
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27.04.2020 16:47 Відповісти
+2
СПЕЦкостюмы для медиків чекали за тридорога з Китаю, у той час як у двічі дешевші українські ПРоігнорували!!!
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27.04.2020 16:53 Відповісти
+2
https://twitter.com/tZEinform/status/1254648204693590018 Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
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27.04.2020 16:53 Відповісти
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Це демонструє підготовку влади до світових викликів, таких як пандемія.
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27.04.2020 16:47 Відповісти
СПЕЦкостюмы для медиків чекали за тридорога з Китаю, у той час як у двічі дешевші українські ПРоігнорували!!!
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27.04.2020 16:53 Відповісти
ПРрорегіональна бандюківська ментальність в турборежимі топить сама себе
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27.04.2020 16:55 Відповісти
Назвіть мені кількість розпочатих досудових розслідувань відносно головних лікарів, які мали забезпечити їх роботу?
Вони там для чого, тільки данину з хабарів збирати?
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27.04.2020 16:50 Відповісти
Вот в чем и догнало Ермаково -ЗЕленое ПРавление Молдову, а историю с подобием Приднестровья они поставят на порядок дня следующей
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27.04.2020 16:51 Відповісти
Вчера новость была, что паРаша поставила помощь в Молдову, ждём, когда ей разрешат поставить великодуховную и сракальную помощь своей секте в Украине...
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27.04.2020 16:57 Відповісти
Не соблюдали каранти. Всех главрачей под суд. Или заболевшим штраф. Или отменяйте карантин (если докажут, что соблюдали и не помогло).
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27.04.2020 16:52 Відповісти
Коарантин чи не карантин, не має різниці при тотальній відсутності відповідних захисних засобів, та відповідних процедур по лікувальним закладам.
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27.04.2020 17:09 Відповісти
Нам без тряпки на морде и ксивы в транспорт низзя, пойдешь на спортплощадку 17000 слупят. А здесь тотальный швах в местах повышенного риска и никто у них не виноват? Они же разносчики первейшие, там дела открывать нужно пачками. Надо узнать: нет ли ВРАЧАМ ( хорошее определение) компенсации нехилой из наших карманов в случае заражения. И начинать подозревать приписки. Они же всегда повязаны с силовиками. У нас ни один вредитель не сел. Посмотрите еще: этим приспособленцам еще власти добавят. Будут ксивами махать во имя карантинных мер.
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27.04.2020 17:18 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1254648204693590018 Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
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27.04.2020 16:53 Відповісти
Які реформи. Такі і результати.
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27.04.2020 17:06 Відповісти
Зеленський по ночам ходить і оббиває штукатурку з стін нових лікарень, які Петро збудував. )))
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27.04.2020 17:24 Відповісти
Начасі,з"ясувати скільки інфікованих інфіковано медиками
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27.04.2020 17:18 Відповісти
Коли,ти,звертаєшся до медиків,чи не запрошуєш,ти Ковід 19...
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27.04.2020 17:19 Відповісти
Просто медики в группе риска, вот их и проверяют системно, а остальных проверяют только при наличии симптомов.
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27.04.2020 17:22 Відповісти
Другими словами, когда всякие гончаруки и шмыгали, да и самый главный зебил, рапортовали о 100% готовности страны к эпидемии, они были соврамши... Готовность предполагала наличие защитных костюмов и процедур для медиков, обеспеченность лекарствами и средствами дезинфекции и защиты, аппаратами ИВЛ...как мы видим, ничего из перечисленного в наличии не было.

Кстати, заметил в комментах сверху попытки зелебобиков сместить всю ответственность на главврачей...
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27.04.2020 17:26 Відповісти
Каждый пятый протестированный на короновирус - медик.
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27.04.2020 17:31 Відповісти
Это говорит о том, что кто то тупо профукал пру месяцев, что нам подарил Китай своим примером, что необходимо медикам!
Украина не готова была ни тогда, ни даже сейчас. Нет не то что аппаратов, нет элементарных повязок! И наша легенькая промышленность не в состоянии обеспечить медиков! Дарница не в состоянии возобновить производство лекарства от малярии 60х годов. И так везде.
За что министры свои сотни тысяч получают, спрашивается?!
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27.04.2020 17:43 Відповісти
Тогда сколько заболевших и сколько умерших?
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27.04.2020 18:51 Відповісти
На фото ниже вирусологическая лаборатория в Ухане. Так выглядят идеальные защитные противовирусные костюмы. В них по шлангам (синие спирали) подается сжатый воздух для раздувания костюма чтобы не дать шансов ничему проникнуть внутрь под костюм. На этом же принципе, если кто помнит, работала химзащита у английских полицейских расследоваших дело Скрипалей, только там сжатый воздух подавался из баллонов спрятанных под костюмом-комбинезоном (выглядело как горб). Конечно, до такого идеала нам далеко. Но костюмов из правильной ткани надежно защищающих тело не оставляющих нигде голой кожи + респираторы у нас очень мало. Десятки остро заразных больных проходящих через руки медика при слабости противовирусной защиты его обязательно заразят. Ничего в этом удивительного нет.
Кожен п'ятий інфікований COVID-19 в Україні - медик, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 9299
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27.04.2020 19:15 Відповісти
 
 