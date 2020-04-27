Кожен п'ятий інфікований COVID-19 в Україні - медик, - ЦГЗ
Станом на 27 квітня в Україні COVID-19 підтверджений у 1749 медпрацівників, що становить 19,4% від усіх підтверджених випадків. Тобто, фактично кожен 5-й інфікований в Україні - працівник медустанови.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ЦГЗ, передає Цензор.НЕТ.
Серед причин, що зумовлюють поширення захворювання серед медпрацівників, можуть бути:
- відсутність чіткого плану дій медичного закладу, порушення визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів;
- неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), їх зберігання та утилізації;
- недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ.
Забезпечення лікарні ЗІЗ здійснюється органами місцевого самоврядування та за рахунок централізованих закупівель або благодійної/гуманітарної допомоги з урахуванням потреби, яку формує керівництво лікувального закладу.
Однак, якщо заклади не мають чіткого плану консультування населення ("маршрутів" пацієнта), надання екстреної медичної допомоги, транспортування, госпіталізації і догляду за пацієнтами з підозрою чи підтвердженим COVID-19, необхідність у ЗІЗ значно зростає, а ефективність їх використання знижується.
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Вони там для чого, тільки данину з хабарів збирати?
Данные на 24.04.2020 г. Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Кстати, заметил в комментах сверху попытки зелебобиков сместить всю ответственность на главврачей...
Украина не готова была ни тогда, ни даже сейчас. Нет не то что аппаратов, нет элементарных повязок! И наша легенькая промышленность не в состоянии обеспечить медиков! Дарница не в состоянии возобновить производство лекарства от малярии 60х годов. И так везде.
За что министры свои сотни тысяч получают, спрашивается?!