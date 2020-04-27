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НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию "антиколомойского" законопроекта

НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию

Национальный банк Украины поддержал рассмотрение финансовым комитетом ВР 16 тысяч поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности".

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Надеемся на скорейшее рассмотрение законопроекта в Верховной Раде. От его принятия зависит не только здоровье банковского сектора, но и в целом финансовой системы Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закон позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка.

"Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут собой подменять Национальный банк", - подчеркнули в НБУ.

Кроме этого, владельцам обанкротившихся банков предоставят возможность защитить свои права.

В частности, в законе определены предпосылки и процедуру получения компенсации. Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.

Для того, чтобы процесс был справедливым - будет арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о банках Рада может принять в течение 1-2 недель, - "слуга народа" Гетманцев

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.

Автор: 

банки (1937) Коломойский Игорь (1792) НБУ (4836)


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Топ комментарии
+2
Еще бы ему не поддержать. Я бы тоже поддержал закон, делающий все мои действия неподсудными
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27.04.2020 16:56 Ответить
+2
Молодец Порох, продавил таки зеленое быдло!
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27.04.2020 16:57 Ответить
+2
обезопасил себя и гонтареву от обвинений в разорении более 100 украинских банков и деребане их имущества...
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27.04.2020 17:12 Ответить
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1254755046077665282 1 ч

ВР збереться у середу-четвер, законопроєкт про банки не чіпатимуть. «Слуги» знову дають час Коломойському виграти суди про Приватбанк на свою користь. Для Зе-більшості - головне не інтереси звичайних украінців. Головне - врятувати не рядового Коломойського.
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27.04.2020 16:54 Ответить
Вони просто п**дять наші гроші! Нарешті чесно!

https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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27.04.2020 16:55 Ответить
и калусмойшей может наступить, сначала финансовый, а потом и физический капец, как с березовским , с той же , всем миром любымой когорты
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27.04.2020 16:56 Ответить
Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.Источник: https://censor.net/n3191875

ворота оставляют открытыми для бени
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27.04.2020 16:56 Ответить
Еще бы ему не поддержать. Я бы тоже поддержал закон, делающий все мои действия неподсудными
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27.04.2020 16:56 Ответить
Голобородько посылал МВФ "у сраку", Герус объяснил избирателям обещания Найвеличнішого шутливостью его характера: "Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Але прямих обіцянок він дійсно не давав." Пипл хавает. Бубочка свой, всё заработал чесно и перед налоговой чист.

https://twitter.com/StifflerStolit/status/1244345127801364481/photo/1
НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию "антиколомойского" законопроекта - Цензор.НЕТ 1838
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27.04.2020 16:57 Ответить
Молодец Порох, продавил таки зеленое быдло!
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27.04.2020 16:57 Ответить
обезопасил себя и гонтареву от обвинений в разорении более 100 украинских банков и деребане их имущества...
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27.04.2020 17:12 Ответить
Факти, будьте ласкаві
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27.04.2020 17:15 Ответить
"Слуга Коломойського" порадив дівчині заробляти ж*пою, якщо у неї закінчилися гроші
Нардеп від провладної партії "Слуга народу" Олександр Дубинський порадив дівчині в соцмережах заробляти гроші "ж*пою" у випадку якщо у неї закінчаться гроші і не буде на що далі жити.

НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию "антиколомойского" законопроекта - Цензор.НЕТ 2391
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27.04.2020 16:58 Ответить
 
 