НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию "антиколомойского" законопроекта
Национальный банк Украины поддержал рассмотрение финансовым комитетом ВР 16 тысяч поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности".
Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Надеемся на скорейшее рассмотрение законопроекта в Верховной Раде. От его принятия зависит не только здоровье банковского сектора, но и в целом финансовой системы Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что закон позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка.
"Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут собой подменять Национальный банк", - подчеркнули в НБУ.
Кроме этого, владельцам обанкротившихся банков предоставят возможность защитить свои права.
В частности, в законе определены предпосылки и процедуру получения компенсации. Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.
Для того, чтобы процесс был справедливым - будет арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.
27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
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ВР збереться у середу-четвер, законопроєкт про банки не чіпатимуть. «Слуги» знову дають час Коломойському виграти суди про Приватбанк на свою користь. Для Зе-більшості - головне не інтереси звичайних украінців. Головне - врятувати не рядового Коломойського.
https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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