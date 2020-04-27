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Новини
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НБУ підтримав рекомендовану комітетом редакцію "антиколомойського" законопроєкту

НБУ підтримав рекомендовану комітетом редакцію

Національний банк України підтримав розгляд фінансовим комітетом ВР 16 тисяч поправок до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваємося на якнайшвидший розгляд законопроєкту у Верховній Раді. Від його прийняття залежить не тільки здоров'я банківського сектора, а й у цілому фінансової системи України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що закон дозволить зробити невідворотним процес виведення банків із ринку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венедіктова визнала законність націоналізації "Приватбанку", позиція держави в справі не зміниться, - Бутусов

"Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться за будь-яких умов, а суди не зможуть собою підміняти Національний банк", - підкреслили в НБУ.

Крім цього, власникам збанкрутілих банків нададуть можливість захистити свої права.

Зокрема, в законі визначено передумови і процедуру отримання компенсації. Власник банку може звернутися до суду, і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому завдано збитків.

Для того, щоб процес був справедливим - буде арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка відповідатиме за правильність розрахунків компенсації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.

Автор: 

банки (7783) Коломойський Ігор (3126) НБУ (10469)


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Топ коментарі
+2
Еще бы ему не поддержать. Я бы тоже поддержал закон, делающий все мои действия неподсудными
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27.04.2020 16:56 Відповісти
+2
Молодец Порох, продавил таки зеленое быдло!
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27.04.2020 16:57 Відповісти
+2
обезопасил себя и гонтареву от обвинений в разорении более 100 украинских банков и деребане их имущества...
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27.04.2020 17:12 Відповісти
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Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·https://twitter.com/sergiy_taran/status/1254755046077665282 1 ч

ВР збереться у середу-четвер, законопроєкт про банки не чіпатимуть. «Слуги» знову дають час Коломойському виграти суди про Приватбанк на свою користь. Для Зе-більшості - головне не інтереси звичайних украінців. Головне - врятувати не рядового Коломойського.
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27.04.2020 16:54 Відповісти
Вони просто п**дять наші гроші! Нарешті чесно!

https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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27.04.2020 16:55 Відповісти
и калусмойшей может наступить, сначала финансовый, а потом и физический капец, как с березовским , с той же , всем миром любымой когорты
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27.04.2020 16:56 Відповісти
Владелец банка может обратиться в суд, и доказать, что НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб.Источник: https://censor.net/n3191875

ворота оставляют открытыми для бени
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27.04.2020 16:56 Відповісти
Еще бы ему не поддержать. Я бы тоже поддержал закон, делающий все мои действия неподсудными
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27.04.2020 16:56 Відповісти
Голобородько посылал МВФ "у сраку", Герус объяснил избирателям обещания Найвеличнішого шутливостью его характера: "Зеленський жартував про тарифи, що вони високі. Але прямих обіцянок він дійсно не давав." Пипл хавает. Бубочка свой, всё заработал чесно и перед налоговой чист.

https://twitter.com/StifflerStolit/status/1244345127801364481/photo/1
НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию "антиколомойского" законопроекта - Цензор.НЕТ 1838
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27.04.2020 16:57 Відповісти
Молодец Порох, продавил таки зеленое быдло!
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27.04.2020 16:57 Відповісти
обезопасил себя и гонтареву от обвинений в разорении более 100 украинских банков и деребане их имущества...
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27.04.2020 17:12 Відповісти
Факти, будьте ласкаві
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27.04.2020 17:15 Відповісти
"Слуга Коломойського" порадив дівчині заробляти ж*пою, якщо у неї закінчилися гроші
Нардеп від провладної партії "Слуга народу" Олександр Дубинський порадив дівчині в соцмережах заробляти гроші "ж*пою" у випадку якщо у неї закінчаться гроші і не буде на що далі жити.

НБУ поддержал рекомендованную комитетом редакцию "антиколомойского" законопроекта - Цензор.НЕТ 2391
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27.04.2020 16:58 Відповісти
 
 