НБУ підтримав рекомендовану комітетом редакцію "антиколомойського" законопроєкту
Національний банк України підтримав розгляд фінансовим комітетом ВР 16 тисяч поправок до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".
Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сподіваємося на якнайшвидший розгляд законопроєкту у Верховній Раді. Від його прийняття залежить не тільки здоров'я банківського сектора, а й у цілому фінансової системи України", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що закон дозволить зробити невідворотним процес виведення банків із ринку.
"Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться за будь-яких умов, а суди не зможуть собою підміняти Національний банк", - підкреслили в НБУ.
Крім цього, власникам збанкрутілих банків нададуть можливість захистити свої права.
Зокрема, в законі визначено передумови і процедуру отримання компенсації. Власник банку може звернутися до суду, і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому завдано збитків.
Для того, щоб процес був справедливим - буде арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка відповідатиме за правильність розрахунків компенсації.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансовий комітет рекомендував Раді ухвалити у другому читанні банківський законопроєкт
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.
27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.
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Сергій Таран / Sergiy Taran
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ВР збереться у середу-четвер, законопроєкт про банки не чіпатимуть. «Слуги» знову дають час Коломойському виграти суди про Приватбанк на свою користь. Для Зе-більшості - головне не інтереси звичайних украінців. Головне - врятувати не рядового Коломойського.
https://www.youtube.com/watch?v=XFiQZHlmq-E
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