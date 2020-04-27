НБУ підтримав рекомендовану комітетом редакцію "антиколомойського" законопроєкту

Національний банк України підтримав розгляд фінансовим комітетом ВР 16 тисяч поправок до законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності".

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваємося на якнайшвидший розгляд законопроєкту у Верховній Раді. Від його прийняття залежить не тільки здоров'я банківського сектора, а й у цілому фінансової системи України", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що закон дозволить зробити невідворотним процес виведення банків із ринку.

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"Рішення НБУ про виведення банків не можна буде скасувати, а банк повернути до життя. Ліквідація банку продовжиться за будь-яких умов, а суди не зможуть собою підміняти Національний банк", - підкреслили в НБУ.

Крім цього, власникам збанкрутілих банків нададуть можливість захистити свої права.

Зокрема, в законі визначено передумови і процедуру отримання компенсації. Власник банку може звернутися до суду, і довести, що НБУ незаконно прийняв рішення про виведення банку, а потім довести, що йому завдано збитків.

Для того, щоб процес був справедливим - буде арбітр у вигляді міжнародної аудиторської фірми, яка відповідатиме за правильність розрахунків компенсації.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.