В Донецкой области половина больных коронавирусом - медики, - ОГА

По состоянию на 27 апреля в Донецкой области 52 человека заболели коронавирусом, 28 из них - медики. В Луганской - ни одного случая инфицирования медиков.

Об этом рассказал на брифинге в Краматорске начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"В Донецкой области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 52 человека: 34 — в Мариуполе, 5 — в Бахмуте, по два — в Дружковке, Славянске, Константиновке и Никольском районе, по одному случаю — в Белозерске, Мирнограде, Николаевке, Покровске и Мангушском районе. Из них 28 человек — это медицинские работники: врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитарки, а также водитель скорой помощи", - рассказал Педенко.

Заместитель главы Луганской ОГА Екатерина Безгинская сообщила изданию, что в регионе не зафиксировано ни одного случая инфицирования медиков коронавирусом, а есть только случай заражения одного социального работника.

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