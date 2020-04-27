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Новости Коронавирус и карантин
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В Донецкой области половина больных коронавирусом - медики, - ОГА

В Донецкой области половина больных коронавирусом - медики, - ОГА

По состоянию на 27 апреля в Донецкой области 52 человека заболели коронавирусом, 28 из них - медики. В Луганской - ни одного случая инфицирования медиков.

Об этом рассказал на брифинге в Краматорске начальник отдела стратегического развития здравоохранения департамента здравоохранения Донецкой ОГА Александр Педенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

"В Донецкой области количество лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составляет 52 человека: 34 — в Мариуполе, 5 — в Бахмуте, по два — в Дружковке, Славянске, Константиновке и Никольском районе, по одному случаю — в Белозерске, Мирнограде, Николаевке, Покровске и Мангушском районе. Из них 28 человек — это медицинские работники: врачи, медицинские сестры, фельдшеры, санитарки, а также водитель скорой помощи", - рассказал Педенко.

Заместитель главы Луганской ОГА Екатерина Безгинская сообщила изданию, что в регионе не зафиксировано ни одного случая инфицирования медиков коронавирусом, а есть только случай заражения одного социального работника.

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Схоже, що тести можуть Бути джерелом вірусу. Ніхто чомусь з мейнстрімових телеканалів не говорив про новину від 31 березня, що в тестах які були відправлені в Британіб був виявлений коронавірус.
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27.04.2020 17:43 Ответить
щось в тому є на мою думку. але є ще така думка .що саме медиками можна зробити будь -яку статистку кількості "хворих" і ніхто не домахається. Поставте себе на місце рядового лікаря .медсестри чи того ж водія невідкладної допомоги.кожен з цих людей дорожить тією роботою. що має. І по вказівці вищестоящого начальства під страхом звільненя піде на лікарняний без зайвих питань.а про діагноз колеги потурбуються.Також зверніть увагу де виявляють "спалахи коронавірусу" -це тюрми .де по команді начальства можна "зробити" будьт -яку кількість "хворих" .це психлікарні .де також повна тиранія керівної верхушки. є вже багато відео .де звичайні люди пропонують свою допомогу "лікарям .які не справляються" .але їм чомусь просто відмовляють .Чому так?
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27.04.2020 17:53 Ответить
 
 