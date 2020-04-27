У Донецькій області половина хворих на коронавірус - медики, - ОДА

Станом на 27 квітня у Донецькій області 52 людини захворіли на коронавірус, 28 з них — медики. На Луганщині — жодного випадку інфікування медиків.

Про це розповів на брифінгу у Краматорську начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоровʼя департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Олександр Педенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"В Донецькій області кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції становить 52 особи: 34 — у Маріуполі, пʼять — у Бахмуті, по два — у Дружківці, Словʼянську, Костянтинівці та Нікольському районі, по одному випадку — у Білозерську, Мирнограді, Миколаївці, Покровську та Мангушському районі. З них 28 осіб — це медичні працівники: лікарі, медичні сестри, фельдшери, санітарки, а також водій "швидкої допомоги", — розповів Педенко.

Заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська повідомила виданню, що у регіоні не зафіксовано жодного випадку інфікування медиків коронавірусом, а є лише випадок зараження одного соціального працівника.

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