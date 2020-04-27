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Новини Коронавірус і карантин
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У Донецькій області половина хворих на коронавірус - медики, - ОДА

У Донецькій області половина хворих на коронавірус - медики, - ОДА

Станом на 27 квітня у Донецькій області 52 людини захворіли на коронавірус, 28 з них — медики. На Луганщині — жодного випадку інфікування медиків.

Про це розповів на брифінгу у Краматорську начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоровʼя департаменту охорони здоров'я Донецької ОДА Олександр Педенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"В Донецькій області кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції становить 52 особи: 34 — у Маріуполі, пʼять — у Бахмуті, по два — у Дружківці, Словʼянську, Костянтинівці та Нікольському районі, по одному випадку — у Білозерську, Мирнограді, Миколаївці, Покровську та Мангушському районі. З них 28 осіб — це медичні працівники: лікарі, медичні сестри, фельдшери, санітарки, а також водій "швидкої допомоги", — розповів Педенко.

Заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська повідомила виданню, що у регіоні не зафіксовано жодного випадку інфікування медиків коронавірусом, а є лише випадок зараження одного соціального працівника.

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Схоже, що тести можуть Бути джерелом вірусу. Ніхто чомусь з мейнстрімових телеканалів не говорив про новину від 31 березня, що в тестах які були відправлені в Британіб був виявлений коронавірус.
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27.04.2020 17:43 Відповісти
щось в тому є на мою думку. але є ще така думка .що саме медиками можна зробити будь -яку статистку кількості "хворих" і ніхто не домахається. Поставте себе на місце рядового лікаря .медсестри чи того ж водія невідкладної допомоги.кожен з цих людей дорожить тією роботою. що має. І по вказівці вищестоящого начальства під страхом звільненя піде на лікарняний без зайвих питань.а про діагноз колеги потурбуються.Також зверніть увагу де виявляють "спалахи коронавірусу" -це тюрми .де по команді начальства можна "зробити" будьт -яку кількість "хворих" .це психлікарні .де також повна тиранія керівної верхушки. є вже багато відео .де звичайні люди пропонують свою допомогу "лікарям .які не справляються" .але їм чомусь просто відмовляють .Чому так?
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27.04.2020 17:53 Відповісти
 
 