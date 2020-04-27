РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12921 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 720 11

Вспышка COVID-19 в общежитии Запорожья: 15 зараженных, включая 6 детей

Вспышка COVID-19 в общежитии Запорожья: 15 зараженных, включая 6 детей

В Запорожье из 166 жильцов общежития, закрытого на карантин из-за вспышки короновирусной инфекции в минувшую субботу, COVID-19 обнаружен у 15 человек, в том числе у 6 детей.

Об этом рассказал в ходе брифинга в понедельник главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Так, в течение последних дней медики провели тестирование на COVID-19 у всех 166 человек, фактически проживающих в запорожском общежитии, где зафиксировано массовое заболевание короновирусной инфекцией. В результате обследования местных жильцов, выявлено 15 заболевших COVID-19 , 6 из которых - дети возрастом от 10 до 17 лет.

Также тестирования на COVID-19 проведены и среди контактного круга жительницы общежития - вероятного источника распространения инфекции, которая была первой госпитализирована в областную инфекционную больницу.

Читайте также: Вспышка коронавируса в общежитии Запорожья: возле здания выставлен пост полиции, вход и выход запрещен

Женщина заболела ОРВИ еще 13 апреля и лечилась амбулаторно, а 21 апреля после тестирования на COVID-19 был установлен ее точный диагноз.

Поскольку заболевшая оказалась медицинским работником одного из роддомов Запорожья, на месте ее работы провели тестирование на COVID-19 у 46 контактных с ней лиц - 35 человек из медперсонала и 11 пациентов медучреждения. Ни у кого из обследованных короновирусной инфекции не выявлено.

На сегодняшний день, заболевшие госпитализированы в 7-ю и 8 – ю городские больницы. У одной из заболевших состояние тяжелое, женщина получает кислород. У остальных больных состояние средней тяжести.

На данное время все жильцы общежития находятся в обсервации по месту проживания.

Общежитие закрыто на карантин, там установлен полицейский пост.

Как сообщалось, по состоянию на 27 апреля в Запорожской области зафиксировано 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 128 из которых - в г. Запорожье .

Также в регионе зарегистрировано 5 летальных случаев от COVID-19.

Запорожье (2682) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Может волонтёром пойдёшь в больницу к больным с короновирусом?
показать весь комментарий
27.04.2020 18:37 Ответить
+2
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k

разоблачение "эпидемии" и оправданности "карантина" в австрийском бундестаге

к счастью, человечество (или хотя бы его часть) таки способно опомниться и прозреть
показать весь комментарий
27.04.2020 17:58 Ответить
+2
вже писав в іншій гілці .напишу ще і тут . Ви зверніть увагу де саме відбуваються нібито "спалахи". це місця де можна маніпулювати людьми -найперше це лікарні .де по вказівці начальства під страхом втратити роботу будь- хто з підлеглих буде відправлений на лікарняний з діагнозом "барановірус". Це тюрьми -де начальник "намалює" будь -яку кількість "хворих". Це психлікарні де з нещасними людьми роблять що хочуть .Це гуртожитки де під страхом виселення (а зачасту людям нікуди просто піти) намалюють будь -яку кількість хворих
показать весь комментарий
27.04.2020 18:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k

разоблачение "эпидемии" и оправданности "карантина" в австрийском бундестаге

к счастью, человечество (или хотя бы его часть) таки способно опомниться и прозреть
показать весь комментарий
27.04.2020 17:58 Ответить
...

Европейские СМИ по-разному оценивают коронавирусную политику Швеции: от поддержки до критики. При этом и те, и другие ссылаются на статистику. Еще 1 марта в Швеции было зарегистрировано 14 случаев коронавирус, а 31 марта - 4435. Наивысшее количество заражений в сутки регистрировали 8 и 9 апреля - тогда речь шла о более 700 случаев в день, и 10 апреля всего было зафиксировано 9,7 тысячи инфицированных. По состоянию на 22 апреля в Швеции зарегистрированы 15322 случаи заражения коронавирусом, из них 1937 - с летальными последствиями.

...
Куда заведет путь Швеции, пока стопроцентно неизвестно. Впрочем, критик правительства Потому Люндбек таки соглашается с последними заявлениями правительства Швеции, что главное - тестировать как можно больше людей. Ведь еще до недавнего времени в Швеции тестировали только людей, входивших в группы риска, - например, тех, у кого возникали серьезные проблемы с дыханием.

Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-shvecii-pochti-ne-vvodili-ogranicheniy-iz-za-koronavirusa-za-i-protiv-podhoda-1533816.html

И какую правду он говорит?
показать весь комментарий
27.04.2020 18:34 Ответить
вже писав в іншій гілці .напишу ще і тут . Ви зверніть увагу де саме відбуваються нібито "спалахи". це місця де можна маніпулювати людьми -найперше це лікарні .де по вказівці начальства під страхом втратити роботу будь- хто з підлеглих буде відправлений на лікарняний з діагнозом "барановірус". Це тюрьми -де начальник "намалює" будь -яку кількість "хворих". Це психлікарні де з нещасними людьми роблять що хочуть .Це гуртожитки де під страхом виселення (а зачасту людям нікуди просто піти) намалюють будь -яку кількість хворих
показать весь комментарий
27.04.2020 18:04 Ответить
В гуртожитках жити,а тим більше,мати дітей не можна.
показать весь комментарий
27.04.2020 18:05 Ответить
Туфтою кормят наш народ
А он же не полиглот
Читая Кремлевскую Муру
Мы станем скоро все Гуру
показать весь комментарий
27.04.2020 18:08 Ответить
А если в церковь ты пойдёшь,
(В той Кремль православию учит),
То вируса там не найдёшь,
Ведь про "корону" Запад мутит...
показать весь комментарий
27.04.2020 18:40 Ответить
Я вам еще вначале марта на цензоре говорил...КоронвиРУС туфта на постном масле
показать весь комментарий
27.04.2020 18:14 Ответить
Может волонтёром пойдёшь в больницу к больным с короновирусом?
показать весь комментарий
27.04.2020 18:37 Ответить
Одной поплохело, остальные просто как простудой заболели. Это все, что нужно увидеть. По остальным новостям с заболевшими медработниками: скрывают стмптоматику зараженных. То что их много объясняется доступностью тестов и легкостью определения контактов ( все - сотрудники). Мы тоже все инфицированные, только не определенные. Как и во все странах большинство даже не заметит, или переболеет типа простудой.
показать весь комментарий
27.04.2020 18:46 Ответить
Какие общаги в 21 веке в европейской стране... Не считаю что это хорошо...
показать весь комментарий
27.04.2020 20:49 Ответить
 
 