Вспышка COVID-19 в общежитии Запорожья: 15 зараженных, включая 6 детей
В Запорожье из 166 жильцов общежития, закрытого на карантин из-за вспышки короновирусной инфекции в минувшую субботу, COVID-19 обнаружен у 15 человек, в том числе у 6 детей.
Об этом рассказал в ходе брифинга в понедельник главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов, Передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Так, в течение последних дней медики провели тестирование на COVID-19 у всех 166 человек, фактически проживающих в запорожском общежитии, где зафиксировано массовое заболевание короновирусной инфекцией. В результате обследования местных жильцов, выявлено 15 заболевших COVID-19 , 6 из которых - дети возрастом от 10 до 17 лет.
Также тестирования на COVID-19 проведены и среди контактного круга жительницы общежития - вероятного источника распространения инфекции, которая была первой госпитализирована в областную инфекционную больницу.
Женщина заболела ОРВИ еще 13 апреля и лечилась амбулаторно, а 21 апреля после тестирования на COVID-19 был установлен ее точный диагноз.
Поскольку заболевшая оказалась медицинским работником одного из роддомов Запорожья, на месте ее работы провели тестирование на COVID-19 у 46 контактных с ней лиц - 35 человек из медперсонала и 11 пациентов медучреждения. Ни у кого из обследованных короновирусной инфекции не выявлено.
На сегодняшний день, заболевшие госпитализированы в 7-ю и 8 – ю городские больницы. У одной из заболевших состояние тяжелое, женщина получает кислород. У остальных больных состояние средней тяжести.
На данное время все жильцы общежития находятся в обсервации по месту проживания.
Общежитие закрыто на карантин, там установлен полицейский пост.
Как сообщалось, по состоянию на 27 апреля в Запорожской области зафиксировано 204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 128 из которых - в г. Запорожье .
Также в регионе зарегистрировано 5 летальных случаев от COVID-19.
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разоблачение "эпидемии" и оправданности "карантина" в австрийском бундестаге
к счастью, человечество (или хотя бы его часть) таки способно опомниться и прозреть
Европейские СМИ по-разному оценивают коронавирусную политику Швеции: от поддержки до критики. При этом и те, и другие ссылаются на статистику. Еще 1 марта в Швеции было зарегистрировано 14 случаев коронавирус, а 31 марта - 4435. Наивысшее количество заражений в сутки регистрировали 8 и 9 апреля - тогда речь шла о более 700 случаев в день, и 10 апреля всего было зафиксировано 9,7 тысячи инфицированных. По состоянию на 22 апреля в Швеции зарегистрированы 15322 случаи заражения коронавирусом, из них 1937 - с летальными последствиями.
...
Куда заведет путь Швеции, пока стопроцентно неизвестно. Впрочем, критик правительства Потому Люндбек таки соглашается с последними заявлениями правительства Швеции, что главное - тестировать как можно больше людей. Ведь еще до недавнего времени в Швеции тестировали только людей, входивших в группы риска, - например, тех, у кого возникали серьезные проблемы с дыханием.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-shvecii-pochti-ne-vvodili-ogranicheniy-iz-za-koronavirusa-za-i-protiv-podhoda-1533816.html
И какую правду он говорит?
А он же не полиглот
Читая Кремлевскую Муру
Мы станем скоро все Гуру
(В той Кремль православию учит),
То вируса там не найдёшь,
Ведь про "корону" Запад мутит...