Спалах COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя: 15 заражених, зокрема 6 дітей

У Запоріжжі зі 166 мешканців гуртожитку, закритого на карантин через спалах коронавірусної інфекції минулої суботи, COVID-19 виявлено у 15 осіб, зокрема у шістьох дітей.

Про це розповів під час брифінгу в понеділок головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, упродовж останніх днів медики провели тестування на COVID-19 у всіх 166 осіб, які фактично проживають у запорізькому гуртожитку, де зафіксовано масове захворювання на коронавірусну інфекцію. У результаті обстеження місцевих мешканців, виявлено 15 хворих на COVID-19, шестеро з яких - діти віком від 10 до 17 років.

Також тестування на COVID-19 проведено і серед контактного кола мешканки гуртожитку - ймовірного джерела поширення інфекції, яку першою госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.

Жінка захворіла на ГРВІ ще 13 квітня і лікувалася амбулаторно, а 21 квітня після тестування на COVID-19 було встановлено її точний діагноз.

Оскільки хвора виявилася медичним працівником одного з пологових будинків Запоріжжя, на місці її роботи провели тестування на COVID-19 у 46 контактних із нею осіб - 35 осіб із медперсоналу та 11 пацієнтів медзакладу. Ні у кого з обстежених короновірусної інфекції не виявлено.

На сьогодні хворих госпіталізовано до 7-ї і 8-ї міських лікарень. В однієї із захворілих стан важкий, жінка отримує кисень. У решти хворих стан середньої тяжкості.

Наразі всі мешканці гуртожитку перебувають в обсервації за місцем проживання.

Гуртожиток закрито на карантин, там встановлено поліцейський пост.

Як повідомлялося, станом на 27 квітня в Запорізькій області зафіксовано 204 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 128 з яких - у м. Запоріжжі.

У регіоні також зареєстровано 5 летальних випадків від COVID-19.

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