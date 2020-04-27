Спалах COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя: 15 заражених, зокрема 6 дітей
У Запоріжжі зі 166 мешканців гуртожитку, закритого на карантин через спалах коронавірусної інфекції минулої суботи, COVID-19 виявлено у 15 осіб, зокрема у шістьох дітей.
Про це розповів під час брифінгу в понеділок головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Так, упродовж останніх днів медики провели тестування на COVID-19 у всіх 166 осіб, які фактично проживають у запорізькому гуртожитку, де зафіксовано масове захворювання на коронавірусну інфекцію. У результаті обстеження місцевих мешканців, виявлено 15 хворих на COVID-19, шестеро з яких - діти віком від 10 до 17 років.
Також тестування на COVID-19 проведено і серед контактного кола мешканки гуртожитку - ймовірного джерела поширення інфекції, яку першою госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.
Жінка захворіла на ГРВІ ще 13 квітня і лікувалася амбулаторно, а 21 квітня після тестування на COVID-19 було встановлено її точний діагноз.
Оскільки хвора виявилася медичним працівником одного з пологових будинків Запоріжжя, на місці її роботи провели тестування на COVID-19 у 46 контактних із нею осіб - 35 осіб із медперсоналу та 11 пацієнтів медзакладу. Ні у кого з обстежених короновірусної інфекції не виявлено.
На сьогодні хворих госпіталізовано до 7-ї і 8-ї міських лікарень. В однієї із захворілих стан важкий, жінка отримує кисень. У решти хворих стан середньої тяжкості.
Наразі всі мешканці гуртожитку перебувають в обсервації за місцем проживання.
Гуртожиток закрито на карантин, там встановлено поліцейський пост.
Як повідомлялося, станом на 27 квітня в Запорізькій області зафіксовано 204 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 128 з яких - у м. Запоріжжі.
У регіоні також зареєстровано 5 летальних випадків від COVID-19.
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разоблачение "эпидемии" и оправданности "карантина" в австрийском бундестаге
к счастью, человечество (или хотя бы его часть) таки способно опомниться и прозреть
Европейские СМИ по-разному оценивают коронавирусную политику Швеции: от поддержки до критики. При этом и те, и другие ссылаются на статистику. Еще 1 марта в Швеции было зарегистрировано 14 случаев коронавирус, а 31 марта - 4435. Наивысшее количество заражений в сутки регистрировали 8 и 9 апреля - тогда речь шла о более 700 случаев в день, и 10 апреля всего было зафиксировано 9,7 тысячи инфицированных. По состоянию на 22 апреля в Швеции зарегистрированы 15322 случаи заражения коронавирусом, из них 1937 - с летальными последствиями.
...
Куда заведет путь Швеции, пока стопроцентно неизвестно. Впрочем, критик правительства Потому Люндбек таки соглашается с последними заявлениями правительства Швеции, что главное - тестировать как можно больше людей. Ведь еще до недавнего времени в Швеции тестировали только людей, входивших в группы риска, - например, тех, у кого возникали серьезные проблемы с дыханием.
Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-shvecii-pochti-ne-vvodili-ogranicheniy-iz-za-koronavirusa-za-i-protiv-podhoda-1533816.html
И какую правду он говорит?
А он же не полиглот
Читая Кремлевскую Муру
Мы станем скоро все Гуру
(В той Кремль православию учит),
То вируса там не найдёшь,
Ведь про "корону" Запад мутит...