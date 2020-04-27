УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12322 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 720 11

Спалах COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя: 15 заражених, зокрема 6 дітей

Спалах COVID-19 в гуртожитку Запоріжжя: 15 заражених, зокрема 6 дітей

У Запоріжжі зі 166 мешканців гуртожитку, закритого на карантин через спалах коронавірусної інфекції минулої суботи, COVID-19 виявлено у 15 осіб, зокрема у шістьох дітей.

Про це розповів під час брифінгу в понеділок головний санітарний лікар Запорізької області Роман Терехов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Так, упродовж останніх днів медики провели тестування на COVID-19 у всіх 166 осіб, які фактично проживають у запорізькому гуртожитку, де зафіксовано масове захворювання на коронавірусну інфекцію. У результаті обстеження місцевих мешканців, виявлено 15 хворих на COVID-19, шестеро з яких - діти віком від 10 до 17 років.

Також тестування на COVID-19 проведено і серед контактного кола мешканки гуртожитку - ймовірного джерела поширення інфекції, яку першою госпіталізували до обласної інфекційної лікарні.

Жінка захворіла на ГРВІ ще 13 квітня і лікувалася амбулаторно, а 21 квітня після тестування на COVID-19 було встановлено її точний діагноз.

Оскільки хвора виявилася медичним працівником одного з пологових будинків Запоріжжя, на місці її роботи провели тестування на COVID-19 у 46 контактних із нею осіб - 35 осіб із медперсоналу та 11 пацієнтів медзакладу. Ні у кого з обстежених короновірусної інфекції не виявлено.

На сьогодні хворих госпіталізовано до 7-ї і 8-ї міських лікарень. В однієї із захворілих стан важкий, жінка отримує кисень. У решти хворих стан середньої тяжкості.

Наразі всі мешканці гуртожитку перебувають в обсервації за місцем проживання.

Гуртожиток закрито на карантин, там встановлено поліцейський пост.

Як повідомлялося, станом на 27 квітня в Запорізькій області зафіксовано 204 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, 128 з яких - у м. Запоріжжі.

У регіоні також зареєстровано 5 летальних випадків від COVID-19.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі терміново збирають комісію щодо НС: у 11 мешканців гуртожитку виявили коронавірус

Автор: 

Запоріжжя (2296) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Может волонтёром пойдёшь в больницу к больным с короновирусом?
показати весь коментар
27.04.2020 18:37 Відповісти
+2
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k

разоблачение "эпидемии" и оправданности "карантина" в австрийском бундестаге

к счастью, человечество (или хотя бы его часть) таки способно опомниться и прозреть
показати весь коментар
27.04.2020 17:58 Відповісти
+2
вже писав в іншій гілці .напишу ще і тут . Ви зверніть увагу де саме відбуваються нібито "спалахи". це місця де можна маніпулювати людьми -найперше це лікарні .де по вказівці начальства під страхом втратити роботу будь- хто з підлеглих буде відправлений на лікарняний з діагнозом "барановірус". Це тюрьми -де начальник "намалює" будь -яку кількість "хворих". Це психлікарні де з нещасними людьми роблять що хочуть .Це гуртожитки де під страхом виселення (а зачасту людям нікуди просто піти) намалюють будь -яку кількість хворих
показати весь коментар
27.04.2020 18:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k

разоблачение "эпидемии" и оправданности "карантина" в австрийском бундестаге

к счастью, человечество (или хотя бы его часть) таки способно опомниться и прозреть
показати весь коментар
27.04.2020 17:58 Відповісти
...

Европейские СМИ по-разному оценивают коронавирусную политику Швеции: от поддержки до критики. При этом и те, и другие ссылаются на статистику. Еще 1 марта в Швеции было зарегистрировано 14 случаев коронавирус, а 31 марта - 4435. Наивысшее количество заражений в сутки регистрировали 8 и 9 апреля - тогда речь шла о более 700 случаев в день, и 10 апреля всего было зафиксировано 9,7 тысячи инфицированных. По состоянию на 22 апреля в Швеции зарегистрированы 15322 случаи заражения коронавирусом, из них 1937 - с летальными последствиями.

...
Куда заведет путь Швеции, пока стопроцентно неизвестно. Впрочем, критик правительства Потому Люндбек таки соглашается с последними заявлениями правительства Швеции, что главное - тестировать как можно больше людей. Ведь еще до недавнего времени в Швеции тестировали только людей, входивших в группы риска, - например, тех, у кого возникали серьезные проблемы с дыханием.

Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/v-shvecii-pochti-ne-vvodili-ogranicheniy-iz-za-koronavirusa-za-i-protiv-podhoda-1533816.html

И какую правду он говорит?
показати весь коментар
27.04.2020 18:34 Відповісти
вже писав в іншій гілці .напишу ще і тут . Ви зверніть увагу де саме відбуваються нібито "спалахи". це місця де можна маніпулювати людьми -найперше це лікарні .де по вказівці начальства під страхом втратити роботу будь- хто з підлеглих буде відправлений на лікарняний з діагнозом "барановірус". Це тюрьми -де начальник "намалює" будь -яку кількість "хворих". Це психлікарні де з нещасними людьми роблять що хочуть .Це гуртожитки де під страхом виселення (а зачасту людям нікуди просто піти) намалюють будь -яку кількість хворих
показати весь коментар
27.04.2020 18:04 Відповісти
В гуртожитках жити,а тим більше,мати дітей не можна.
показати весь коментар
27.04.2020 18:05 Відповісти
Туфтою кормят наш народ
А он же не полиглот
Читая Кремлевскую Муру
Мы станем скоро все Гуру
показати весь коментар
27.04.2020 18:08 Відповісти
А если в церковь ты пойдёшь,
(В той Кремль православию учит),
То вируса там не найдёшь,
Ведь про "корону" Запад мутит...
показати весь коментар
27.04.2020 18:40 Відповісти
Я вам еще вначале марта на цензоре говорил...КоронвиРУС туфта на постном масле
показати весь коментар
27.04.2020 18:14 Відповісти
Может волонтёром пойдёшь в больницу к больным с короновирусом?
показати весь коментар
27.04.2020 18:37 Відповісти
Одной поплохело, остальные просто как простудой заболели. Это все, что нужно увидеть. По остальным новостям с заболевшими медработниками: скрывают стмптоматику зараженных. То что их много объясняется доступностью тестов и легкостью определения контактов ( все - сотрудники). Мы тоже все инфицированные, только не определенные. Как и во все странах большинство даже не заметит, или переболеет типа простудой.
показати весь коментар
27.04.2020 18:46 Відповісти
Какие общаги в 21 веке в европейской стране... Не считаю что это хорошо...
показати весь коментар
27.04.2020 20:49 Відповісти
 
 