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Полковник полиции попался на взятке 30 тыс. в Запорожье, - СБУ

Полковник полиции попался на взятке 30 тыс. в Запорожье, - СБУ

Начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области задержан за взятку в размере 30 тыс. грн,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, глава управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской области систематически вымогал деньги за предоставление разрешений охотничье гладкоствольное, нарезное оружие, а также на право хранения, ношения устройств для отстрела резиновых пуль травматического действия.

"Такса" за предоставление одного разрешения составляла 6 тыс. грн.

За предоставление разрешений на пять единиц гладкоствольного и травматического оружия он потребовал от местного жителя 30 тыс.грн., и был задержан на рабочем месте во время получения второй части взятки в размере 24 тыс.грн.

Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом в значительном размере).

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрания меры пресечения.

Разоблачение высокопоставленного полковника Нацполиции региона проводилось совместно оперативными службами СБУ, Государственного бюро расследований в г. Мелитополь, под процессуальным руководством прокуратуры Херсонской области".

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Автор: 

Запорожье (2682) Нацполиция (16564) правоохранительные органы (2970) СБУ (20053) силовики (2799)


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Топ комментарии
+3
Реформи від авакова.
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27.04.2020 21:11 Ответить
+2
Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.Источник: https://censor.net/n3191940

Брат на брата пошел!...
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27.04.2020 21:13 Ответить
+2
главное Ермака-мудака не поймали
видно прячется в Омане
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27.04.2020 21:15 Ответить
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Когда взяточницу лазареву уже поймаете.
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27.04.2020 21:08 Ответить
объясни. я сам с Бабурки...
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27.04.2020 21:09 Ответить
отличная новость! На верхнем эшелоне коррупцию уже ж подолали, теперь вот на среднем добивают! Так и надо этому полкану, небось на целый месяц отстранят от службы, будет знать!
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27.04.2020 21:10 Ответить
Реформи від авакова.
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27.04.2020 21:11 Ответить
Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.Источник: https://censor.net/n3191940

Брат на брата пошел!...
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27.04.2020 21:13 Ответить
глупости. они конкуренты.
плохо в школе зоологию учил? самая непримиримая борьба - внутривидовая.
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27.04.2020 22:50 Ответить
Семья большая, масок не напасёшься.
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27.04.2020 21:13 Ответить
волна для усиления рейтинга зеленой мокши...
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27.04.2020 21:14 Ответить
главное Ермака-мудака не поймали
видно прячется в Омане
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27.04.2020 21:15 Ответить
"Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить"...(с)
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27.04.2020 21:17 Ответить
дороговато как-то у вас в Запорожье.... элитные справки?)
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27.04.2020 21:19 Ответить
А у вас сколько?
Думаю что пройдя через посредников эти 6 тысяч превращаются во много больше.
В 2014 году, в Запорожье знакомый брал карабин СКС + разрешение и стоило это 1000 у.е.
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27.04.2020 22:39 Ответить
А те справки,что он уже выдал аннулируют?
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27.04.2020 21:39 Ответить
я не верю ,шо у нас полицаи берут ,просто палковник тихо шол и нашол
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27.04.2020 22:01 Ответить
Черт, только хотел оформить еще один. И тут на тебе.
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27.04.2020 22:42 Ответить
Разоблачение высокопоставленного полковника Нацполиции региона проводилось совместно...
А с какого "уханя" он высокопоставленный? На "разрешилке" отсиживаются в основном слабовсхрюкивающие менты.
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27.04.2020 23:43 Ответить
 
 