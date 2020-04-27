Полковника поліції упіймали на хабарі 30 тис. у Запоріжжі, - СБУ

Начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області затримали за хабар у розмірі 30 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції у Запорізькій області систематично вимагав гроші за надання дозволів на мисливську гладкоствольну, нарізну зброю, а також на право зберігання, носіння пристроїв для відстрілу гумових куль травматичної дії.

"Такса" за надання одного дозволу становила 6 тис. грн.

За надання дозволів на п’ять одиниць гладкоствольної і травматичної зброї він вимагав від місцевого мешканця 30 тис. грн і був затриманий на робочому місці під час одержання другої частини хабаря у сумі 24 тис. грн.

Оперативники СБУ задокументували кілька епізодів протиправної діяльності поліцейського.

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Розпочато кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі).

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викриття полковника Нацполіції регіону проводилось спільно з оперативными службами СБУ, Державного бюро розслідувань у м.Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області.

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