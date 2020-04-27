Полковника поліції упіймали на хабарі 30 тис. у Запоріжжі, - СБУ
Начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області затримали за хабар у розмірі 30 тис. грн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
За попередньою версією слідства, начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції у Запорізькій області систематично вимагав гроші за надання дозволів на мисливську гладкоствольну, нарізну зброю, а також на право зберігання, носіння пристроїв для відстрілу гумових куль травматичної дії.
"Такса" за надання одного дозволу становила 6 тис. грн.
За надання дозволів на п’ять одиниць гладкоствольної і травматичної зброї він вимагав від місцевого мешканця 30 тис. грн і був затриманий на робочому місці під час одержання другої частини хабаря у сумі 24 тис. грн.
Оперативники СБУ задокументували кілька епізодів протиправної діяльності поліцейського.
Розпочато кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі).
Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Викриття полковника Нацполіції регіону проводилось спільно з оперативными службами СБУ, Державного бюро розслідувань у м.Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області.
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Брат на брата пошел!...
плохо в школе зоологию учил? самая непримиримая борьба - внутривидовая.
видно прячется в Омане
Думаю что пройдя через посредников эти 6 тысяч превращаются во много больше.
В 2014 году, в Запорожье знакомый брал карабин СКС + разрешение и стоило это 1000 у.е.
А с какого "уханя" он высокопоставленный? На "разрешилке" отсиживаются в основном слабовсхрюкивающие менты.