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Новини Хабарники
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Полковника поліції упіймали на хабарі 30 тис. у Запоріжжі, - СБУ

Полковника поліції упіймали на хабарі 30 тис. у Запоріжжі, - СБУ

Начальника управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Запорізькій області затримали за хабар у розмірі 30 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції у Запорізькій області систематично вимагав гроші за надання дозволів на мисливську гладкоствольну, нарізну зброю, а також на право зберігання, носіння пристроїв для відстрілу гумових куль травматичної дії.

"Такса" за надання одного дозволу становила 6 тис. грн.

За надання дозволів на п’ять одиниць гладкоствольної і травматичної зброї він вимагав від місцевого мешканця 30 тис. грн і був затриманий на робочому місці під час одержання другої частини хабаря у сумі 24 тис. грн.

Оперативники СБУ задокументували кілька епізодів протиправної діяльності поліцейського.

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Розпочато кримінальне провадження, за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі).

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Викриття полковника Нацполіції регіону проводилось спільно з оперативными службами СБУ, Державного бюро розслідувань у м.Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області. 

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Автор: 

Запоріжжя (2296) Нацполіція (15278) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12984) силовики (2515)


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Топ коментарі
+3
Реформи від авакова.
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27.04.2020 21:11 Відповісти
+2
Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.Источник: https://censor.net/n3191940

Брат на брата пошел!...
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27.04.2020 21:13 Відповісти
+2
главное Ермака-мудака не поймали
видно прячется в Омане
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27.04.2020 21:15 Відповісти
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Когда взяточницу лазареву уже поймаете.
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27.04.2020 21:08 Відповісти
объясни. я сам с Бабурки...
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27.04.2020 21:09 Відповісти
отличная новость! На верхнем эшелоне коррупцию уже ж подолали, теперь вот на среднем добивают! Так и надо этому полкану, небось на целый месяц отстранят от службы, будет знать!
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27.04.2020 21:10 Відповісти
Реформи від авакова.
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27.04.2020 21:11 Відповісти
Оперативники СБУ задокументировали несколько эпизодов противоправной деятельности полицейского.Источник: https://censor.net/n3191940

Брат на брата пошел!...
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27.04.2020 21:13 Відповісти
глупости. они конкуренты.
плохо в школе зоологию учил? самая непримиримая борьба - внутривидовая.
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27.04.2020 22:50 Відповісти
Семья большая, масок не напасёшься.
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27.04.2020 21:13 Відповісти
волна для усиления рейтинга зеленой мокши...
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27.04.2020 21:14 Відповісти
главное Ермака-мудака не поймали
видно прячется в Омане
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27.04.2020 21:15 Відповісти
"Хотелось деньжат немножко по-легкому срубить"...(с)
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27.04.2020 21:17 Відповісти
дороговато как-то у вас в Запорожье.... элитные справки?)
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27.04.2020 21:19 Відповісти
А у вас сколько?
Думаю что пройдя через посредников эти 6 тысяч превращаются во много больше.
В 2014 году, в Запорожье знакомый брал карабин СКС + разрешение и стоило это 1000 у.е.
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27.04.2020 22:39 Відповісти
А те справки,что он уже выдал аннулируют?
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27.04.2020 21:39 Відповісти
я не верю ,шо у нас полицаи берут ,просто палковник тихо шол и нашол
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27.04.2020 22:01 Відповісти
Черт, только хотел оформить еще один. И тут на тебе.
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27.04.2020 22:42 Відповісти
Разоблачение высокопоставленного полковника Нацполиции региона проводилось совместно...
А с какого "уханя" он высокопоставленный? На "разрешилке" отсиживаются в основном слабовсхрюкивающие менты.
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27.04.2020 23:43 Відповісти
 
 