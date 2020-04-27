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Новини Хабарники
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Заступницю начальника відділу головного управління поліції Волинської області затримали під час одержання $1,5 тис за закриття кримінальних справ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила на хабарях заступницю начальника відділу Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "Оперативники спецслужби встановили, поліціянтка налагодила неправомірний механізм вимагання та отримання коштів від учасників кримінальних проваджень.

За версією досудового розслідування, керівниця за грошову винагороду обіцяла зацікавленим особам вирішити питання щодо закриття кримінального провадження, його перекваліфікації, повернення вилученого або арештованого майна.

Правоохоронці затримали заступницю начальника відділу в приміщенні ГУ НП у Волинській області після одержання нею чергової частини хабара у розмірі 700 доларів США. Раніше оперативники задокументували отримання зловмисницею першої частини хабара у розмірі 500 доларів США. Загалом вона вимагала 1500 доларів за повернення вилученого у ході кримінального провадження автомобіля.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру та обрання їй запобіжного заходу.

Операція із викриття незаконних дій проводилась спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львів, Департаментом внутрішньої безпеки НПУ та прокуратурою Волинської області".

Заступницю начальника відділу головного управління поліції Волинської області затримали під час одержання $1,5 тис за закриття кримінальних справ, - СБУ 01
Заступницю начальника відділу головного управління поліції Волинської області затримали під час одержання $1,5 тис за закриття кримінальних справ, - СБУ 02
Заступницю начальника відділу головного управління поліції Волинської області затримали під час одержання $1,5 тис за закриття кримінальних справ, - СБУ 03
Заступницю начальника відділу головного управління поліції Волинської області затримали під час одержання $1,5 тис за закриття кримінальних справ, - СБУ 04

Автор: 

Нацполіція (15278) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Волинська область (882)


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Топ коментарі
+6
А Ермака не планируют задерживать?
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27.04.2020 21:59 Відповісти
+3
Выпороть.
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27.04.2020 21:56 Відповісти
+3
ты дывы...с таким разгоном сбушники к концу года и медведчукче с портновым клизму толстую вставят...
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27.04.2020 22:01 Відповісти
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27.04.2020 21:56 Відповісти
Отыметь.деньги можно оставить .там как раз где то так и выходит...с чаевыми.
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27.04.2020 22:22 Відповісти
От скотыняка ,на нары ...
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27.04.2020 21:57 Відповісти
гарно жити не заборониш...Вона знала чим ризикувала.Та не буде їй нічого...Догану по роботі отримає ну може пониження в посаді.
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27.04.2020 22:18 Відповісти
а може бути підвищення в іншу область?
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27.04.2020 22:46 Відповісти
А Ермака не планируют задерживать?
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27.04.2020 21:59 Відповісти
А Ермака не планируют задерживать?

Да как-то не сложилось...
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27.04.2020 22:02 Відповісти
пока берут тех, кто берет не больше полторушки баксов.

Шо это за полковники такие и замначальников управления, шо кидаются на такую мелочь ?

Их по троллейбусным остановкам набирали ?
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27.04.2020 22:02 Відповісти
Там сложнее.денег много.не разложишь так красиво.что б одним кадром.
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27.04.2020 22:19 Відповісти
Ермаку никогда и ничего не будет - это он назвал Организм "величайшим мировым лидером"
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27.04.2020 22:59 Відповісти
У всех ментов в части личного дела СП подшить:"зебил".
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27.04.2020 22:21 Відповісти
Ермака уже нейтрализовали, пошли оздоравливать переферию...
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27.04.2020 22:00 Відповісти
ты дывы...с таким разгоном сбушники к концу года и медведчукче с портновым клизму толстую вставят...
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27.04.2020 22:01 Відповісти
Шото Игорь Д пропал.
Нет команды защищать девушку, а запорожского полкана?
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27.04.2020 22:06 Відповісти
Тю...разве ж то взятка?то так...на сигареты да шоколадки девушке...больше на следственные меропреятия истратили.показуха.
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27.04.2020 22:10 Відповісти
ну разве это новость ? В этой стране мусора заточены на совершение преступлений ,а не на их раскрытие
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27.04.2020 22:16 Відповісти
Девчонки бедные как в углу стоят.запугали бедолаг.еще и посадят под шум волны борьбы с коррупцией.
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27.04.2020 22:17 Відповісти
Туфли итальянские. Кожа. Ручная работа.
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27.04.2020 22:24 Відповісти
Работают денно и нощно.то и приобулись.по моде.в крокодиловые.
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27.04.2020 22:31 Відповісти
в Броварах такі давно шиють.
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27.04.2020 22:47 Відповісти
Principe Avakov dolzen otvetit za svojix pocenionix.To jest ujti v otstavku,tut ne riadovoj policejski zaderzan
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27.04.2020 22:29 Відповісти
Неужели таки должен? Запиши на его счет, чтобы не забыть.
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27.04.2020 23:22 Відповісти
Соромно за керівництво поліції рідної Волині.
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27.04.2020 22:33 Відповісти
Попалась лахудра теперь придется очком отрабатывать
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27.04.2020 22:49 Відповісти
курточка якась жлобська, з претензією на ексклюзивність
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27.04.2020 23:22 Відповісти
И все эти жирные ляжки с наших налогов! Чья она дочка?Мама судья,а папа прокурор? Или я ошибся?
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28.04.2020 00:20 Відповісти
Та хер вони їх засвітять-порешають на потрібному рівні. На місцевих сайтах аналогічна лабуда.
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28.04.2020 00:38 Відповісти
Влипла дівчинка?? А що 12-14 тис. гривень малувато?? Давай на панель там більше..
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28.04.2020 08:41 Відповісти
Над взяточниками надо делать все гласный судовой процесс и транслировать его онлайн, а то самая большая огласка это от ЦЕНЗОРА статья и ФСЁ. Завтра её переведут с зама на обычного начальника отдела в каком-то захолустье и ФСЁ, а как продолжала бабло трясти так и будет продолжать. Я ещё не видел ни одного чиновника из ГОС структур ( таможенника, полицейского, судью, пограничника) я уже молчу за чиновников в министерствах и облаадминистрациях севшего за всё время борьбы с коррупционерами от времени Порошенко до Зеленского. Они ,что занесены в Шоколадно-Зеленую книгу?
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28.04.2020 11:41 Відповісти
 
 