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Оккупированный грузинский Цхинвали по праздникам будут переименовывать в "Сталинир"

Оккупированный грузинский Цхинвали по праздникам будут переименовывать в

Так называемая столица оккупированной Южной Осетии Цхинвали в даты, связанные со Второй мировой войной, будет носить название "Сталинир".

Соответствующее распоряжение подписал глава оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

"Постановляю: установить в качестве символа города Цхинвал наименование "город Сталинир", используемое наряду с наименованием "город Цхинвал" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал, связанным с Великой Отечественной войной", — гласит текст его "указа".

Цхинвали носил название "Сталинир" в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.

Читайте также: В памятные даты, связанные со Второй мировой, Донецк и Луганск оккупанты переименуют в Сталино и Ворошиловград

Автор: 

Грузия (4504) оккупация (10199) Сталин Иосиф (568) сталинизм (50) Южная Осетия (175) Цхинвали (5)


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Топ комментарии
+62
А по большим праздникам в ************
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27.04.2020 22:58 Ответить
+32
А ещё можно назвать рубль долларом...
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27.04.2020 23:00 Ответить
+19
сталин и репрессии, сокращённо "сталинир"
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27.04.2020 23:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А по большим праздникам в ************
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27.04.2020 22:58 Ответить
Захоплений грузинський Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір" - Цензор.НЕТ 5003
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27.04.2020 23:34 Ответить
Мда.
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27.04.2020 22:59 Ответить
угу. воно заразне.
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27.04.2020 23:05 Ответить
Маразми ідіотів не цікавить
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27.04.2020 23:00 Ответить
сталин и репрессии, сокращённо "сталинир"
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27.04.2020 23:00 Ответить
Сраливдыр
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27.04.2020 23:42 Ответить
Окупований грузинський Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір" - Цензор.НЕТ 6396
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27.04.2020 23:50 Ответить
А ещё можно назвать рубль долларом...
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27.04.2020 23:00 Ответить
кацапа, водки нет, иди домой
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27.04.2020 23:03 Ответить
Лаптєрилий ти заблудився.
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27.04.2020 23:08 Ответить
будет носить название "Сталинир".
Соответствующее распоряжение подписал глава оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов
=====
Сралимир и Дебилов ..даже очень гармонично
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27.04.2020 23:03 Ответить
Шизуха заразна?
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27.04.2020 23:08 Ответить
Пора питерсбург на праздники переименовывать в членинград. Чем бы дитя не тешилось - лишь бы руки поверх одеяла держало.
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27.04.2020 23:08 Ответить
Ты чё пидероград и ********* то само скрепно.
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28.04.2020 00:16 Ответить
Победобесіє продувжується і поглиблюється
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27.04.2020 23:08 Ответить
путинососино таки не прошло...
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27.04.2020 23:09 Ответить
А Сухуми?
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27.04.2020 23:16 Ответить
Этим не повезло...
Но есть запасные варианты - Сталинобад, Сталинокерт, Сталин-Ола, Сталинбург, Сталингулаг,
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28.04.2020 00:16 Ответить
у них навіть з днр-лнр разнярядкі кураторофф приходять однакові.
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27.04.2020 23:18 Ответить
Россию на день рождения Батыя, Ленина ,Сталина.Хутина ,нужно называть Московией ,а жителей москалями https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1148818945470193&set=p.1148818945470193&type=3&av=100010262946037&eav=Afa-mIv-2SbY4SSWU2iCt_eyM6_XCmJeMoGvCdHDLoWD-yzj6zle-XzCGbAuciHId6c Оккупированный грузинский Цхинвали по праздникам будут переименовывать в "Сталинир" - Цензор.НЕТ 7918
..
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27.04.2020 23:18 Ответить
А с печенегами как быть?
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27.04.2020 23:25 Ответить
Печенегов приравнять
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27.04.2020 23:32 Ответить
Захоплений грузинський Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір" - Цензор.НЕТ 1783
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27.04.2020 23:34 Ответить
Ваащето при батые ане были ё бань, а шители соответственно ё бань huj, шо с китайскава уважаемые шители моськина улуса.
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28.04.2020 00:20 Ответить
Оккупированный грузинский Цхинвали по праздникам будут переименовывать в "Сталинир" - Цензор.НЕТ 2346
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27.04.2020 23:18 Ответить
"What's wrong?" ("А шо нє так?")

Окупований грузинський Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір" - Цензор.НЕТ 7674
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27.04.2020 23:57 Ответить
Таки может пора вернуть РФ историческое название Залесье?
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27.04.2020 23:20 Ответить
Слишком шикарное название для них.
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27.04.2020 23:22 Ответить
Втираешься в доверие?😂😂
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27.04.2020 23:36 Ответить
Ваащето скрепное ё бань, при манголах, или на крайняк мардварум (срана людоедов).
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28.04.2020 00:23 Ответить
Оккупированный грузинский Цхинвали по праздникам будут переименовывать в "Сталинир" - Цензор.НЕТ 4641
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27.04.2020 23:21 Ответить
Цхинвали -----Сталино ....

Совпадение --------не думаю
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27.04.2020 23:23 Ответить
Не, ну так низзя, это уже даже не перебор! Понять можно многое, но такое кипение разума возмущенного ,хотя откуда там разум, о чем это я, это уже или выше чем перебор, или ниже чем дно...не нужное зачеркнуть.
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27.04.2020 23:24 Ответить
Оккупированный грузинский Цхинвали по праздникам будут переименовывать в "Сталинир" - Цензор.НЕТ 5380
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27.04.2020 23:25 Ответить
А ещё можно туалеты на вокзалах переименовать в "сталинеты". Поставить охрану и водить туда под конвоем... А чё? Классный флэшмоб.
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27.04.2020 23:25 Ответить
надо еще дырок насверлить чтобы штыками подгонять удобно было засидевшегося
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27.04.2020 23:27 Ответить
Что за треш, нахрена нам новости про паРашный сралинир?
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27.04.2020 23:34 Ответить
Щоби показати зебілам і сепарам всю тупість "браццкава народа".
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27.04.2020 23:44 Ответить
кацап, хватит вякать про браццкий нарот!
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28.04.2020 00:55 Ответить
ти щось промекав на кацапськом нарєчії? Завтра покличу сусідську козу, може вона зможе прочитати.
Ти вже стільки років тут сереш і досі не маєш звання "старшого троля"? Оперуєш такими дешевими параграфами методички? Чи тебе понизили у званні за природну тупість?
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28.04.2020 01:27 Ответить
Кацап, мой тебе совет: не используй гугл-переводчик. Палишся сильно.
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28.04.2020 01:33 Ответить
Не крутися як тарган на гарячій пательні. Бо ніжки підгорять і піде димок. Тут давно знають хто є хто. А те що ти, знаючи наперід що я тебе опущу, все одно принижено канючиш пост у відповідь. Хоч один пост. Хоч такий де тебе опустять. Бо ти мусиш годувати свою самицю та личинок. Я такій твоїй поведінці не дивуюся. "у савєццкіх сопствєнная гордость", яку кацапи успадкували. Ти радієш що вже не мусиш клеїти картонний танк собі на голову? Тіпо ваш день побєдобєсія взагалі скасували.
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28.04.2020 01:54 Ответить
Брысь на паРашу!
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28.04.2020 11:11 Ответить
Пєтух камерний, ти вмієш кукурікати лише на парашном йазьіку. не набридло виставляти себе ідіотом? Втім, це давно всім відомо. Канючив ще один пост у відповідь - отримуй. І гарантоване приниження, і копійку. Купиш проса своїм пєтушатам.
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28.04.2020 11:16 Ответить
Кацап опять ты здесь? Ты живешь тут?
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28.04.2020 11:17 Ответить
Так...кто там следующий из кацапских марионеток?
Тирасполь? Сухуми? Или сам Питер?
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27.04.2020 23:42 Ответить
Кацапи!
Чому Об'єкт "Укритіє" над 4-м реактором ЧАЕС називають "саркофагом"? Це ж класичний "Мавзолей"!
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27.04.2020 23:46 Ответить
Кацап, что там у Путлер жив или сдох уже?
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28.04.2020 01:34 Ответить
епанутым нет покоя. чем больше их щемят тем больше им сталинир
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27.04.2020 23:53 Ответить
ипанутым нет покоя
спят в дурдоме- просто стоя
и, пока вы не уснули
кисилёва не глотнули -
все каналы в новостях-
предрекателей постят,
предрекатели не сеют-
от раSSеи- пневмонеют,
предрекают карантины
херят в странах карантин
чё там, мля, на Украине?
жив ли бедный ким чен ын?..
щей с горохом ********
и сидят, в раю, а фуле...
а пуйлу, на жидком стуле -
ваSSерман предрёк хлопок...
жижа в дырку - нормалёк,
рубль в подтирку - будет толк!
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28.04.2020 00:13 Ответить
Звонят такие рос кураторы своим марионеткам на оккупированных территориях:
- Пацаны, короче, нефть в минусах, все, чем можем помочь - это переименовать вас в Сталинир (смех за кадром)
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28.04.2020 00:07 Ответить
Рашен скотобыдло:

Окупований грузинський Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір" - Цензор.НЕТ 5638

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28.04.2020 00:11 Ответить
Лущее всралинск.
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28.04.2020 00:14 Ответить
А ще можна повернути історічєськоє названіє Мацкви, - дєрьовня Кучкіно.
Власником дєрьовні був боярин Кучка, - тому й така романтична назва.
Як бачимо, там зразу була маленька купка, а тепер, - велетенська купа гівна.
Кацапський екскремент виріс до планетарних масштабів. )))

Окупований грузинський Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір" - Цензор.НЕТ 9707
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28.04.2020 00:14 Ответить
Ваащета моськов, медведково, медвежий угол, начился со стойбища мардовского инязя, воштя, кукча, шо на мардовском кувшин. **** кучка, то палий прытумал.
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28.04.2020 00:30 Ответить
шо на мардовском кувшин
***********
Я не пойняв, до чого тут кувшини, - вони шо, в глечики срали?
Бл...ть. От кацапня йо...на!
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28.04.2020 00:38 Ответить
Мабуть пузатый был.
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28.04.2020 22:45 Ответить
а что он так назывался во времена сралина?... ))
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28.04.2020 00:35 Ответить
после 1961 года все же стало стыдно и скрывали этот маразм. не говорили о нем)... куда больше прав имеет Гори носить такое название
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28.04.2020 00:41 Ответить
Донецку предлагаю вернуть навание Юзовка историческое и во веки веков
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28.04.2020 00:43 Ответить
и тайный смыл будет отражаться - поюзали и передали
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28.04.2020 00:45 Ответить
Багато осетинів приїхало в Україну вбивати українців на заклик *****,це треба пам'ятати теж.
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28.04.2020 01:07 Ответить
Это уже какя то клиника - в день победобесия давать старые названия городам. На России наверно Волгоград то же переименуют в Сталинград.
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28.04.2020 03:19 Ответить
Вах! В Цхінвалі, діды тралі-валі.
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28.04.2020 09:03 Ответить
Мабуть коронавірус викликає на Московії більш серйозні ускладення чим в інших країнах.
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28.04.2020 06:20 Ответить
В Калининграде затаили дыхание....Неужели снова Кенигсберг???
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28.04.2020 08:39 Ответить
Окуповане грузинське Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір" - Цензор.НЕТ 7776

Пчихашвили-град.
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28.04.2020 08:56 Ответить
"Оккупированный", "так называемая столица", "глава оккупационной администрации"... Я, конечно, слышал, что "Цензор.нет" - это та еще помойка... Но, блин, вы хотя бы немного фильтруйте свой пропагандон, а то ж смешно читать)) Впрочем, продолжайте)))
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28.04.2020 09:50 Ответить
 
 