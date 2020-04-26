В памятные даты, связанные со Второй мировой, Донецк и Луганск оккупанты переименуют в Сталино и Ворошиловград

В ОРДЛО объявили о переименовании Донецка и Луганска на время связанных со Второй мировой войной памятных дат в Сталино и Ворошиловград.

Соответствующие указы опубликовали "главы республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на статью Дмитрия Кириллова на Радио Свобода.

При этом памятными датами теперь считаются три дня в году - 9 мая, 22 июня и официальные дни освобождения городов от немецкой оккупации в 1943-м.

"Как любят говорить в Донецке люди из общественного движения "Донецкая республика", в ДНР отрабатываются будущие рабочие модели для всей России - с полностью государственными СМИ, жесткой централизацией и цензурой, а теперь еще и с возвращением имени Сталина", - сообщает журналист.

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Отмечается, что авторов у "переименований" городов двое: Пасечник - "человек, сформировавшийся в правоохранительной системе", Пушилин - "в системе лидеров среднего звена финансовой пирамиды МММ".

"Синхронность решений об изменении названий Донецка и Луганска в очередной раз только подчеркивает не местную природу - все подобные инициативы диктуются и финансируются из Москвы в рамках государственной программы празднования Дня Победы. В нее коронавирус внес очень существенные правки - большинство массовых мероприятий вместе с военными парадами и традиционными организованными шествиями в честь годовщины референдума 11 мая 2014 года уже отменены", - пишет Кириллов.

По его словам, в Донецке по-прежнему под запретом слово "карантин", все противоэпидемические меры работают в рамках введенного "режима повышенной готовности". Однако вплоть до последней субботы, игнорируя эпидемию, заседал "народный совет", не прекращена работа транспорта, предприятий, кафе, ресторанов, рынков. Только привычные агитационные акции типа многочисленных праздников патриотической песни и персональных парадов "юнармейцев" перед одинокими ветеранами не происходят, отменены личные "приемы граждан", упор сделан на всевозможные онлайн-заседания и встречи.

Из-за этого дошло до сокращения сотрудников в "традиционно неприкасаемых" министерстве информации, структурах "правящей партии" - общественного движения "Донецкая республика". "Часть людей переведена на удаленный режим, кто-то в офисах, но реально из-за коронавируса все, кроме войны на окраинах, застыло, как в болоте!" - комментирует ситуацию источник из правительства "ДНР".

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В этих условиях в Донецке решают создать информационный повод, на который по замыслу инициаторов не сможет отреагировать ни Украина, ни остальной мир - в "ДНР", вслед за появлением имени "Сталино", решено запустить публичный процесс выбора места, проекта, скульптора для возвращения в город большого памятника Иосифу Сталину.

Вся публичная деятельность "ДНР" в Донецке направлена большей частью наружу - для информационного воздействия в первую очередь на Украину.

По мнению местных идеологов, памятники не требуют больших капиталовложений и дают хороший эффект без необходимости собирать большие толпы народа. Города неподконтрольной части Донбасса "пятнают" памятниками довольно часто - в Донецке их, как правило, принимают "в подарок" из Москвы или от неназванных спонсоров.