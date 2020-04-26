У пам'ятні дати, пов'язані із Другою світовою, Донецьк і Луганськ окупанти перейменують в Сталіно і Ворошиловград

У ОРДЛО оголосили про перейменування Донецька і Луганська на час пов'язаних із Другою світовою війною пам'ятних дат в Сталіно і Ворошиловград.

Відповідні укази опублікували "глави республік" Леонід Пасічник та Денис Пушилін, пише Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Дмитра Кирилова на Радіо Свобода.

При цьому пам'ятними датами тепер вважаються три дні на рік - 9 травня, 22 червня і офіційні дні визволення міст від німецької окупації в 1943-му.

"Як люблять говорити в Донецьку люди з громадського руху "Донецька республіка", в ДНР відпрацьовуються майбутні робочі моделі для всієї Росії - з повністю державними ЗМІ, жорсткою централізацією і цензурою, а тепер ще й з поверненням імені Сталіна", - повідомляє журналіст.

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Зазначається, що авторів у "перейменувань" міст двоє: Пасічник - "людина, що сформувалася в правоохоронній системі", Пушилін - "в системі лідерів середньої ланки фінансової піраміди МММ".

"Синхронність рішень про зміну назв Донецька і Луганська вкотре тільки підкреслює не місцеву природу - всі подібні ініціативи диктуються і фінансуються з Москви в рамках державної програми святкування Дня Перемоги. У неї коронавірус вніс дуже суттєві правки - більшість масових заходів разом з військовими парадами і традиційними організованими ходами на честь річниці референдуму 11 травня 2014 року вже скасовані", - пише Кирилов.

За його словами, в Донецьку як і раніше під забороною слово "карантин", все протиепідемічні заходи працюють в рамках введеного "режиму підвищеної готовності". Однак аж до останньої суботи, ігноруючи епідемію, засідала "народна рада", ще не припинено роботу транспорту, підприємств, кафе, ресторанів, ринків. Тільки звичні агітаційні акції типу численних свят патріотичної пісні та персональних парадів "юнармійців" перед одинокими ветеранами не відбуваються, скасовані особисті "прийоми громадян", акцент зроблено на всілякі онлайн-засідання і зустрічі.

Через це дійшло до скорочення співробітників у "традиційно недоторканних" в Міністерстві інформації, структурах "правлячої партії" - громадського руху "Донецька республіка". "Частина людей переведена на віддалений режим, хтось в офісах, але реально через коронавірус все, крім війни на околицях, застигло, як в болоті!" - коментує ситуацію джерело з уряду "ДНР".

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У цих умовах в Донецьку вирішують створити інформаційний привід, на який за задумом ініціаторів не зможе відреагувати ні Україна, ні решта світу - в "ДНР", слідом за появою імені "Сталіно", вирішено запустити публічний процес вибору місця, проєкту, скульптора для повернення в місто великого пам'ятника Йосипу Сталіну.

Вся публічна діяльність "ДНР" в Донецьку спрямована здебільшого назовні - для інформаційного впливу насамперед на Україну.

На думку місцевих ідеологів, пам'ятники не вимагають великих капіталовкладень і дають хороший ефект без необхідності збирати великі натовпи народу. Міста непідконтрольної частини Донбасу "плямують" пам'ятниками досить часто - в Донецьку їх, як правило, приймають "в подарунок" з Москви або від неназваних спонсорів.