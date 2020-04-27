Окуповане грузинське Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір"
Так звана столиця окупованої Південної Осетії Цхінвалі в дати, пов'язані з Другою світовою війною, носитиме назву "Сталінір".
Відповідне розпорядження підписав голова окупаційної адміністрації Південної Осетії Анатолій Бібілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
"Ухвалюю: встановити як символ міста Цхінвалі назву "місто Сталінір", що використовуватиметься поряд із найменуванням "місто Цхінвалі" під час проведення республіканських і міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії Республіки Південна Осетія і міста Цхінвалі, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною", - свідчить текст його "указу".
Цхінвалі мав назву "Сталінір" на честь Йосифа Сталіна в 1934-1961 роках.
Топ коментарі
+62 Егор Матвеевич
показати весь коментар27.04.2020 22:58 Відповісти Посилання
+32 ВКЛ_это_мы_01
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+19 Andy Jumeirach
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Соответствующее распоряжение подписал глава оккупационной администрации Южной Осетии Анатолий Бибилов
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Сралимир и Дебилов ..даже очень гармонично
Но есть запасные варианты - Сталинобад, Сталинокерт, Сталин-Ола, Сталинбург, Сталингулаг,
..
Совпадение --------не думаю
Ти вже стільки років тут сереш і досі не маєш звання "старшого троля"? Оперуєш такими дешевими параграфами методички? Чи тебе понизили у званні за природну тупість?
Тирасполь? Сухуми? Или сам Питер?
Чому Об'єкт "Укритіє" над 4-м реактором ЧАЕС називають "саркофагом"? Це ж класичний "Мавзолей"!
спят в дурдоме- просто стоя
и, пока вы не уснули
кисилёва не глотнули -
все каналы в новостях-
предрекателей постят,
предрекатели не сеют-
от раSSеи- пневмонеют,
предрекают карантины
херят в странах карантин
чё там, мля, на Украине?
жив ли бедный ким чен ын?..
щей с горохом ********
и сидят, в раю, а фуле...
а пуйлу, на жидком стуле -
ваSSерман предрёк хлопок...
жижа в дырку - нормалёк,
рубль в подтирку - будет толк!
- Пацаны, короче, нефть в минусах, все, чем можем помочь - это переименовать вас в Сталинир (смех за кадром)
Власником дєрьовні був боярин Кучка, - тому й така романтична назва.
Як бачимо, там зразу була маленька купка, а тепер, - велетенська купа гівна.
Кацапський екскремент виріс до планетарних масштабів. )))
***********
Я не пойняв, до чого тут кувшини, - вони шо, в глечики срали?
Бл...ть. От кацапня йо...на!
Пчихашвили-град.