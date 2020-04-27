Окуповане грузинське Цхінвалі у свята перейменовуватимуть на "Сталінір"

Так звана столиця окупованої Південної Осетії Цхінвалі в дати, пов'язані з Другою світовою війною, носитиме назву "Сталінір".

Відповідне розпорядження підписав голова окупаційної адміністрації Південної Осетії Анатолій Бібілов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

"Ухвалюю: встановити як символ міста Цхінвалі назву "місто Сталінір", що використовуватиметься поряд із найменуванням "місто Цхінвалі" під час проведення республіканських і міських заходів, приурочених до пам'ятних дат в історії Республіки Південна Осетія і міста Цхінвалі, пов'язаних з Великою Вітчизняною війною", - свідчить текст його "указу".

Цхінвалі мав назву "Сталінір" на честь Йосифа Сталіна в 1934-1961 роках.

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