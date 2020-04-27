В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков, - облсовет
За сутки в Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 8 человек, в том числе у 5 медиков.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram Днепропетровского областного совета.
Новые случаи заражения обнаружили в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Апостоловском районе.
"Днепр - 3 ( 2 медицинских работника: МЛ 4), Кривой Рог - 1 (духовный центр объединения христианских церквей пятидесятников Украины), Каменское - 1, Апостоловский район -3 (3 медицинских работника: Апостоловская ЦРБ)", - говорится в сообщении.
По состоянию на вечер 27 апреля в области провели 5063 теста на коронавирусную инфекцию. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 318 случаев. Еще у 513 человек подозревают наличие COVID-19.
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Pavlo Nuss
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Фонд Порошенка та і корпорація ROSHEN закупила 42,5 тисячі професійних захисних костюмів для медиків. Ця партія вже летить з ПК до України. Це сорок дві тисячі врятованого здоров'я та життя медиків.
Швидкого одужання лікарям