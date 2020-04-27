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Новости Коронавирус и карантин
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В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков, - облсовет

В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков, - облсовет

За сутки в Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 8 человек, в том числе у 5 медиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram Днепропетровского областного совета.

Новые случаи заражения обнаружили в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Апостоловском районе.

"Днепр - 3 ( 2 медицинских работника: МЛ 4), Кривой Рог - 1 (духовный центр объединения христианских церквей пятидесятников Украины), Каменское - 1, Апостоловский район -3 (3 медицинских работника: Апостоловская ЦРБ)", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 27 апреля в области провели 5063 теста на коронавирусную инфекцию. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 318 случаев. Еще у 513 человек подозревают наличие COVID-19.

\Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество случаев COVID-19 на Днепропетровщине выросло до 310, - ОГА

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4090)


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Топ комментарии
+7
VOVIK 19 це дійсно страшний вірус.
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27.04.2020 23:12 Ответить
+7
https://twitter.com/PavloNuss
https://twitter.com/PavloNuss

Pavlo Nuss

@PavloNuss

·https://twitter.com/PavloNuss/status/1254762438291083264 6 ч

Фонд Порошенка та і корпорація ROSHEN закупила 42,5 тисячі професійних захисних костюмів для медиків. Ця партія вже летить з ПК до України. Це сорок дві тисячі врятованого здоров'я та життя медиків.

В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков, - облсовет - Цензор.НЕТ 7460
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27.04.2020 23:16 Ответить
+3
Подзвонив- і тобі пояснять політику партії і яка буде відповідальність.
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27.04.2020 23:26 Ответить
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VOVIK 19 це дійсно страшний вірус.
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27.04.2020 23:12 Ответить
Коронавірус України.
У Дніпропетровській області за день на коронавірус захворіли 5 медиків, - облрада - Цензор.НЕТ 9610
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27.04.2020 23:34 Ответить
https://twitter.com/PavloNuss
https://twitter.com/PavloNuss

Pavlo Nuss

@PavloNuss

·https://twitter.com/PavloNuss/status/1254762438291083264 6 ч

Фонд Порошенка та і корпорація ROSHEN закупила 42,5 тисячі професійних захисних костюмів для медиків. Ця партія вже летить з ПК до України. Це сорок дві тисячі врятованого здоров'я та життя медиків.

В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков, - облсовет - Цензор.НЕТ 7460
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27.04.2020 23:16 Ответить
видимо гундяевский крест цьомалы бэз натхнэння...
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27.04.2020 23:16 Ответить
Плісняві "потурбуються" про хворих. "С целью проведения своевременных расследований несчастных случаев / острых профессиональных заболеваний (инфицирование COVID-19) в медицинских и других работников, связанные с исполнением профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения COVID-19, и обеспечение их социальной защиты Гоструда вводит горячую линию 044 279 03 28 для медицинских работников, заболевших COVID-19", - отмечается в сообщении."Источник: https://censor.net/p3191959

Швидкого одужання лікарям
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27.04.2020 23:17 Ответить
Не всем же листовки от слуг достались, потому словом их защитят от короновируса...
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27.04.2020 23:26 Ответить
Подзвонив- і тобі пояснять політику партії і яка буде відповідальність.
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27.04.2020 23:26 Ответить
Кто-то рассказывал, что в характеристиках в СССР писали: "Политику партии и правительства понимает правильно и поддерживает"...
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27.04.2020 23:30 Ответить
Ну, якщо мене вже двічі викликали до головного і шпетили за пости проти Вовіка....
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27.04.2020 23:36 Ответить
Короче - началось... Беларусь-2...
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27.04.2020 23:38 Ответить
За пости на Цензорі?
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27.04.2020 23:41 Ответить
Ні. Соцмережі.
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27.04.2020 23:43 Ответить
Зміни аккаунт.
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27.04.2020 23:45 Ответить
Навіщо? Приємно знати що риго-зебільне прокацапське начальство починає свій день з того що читає про Зєлю і про себе правду. А роботою я не дорожу. Минулого року за три місяці не заплатили, цього року уже чотири місяці заборгованість. Просто їхати зараз нікуди. Та й покинути своїх людей під час епідемії- як мінімум ницо.
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27.04.2020 23:49 Ответить
+++
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27.04.2020 23:52 Ответить
А про те як лікарня відмовилася прийняти мого хворого з пневмонією, як вони злякалися що зіпсуються показники і про свої проблеми через те що я підняв бучу і захищав інтереси і життя пацієнта я в своїй темі описував.
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27.04.2020 23:42 Ответить
Всюди потрібна була характеристика. Якщо нема такого формулювання, то не проканає.
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27.04.2020 23:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k В австрійському бундестазі політик нарешті говорить прямим текстом. І йому за це аплодують !! Факти не підтвердили сценарій жахів, розроблений урядом!
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27.04.2020 23:46 Ответить
А скольких они успели заразить мы узнаем через недельку
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28.04.2020 01:59 Ответить
 
 