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Новости Коронавирус и карантин
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Кличко сегодня представит план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Кличко сегодня представит план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 апреля, во время онлайн пресс-конференции, представит план первого этапа ослабления ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом столичный градоначальник сообщил в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник.

"В 12.00 (вторника. – Ред.) я представлю наш план первого этапа, в первую очередь, речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться. А дальше - будем смотреть на динамику заболеваемости", – заявил Кличко.

Кличко отметил, что по сравнению с прошлой неделей, когда количество зараженных в Киеве достигало почти 100 человек в некоторые дни, "сегодня цифры получше".

"И мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения", – сказал мэр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки у 32 киевлян подтвердили коронавирус, один случай летальный, - Кличко

Он также отметил, что общается с мэрами других европейских городов, интересуется их опытом ослабление ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлина, Гамбурга. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и в дальнейшем следует придерживаться простых правил - гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Это обязательные мероприятия, надо выполнять даже при снятии ограничительных мер", - подчеркнул Кличко.

карантин (16729) Киев (25692) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Они живут в параллельном Киеве, Украине, персональные авто, служебные, водители...Полная оторванность от реальности , но с такими трагическими, отеческими, сочувствующими харями!
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28.04.2020 08:11 Ответить
+8
Придурки, из-за отсутствия свободного передвижения общественным транспортом, жизнь простых людей параллизована. Добираться на работу как?? А клиентам, покупателям до бизнеса и магазинов, рынков КАК добираться???
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28.04.2020 08:09 Ответить
+7
Первый этап-снятие ограничений для работы малого и среднего бизнесса-а на эту работу работники ( не владельцы) на чем будут добираться на такси?
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28.04.2020 07:45 Ответить
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Предложение от киевлян: Убрать этого вестника коронавируса из мерского кресла.
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28.04.2020 07:41 Ответить
Тебе больше нравится как зеля видосик запиливает? Включи слуху нарида.
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28.04.2020 07:50 Ответить
ты был хоть раз в Киеве вообще?
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28.04.2020 08:39 Ответить
парень из села будет указывать Киевлянам?
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28.04.2020 10:06 Ответить
Пропозиція від киян йти тобі на.уй
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28.04.2020 13:18 Ответить
Первый этап-снятие ограничений для работы малого и среднего бизнесса-а на эту работу работники ( не владельцы) на чем будут добираться на такси?
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28.04.2020 07:45 Ответить
очень смешно
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28.04.2020 07:51 Ответить
По пропускам.
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28.04.2020 10:58 Ответить
Пешком, на велосипеде, такси, мопед, авто
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28.04.2020 11:35 Ответить
В окружении зебилья Веталя чувствует себя, как рыба в воде. Дышит полной грудью.
Однокурсники, новые лица. Вместе учились в академии дураков.
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28.04.2020 07:48 Ответить
Тупорылое так хочет опять помэрствовать. освободи уже от себя и своих замов коррупционеров. и прочей швали.
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28.04.2020 08:01 Ответить
клоуни нехай спершу звільняться від мародерів, мордовських агентів, коррупціонерів і просто дибілів.
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28.04.2020 13:19 Ответить
Для рынков планируют мин 10 метров! Идиоты?! в маркетах толпы не соблюдая дистанцию и в закрытых помещениях.
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28.04.2020 08:02 Ответить
10 кв.м. Это где-то 3х3 м. Что-то у тебя с математикой.
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28.04.2020 10:59 Ответить
Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлина, Гамбурга

Уровень жизни, медобслуживания и сознательности граждан одинаковый, и меры должны быть одинаковыми.
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28.04.2020 08:04 Ответить
Придурки, из-за отсутствия свободного передвижения общественным транспортом, жизнь простых людей параллизована. Добираться на работу как?? А клиентам, покупателям до бизнеса и магазинов, рынков КАК добираться???
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28.04.2020 08:09 Ответить
Они живут в параллельном Киеве, Украине, персональные авто, служебные, водители...Полная оторванность от реальности , но с такими трагическими, отеческими, сочувствующими харями!
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28.04.2020 08:11 Ответить
Кличко сьогодні представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві - Цензор.НЕТ 602
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28.04.2020 08:49 Ответить
Очень жаль, что за все это безумие никто не ответит.
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28.04.2020 09:03 Ответить
За сутки + 78 заболевших, мало?
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28.04.2020 10:30 Ответить
Очень мало.
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28.04.2020 11:21 Ответить
Это вы идиоты! Смысл остановки транспорта именно в том, чтобы ПРЕПЯТСТВОВАТЬ массовому передвижению!
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28.04.2020 11:30 Ответить
ну а відсутність масового пересування не приведе до масового зараження
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28.04.2020 13:21 Ответить
 
 