Кличко сегодня представит план первого этапа ослабления ограничительных мер в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 28 апреля, во время онлайн пресс-конференции, представит план первого этапа ослабления ограничительных мер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом столичный градоначальник сообщил в эфире телеканала "Украина-24" в понедельник.

"В 12.00 (вторника. – Ред.) я представлю наш план первого этапа, в первую очередь, речь идет о снятии ограничений по работе малого и среднего бизнеса. А также - посещение парков, скверов и мест, где есть минимальная угроза заразиться. А дальше - будем смотреть на динамику заболеваемости", – заявил Кличко.

Кличко отметил, что по сравнению с прошлой неделей, когда количество зараженных в Киеве достигало почти 100 человек в некоторые дни, "сегодня цифры получше".

"И мы надеемся, что болезнь пойдет на спад. И именно исходя из такой динамики, будем постепенно ослаблять ограничения", – сказал мэр.

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Он также отметил, что общается с мэрами других европейских городов, интересуется их опытом ослабление ограничений в ситуации пандемии.

"Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлина, Гамбурга. Интересуюсь, как там постепенно начинают выходить из ограничений. Но все отмечают, что угроза не отступила и в дальнейшем следует придерживаться простых правил - гигиена, мыть чаще руки, соблюдать дистанцию, носить защитные маски. Это обязательные мероприятия, надо выполнять даже при снятии ограничительных мер", - подчеркнул Кличко.