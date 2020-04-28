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Новини Коронавірус і карантин
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Кличко сьогодні представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

Кличко сьогодні представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 28 квітня, під час онлайн-пресконференції, представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це столичний градоначальник повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24" в понеділок.

"О 12:00 (вівторка. - Ред.) я представлю наш план першого етапу, насамперед йдеться про зняття обмежень у роботі малого та середнього бізнесу. А також - відвідування парків, скверів та місць, де є мінімальна загроза зараження. А далі - будемо дивитися на динаміку захворюваності", - заявив Кличко.

Кличко зазначив, що порівняно з минулим тижнем, коли кількість заражених у Києві досягала майже 100 людей у деякі дні, "сьогодні цифри кращі".

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"І ми сподіваємося, що хвороба піде на спад. І саме з огляду на таку динаміку, будемо поступово послаблювати обмеження", - сказав мер.

Він також зазначив, що спілкується з мерами інших європейських міст, цікавиться їхнім досвідом послаблення обмежень у ситуації пандемії.

"Я спілкуюся і з мером Праги, і Берліна, Гамбурга. Цікавлюся, як там поступово починають виходити з обмежень. Але всі зазначають, що загроза не відступила і в подальшому слід дотримуватися простих правил - гігієна, мити частіше руки, дотримуватися дистанції, носити захисні маски. Ці обов'язкові заходи, треба виконувати навіть у разі зняття обмежувальних заходів", - наголосив Кличко.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19672) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+9
Они живут в параллельном Киеве, Украине, персональные авто, служебные, водители...Полная оторванность от реальности , но с такими трагическими, отеческими, сочувствующими харями!
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28.04.2020 08:11 Відповісти
+8
Придурки, из-за отсутствия свободного передвижения общественным транспортом, жизнь простых людей параллизована. Добираться на работу как?? А клиентам, покупателям до бизнеса и магазинов, рынков КАК добираться???
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28.04.2020 08:09 Відповісти
+7
Первый этап-снятие ограничений для работы малого и среднего бизнесса-а на эту работу работники ( не владельцы) на чем будут добираться на такси?
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28.04.2020 07:45 Відповісти
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Предложение от киевлян: Убрать этого вестника коронавируса из мерского кресла.
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28.04.2020 07:41 Відповісти
Тебе больше нравится как зеля видосик запиливает? Включи слуху нарида.
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28.04.2020 07:50 Відповісти
ты был хоть раз в Киеве вообще?
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28.04.2020 08:39 Відповісти
парень из села будет указывать Киевлянам?
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28.04.2020 10:06 Відповісти
Пропозиція від киян йти тобі на.уй
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28.04.2020 13:18 Відповісти
Первый этап-снятие ограничений для работы малого и среднего бизнесса-а на эту работу работники ( не владельцы) на чем будут добираться на такси?
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28.04.2020 07:45 Відповісти
очень смешно
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28.04.2020 07:51 Відповісти
По пропускам.
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28.04.2020 10:58 Відповісти
Пешком, на велосипеде, такси, мопед, авто
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28.04.2020 11:35 Відповісти
В окружении зебилья Веталя чувствует себя, как рыба в воде. Дышит полной грудью.
Однокурсники, новые лица. Вместе учились в академии дураков.
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28.04.2020 07:48 Відповісти
Тупорылое так хочет опять помэрствовать. освободи уже от себя и своих замов коррупционеров. и прочей швали.
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28.04.2020 08:01 Відповісти
клоуни нехай спершу звільняться від мародерів, мордовських агентів, коррупціонерів і просто дибілів.
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28.04.2020 13:19 Відповісти
Для рынков планируют мин 10 метров! Идиоты?! в маркетах толпы не соблюдая дистанцию и в закрытых помещениях.
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28.04.2020 08:02 Відповісти
10 кв.м. Это где-то 3х3 м. Что-то у тебя с математикой.
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28.04.2020 10:59 Відповісти
Я общаюсь и с мэром Праги, и Берлина, Гамбурга

Уровень жизни, медобслуживания и сознательности граждан одинаковый, и меры должны быть одинаковыми.
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28.04.2020 08:04 Відповісти
Придурки, из-за отсутствия свободного передвижения общественным транспортом, жизнь простых людей параллизована. Добираться на работу как?? А клиентам, покупателям до бизнеса и магазинов, рынков КАК добираться???
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28.04.2020 08:09 Відповісти
Они живут в параллельном Киеве, Украине, персональные авто, служебные, водители...Полная оторванность от реальности , но с такими трагическими, отеческими, сочувствующими харями!
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28.04.2020 08:11 Відповісти
Кличко сьогодні представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві - Цензор.НЕТ 602
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28.04.2020 08:49 Відповісти
Очень жаль, что за все это безумие никто не ответит.
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28.04.2020 09:03 Відповісти
За сутки + 78 заболевших, мало?
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28.04.2020 10:30 Відповісти
Очень мало.
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28.04.2020 11:21 Відповісти
Это вы идиоты! Смысл остановки транспорта именно в том, чтобы ПРЕПЯТСТВОВАТЬ массовому передвижению!
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28.04.2020 11:30 Відповісти
ну а відсутність масового пересування не приведе до масового зараження
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28.04.2020 13:21 Відповісти
 
 