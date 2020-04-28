Кличко сьогодні представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 28 квітня, під час онлайн-пресконференції, представить план першого етапу послаблення обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це столичний градоначальник повідомив в ефірі телеканалу "Україна-24" в понеділок.

"О 12:00 (вівторка. - Ред.) я представлю наш план першого етапу, насамперед йдеться про зняття обмежень у роботі малого та середнього бізнесу. А також - відвідування парків, скверів та місць, де є мінімальна загроза зараження. А далі - будемо дивитися на динаміку захворюваності", - заявив Кличко.

Кличко зазначив, що порівняно з минулим тижнем, коли кількість заражених у Києві досягала майже 100 людей у деякі дні, "сьогодні цифри кращі".

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"І ми сподіваємося, що хвороба піде на спад. І саме з огляду на таку динаміку, будемо поступово послаблювати обмеження", - сказав мер.

Він також зазначив, що спілкується з мерами інших європейських міст, цікавиться їхнім досвідом послаблення обмежень у ситуації пандемії.

"Я спілкуюся і з мером Праги, і Берліна, Гамбурга. Цікавлюся, як там поступово починають виходити з обмежень. Але всі зазначають, що загроза не відступила і в подальшому слід дотримуватися простих правил - гігієна, мити частіше руки, дотримуватися дистанції, носити захисні маски. Ці обов'язкові заходи, треба виконувати навіть у разі зняття обмежувальних заходів", - наголосив Кличко.