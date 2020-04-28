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"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение "антиКоломойського" законопроекта продлится не более одного пленарного дня.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сводную таблицу (поправок. - Ред.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней мы уже в этот четверг в соответствии с новым законом по борьбе с поправочного спамом, будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д. - Ред.) в зал. Думаю, что по специальной процедуре его рассмотрение займет не более одного пленарного дня. То есть если учитывать 10 дней, то это будет 10 мая, где-то 10-11 мая", - пояснил Арахамия

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.

Автор: 

банки (1937) ВР (29286) поправки (104) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+10
Только не надо смеяться

"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8518
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28.04.2020 08:35 Ответить
+9
Ну да!))))
Как в дешевом кинцишке...послать МВФ на хутор!
Покарать олигархов!)))

Ведь именно за это и голосовало ЗЕленое упоротое стадо БАРАНОВ!))
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28.04.2020 08:43 Ответить
+8
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6755
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28.04.2020 08:38 Ответить
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Только не надо смеяться

"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8518
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28.04.2020 08:35 Ответить
😂😂😂
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28.04.2020 08:39 Ответить
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2006
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28.04.2020 08:40 Ответить
Поговаривают, хотя и всего-лишь - "порохоботы", что, еще нужны - бабка, дедка, внучка, жучка... чтобы растянуть на пошаговые верования - "А вот после этого упырков победят!" ещё на 4 года...
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28.04.2020 09:02 Ответить
Реально не смешно.
Еще Тимоху добавить и будет "тріо бандуристів популістів". Без Тимошенко реально некомплект борцунов с олигархами.

Но дебилам и сектантам нравится, когда им по губам водят и в глаза сцут.
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28.04.2020 09:06 Ответить
Хороший анекдот, поржал.
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28.04.2020 09:37 Ответить
Зеленский написал тревожную статью в испанской газете. Основный смысл - нам очень плохо, можно даже сказать очень-очень плохо, но МВФ поможет.
Можно еще запилить пару-тройку видосиков и пошутить по поводу безденежья безработных во время карантина... Этот может. И это всё, что он может.
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28.04.2020 08:36 Ответить
Ну да!))))
Как в дешевом кинцишке...послать МВФ на хутор!
Покарать олигархов!)))

Ведь именно за это и голосовало ЗЕленое упоротое стадо БАРАНОВ!))
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28.04.2020 08:43 Ответить
Если нужен МВФ -- делай все как положено по правилам и в сроки, которые попросили. Кто мешал бубочке принять этот закон в конце лета, как сразу просили? И на Западе не дураки и все прекрасно видят. Из вчерашних заявлений:

"...При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, заявили посольства США и ЕС в Украине, https://interfax.com.ua/news/political/658084.html передает Интерфакс-Украина.
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28.04.2020 09:50 Ответить
Мне кажется если Зеленскому плохо то наверное ему в помощь Колумбия , Мексика и Аргентина а не МВФ
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28.04.2020 08:44 Ответить
лутше бы профессор Преображенский снова превратил ЗЕньку в КЛОВАНА...
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28.04.2020 08:46 Ответить
Сможить прийнять, а сможить і не прийнять
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28.04.2020 08:36 Ответить
Ну так.. Все може статись.
Лише тупість зебілів - величина незмінна.
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28.04.2020 08:42 Ответить
Та віру, я віру... Вже ж вище написала.
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28.04.2020 08:46 Ответить
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6755
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28.04.2020 08:38 Ответить
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7880
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28.04.2020 08:40 Ответить
В понятие чести умещается перевёртывание: сначала кто-то поливает Порошенко, чтобы Зелемойский пришел к власти, а потом начинает поливать Зелемойского?
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28.04.2020 09:09 Ответить
Шобла полезных идиотов притрушенных. Ну так написали бы адресный закон по Приватбанк у и проголосовали бы в Раде голосов 300 набрали бы . А не истерили и не сдавали всю банковскую систему под Внешнее управление.
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28.04.2020 08:40 Ответить
Було в батька три сина. Двоє розумних,а третій голосував за Зеленського.
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28.04.2020 08:42 Ответить
Нажаль, розумним виявився тільки один з трьох. Точніше, з чотирьох.
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28.04.2020 09:08 Ответить
"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4710
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28.04.2020 08:46 Ответить
ЮВТ опять места не нашлось, а ведь она супер-профессионал по спихиванию кого-нибудь, чтобы остаться на обочине...
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28.04.2020 09:15 Ответить
стадо клоунов
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28.04.2020 08:50 Ответить
"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2350
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28.04.2020 08:52 Ответить
ніхто йог мінять не буде
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28.04.2020 08:55 Ответить
"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 632"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5017
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28.04.2020 08:55 Ответить
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А хорошо бы истинным джигитам: Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу вместе с Неистовым Реформуном Саакой врезать по дэбэлому пенделю промеж полужопий, шоб как кони галопом скакали без оглядки, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудков. А то пойдёт так дальше, у них чубы-оселедці отрастут.
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28.04.2020 08:55 Ответить
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28.04.2020 09:02 Ответить
А Коломой атата хреном по губам не сделает своим маленьким проказникам?

Так ведь члены и влагалища СН вместо обычного конверта с баксами могут получить повестку в суд или просто под машину попасть.
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28.04.2020 09:00 Ответить
Може прийняти. А може й не прийняти...
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28.04.2020 09:09 Ответить
 
 