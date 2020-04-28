"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение "антиКоломойського" законопроекта продлится не более одного пленарного дня.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сводную таблицу (поправок. - Ред.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней мы уже в этот четверг в соответствии с новым законом по борьбе с поправочного спамом, будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д. - Ред.) в зал. Думаю, что по специальной процедуре его рассмотрение займет не более одного пленарного дня. То есть если учитывать 10 дней, то это будет 10 мая, где-то 10-11 мая", - пояснил Арахамия

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Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.

27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.