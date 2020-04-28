"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение "антиКоломойського" законопроекта продлится не более одного пленарного дня.
Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Сводную таблицу (поправок. - Ред.) должны предоставить всем народным депутатам, и должно пройти десять дней на ознакомление. В течение этих десяти дней мы уже в этот четверг в соответствии с новым законом по борьбе с поправочного спамом, будем впервые применять отдельную особую процедуру. Проголосуем в 226 голосов за ее применение, и потом, когда десять дней будут уже исчерпаны, мы вынесем (законопроект №2571-д. - Ред.) в зал. Думаю, что по специальной процедуре его рассмотрение займет не более одного пленарного дня. То есть если учитывать 10 дней, то это будет 10 мая, где-то 10-11 мая", - пояснил Арахамия
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОПах.
Законопроект был принят в первом чтении 30 марта.
27 апреля финансовый комитет рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2571-д о банках с предлагаемыми комитетом поправками.
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Еще Тимоху добавить и будет "тріо
бандуристівпопулістів". Без Тимошенко реально некомплект борцунов с олигархами.
Но дебилам и сектантам нравится, когда им по губам водят и в глаза сцут.
Можно еще запилить пару-тройку видосиков и пошутить по поводу безденежья безработных во время карантина... Этот может. И это всё, что он может.
Как в дешевом кинцишке...послать МВФ на хутор!
Покарать олигархов!)))
Ведь именно за это и голосовало ЗЕленое упоротое стадо БАРАНОВ!))
"...При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, заявили посольства США и ЕС в Украине, https://interfax.com.ua/news/political/658084.html передает Интерфакс-Украина.
Лише тупість зебілів - величина незмінна.
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А хорошо бы истинным джигитам: Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу вместе с Неистовым Реформуном Саакой врезать по дэбэлому пенделю промеж полужопий, шоб как кони галопом скакали без оглядки, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудков. А то пойдёт так дальше, у них чубы-оселедці отрастут.
Так ведь члены и влагалища СН вместо обычного конверта с баксами могут получить повестку в суд или просто под машину попасть.