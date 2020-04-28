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"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд "антиКоломойського" законопроєкту триватиме не більш ніж один пленарний день.

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Зведену таблицю (правок. - Ред.) мають надати всім народним депутатам, і має пройти десять днів на ознайомлення. Протягом цих десяти днів ми, вже в цей четвер відповідно до нового закону щодо боротьби з поправковим спамом, будемо вперше застосовувати окрему особливу процедуру. Проголосуємо у 226 голосів за її застосування, і потім, коли десять днів будуть уже вичерпаними, ми винесемо (законопроєкт №2571-д. – Ред.) до зали. Гадаю, що за спеціальною процедурою його розгляд триватиме не більше одного пленарного дня. Тобто якщо враховувати 10 днів, то це буде 10 травня, десь так, 10-11 травня", - пояснив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ підтримав рекомендовану комітетом редакцію "антиколомойського" законопроєкту

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.

Автор: 

банки (7784) ВР (15047) поправки (83) Арахамія Давид (1106)


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Топ коментарі
+10
Только не надо смеяться

"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8518
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28.04.2020 08:35 Відповісти
+9
Ну да!))))
Как в дешевом кинцишке...послать МВФ на хутор!
Покарать олигархов!)))

Ведь именно за это и голосовало ЗЕленое упоротое стадо БАРАНОВ!))
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28.04.2020 08:43 Відповісти
+8
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6755
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28.04.2020 08:38 Відповісти
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Только не надо смеяться

"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 8518
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28.04.2020 08:35 Відповісти
😂😂😂
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28.04.2020 08:39 Відповісти
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2006
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28.04.2020 08:40 Відповісти
Поговаривают, хотя и всего-лишь - "порохоботы", что, еще нужны - бабка, дедка, внучка, жучка... чтобы растянуть на пошаговые верования - "А вот после этого упырков победят!" ещё на 4 года...
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28.04.2020 09:02 Відповісти
Реально не смешно.
Еще Тимоху добавить и будет "тріо бандуристів популістів". Без Тимошенко реально некомплект борцунов с олигархами.

Но дебилам и сектантам нравится, когда им по губам водят и в глаза сцут.
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28.04.2020 09:06 Відповісти
Хороший анекдот, поржал.
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28.04.2020 09:37 Відповісти
Зеленский написал тревожную статью в испанской газете. Основный смысл - нам очень плохо, можно даже сказать очень-очень плохо, но МВФ поможет.
Можно еще запилить пару-тройку видосиков и пошутить по поводу безденежья безработных во время карантина... Этот может. И это всё, что он может.
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28.04.2020 08:36 Відповісти
Ну да!))))
Как в дешевом кинцишке...послать МВФ на хутор!
Покарать олигархов!)))

Ведь именно за это и голосовало ЗЕленое упоротое стадо БАРАНОВ!))
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28.04.2020 08:43 Відповісти
Если нужен МВФ -- делай все как положено по правилам и в сроки, которые попросили. Кто мешал бубочке принять этот закон в конце лета, как сразу просили? И на Западе не дураки и все прекрасно видят. Из вчерашних заявлений:

"...При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, заявили посольства США и ЕС в Украине, https://interfax.com.ua/news/political/658084.html передает Интерфакс-Украина.
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28.04.2020 09:50 Відповісти
Мне кажется если Зеленскому плохо то наверное ему в помощь Колумбия , Мексика и Аргентина а не МВФ
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28.04.2020 08:44 Відповісти
лутше бы профессор Преображенский снова превратил ЗЕньку в КЛОВАНА...
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28.04.2020 08:46 Відповісти
Сможить прийнять, а сможить і не прийнять
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28.04.2020 08:36 Відповісти
Ну так.. Все може статись.
Лише тупість зебілів - величина незмінна.
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28.04.2020 08:42 Відповісти
Та віру, я віру... Вже ж вище написала.
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28.04.2020 08:46 Відповісти
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6755
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28.04.2020 08:38 Відповісти
"АнтиКоломойский" законопроект Рада сможет принять 10-11 мая, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7880
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28.04.2020 08:40 Відповісти
В понятие чести умещается перевёртывание: сначала кто-то поливает Порошенко, чтобы Зелемойский пришел к власти, а потом начинает поливать Зелемойского?
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28.04.2020 09:09 Відповісти
Шобла полезных идиотов притрушенных. Ну так написали бы адресный закон по Приватбанк у и проголосовали бы в Раде голосов 300 набрали бы . А не истерили и не сдавали всю банковскую систему под Внешнее управление.
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28.04.2020 08:40 Відповісти
Було в батька три сина. Двоє розумних,а третій голосував за Зеленського.
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28.04.2020 08:42 Відповісти
Нажаль, розумним виявився тільки один з трьох. Точніше, з чотирьох.
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28.04.2020 09:08 Відповісти
"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 4710
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28.04.2020 08:46 Відповісти
ЮВТ опять места не нашлось, а ведь она супер-профессионал по спихиванию кого-нибудь, чтобы остаться на обочине...
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28.04.2020 09:15 Відповісти
стадо клоунов
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28.04.2020 08:50 Відповісти
"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2350
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28.04.2020 08:52 Відповісти
ніхто йог мінять не буде
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28.04.2020 08:55 Відповісти
"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 632"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 5017
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28.04.2020 08:55 Відповісти
"Недолго продолжался бой:
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А хорошо бы истинным джигитам: Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу вместе с Неистовым Реформуном Саакой врезать по дэбэлому пенделю промеж полужопий, шоб как кони галопом скакали без оглядки, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудков. А то пойдёт так дальше, у них чубы-оселедці отрастут.
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28.04.2020 08:55 Відповісти
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28.04.2020 09:02 Відповісти
А Коломой атата хреном по губам не сделает своим маленьким проказникам?

Так ведь члены и влагалища СН вместо обычного конверта с баксами могут получить повестку в суд или просто под машину попасть.
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28.04.2020 09:00 Відповісти
Може прийняти. А може й не прийняти...
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28.04.2020 09:09 Відповісти
 
 