"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд "антиКоломойського" законопроєкту триватиме не більш ніж один пленарний день.
Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Зведену таблицю (правок. - Ред.) мають надати всім народним депутатам, і має пройти десять днів на ознайомлення. Протягом цих десяти днів ми, вже в цей четвер відповідно до нового закону щодо боротьби з поправковим спамом, будемо вперше застосовувати окрему особливу процедуру. Проголосуємо у 226 голосів за її застосування, і потім, коли десять днів будуть уже вичерпаними, ми винесемо (законопроєкт №2571-д. – Ред.) до зали. Гадаю, що за спеціальною процедурою його розгляд триватиме не більше одного пленарного дня. Тобто якщо враховувати 10 днів, то це буде 10 травня, десь так, 10-11 травня", - пояснив Арахамія.
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.
27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.
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Еще Тимоху добавить и будет "тріо
бандуристівпопулістів". Без Тимошенко реально некомплект борцунов с олигархами.
Но дебилам и сектантам нравится, когда им по губам водят и в глаза сцут.
Можно еще запилить пару-тройку видосиков и пошутить по поводу безденежья безработных во время карантина... Этот может. И это всё, что он может.
Как в дешевом кинцишке...послать МВФ на хутор!
Покарать олигархов!)))
Ведь именно за это и голосовало ЗЕленое упоротое стадо БАРАНОВ!))
"...При назначении в Кабинет министров Украины высокопоставленных лиц в таможенной и налоговой службах важно придерживаться честных, конкурентных процедур, основанных на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, заявили посольства США и ЕС в Украине, https://interfax.com.ua/news/political/658084.html передает Интерфакс-Украина.
Лише тупість зебілів - величина незмінна.
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, "Демон", 1837)
А хорошо бы истинным джигитам: Предводителю ЗЕ-мандатоносцев АреХамлу вместе с Неистовым Реформуном Саакой врезать по дэбэлому пенделю промеж полужопий, шоб как кони галопом скакали без оглядки, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудков. А то пойдёт так дальше, у них чубы-оселедці отрастут.
Так ведь члены и влагалища СН вместо обычного конверта с баксами могут получить повестку в суд или просто под машину попасть.