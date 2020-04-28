"АнтиКоломойський" законопроєкт Рада зможе ухвалити 10-11 травня, - "слуга народу" Арахамія

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розгляд "антиКоломойського" законопроєкту триватиме не більш ніж один пленарний день.

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Зведену таблицю (правок. - Ред.) мають надати всім народним депутатам, і має пройти десять днів на ознайомлення. Протягом цих десяти днів ми, вже в цей четвер відповідно до нового закону щодо боротьби з поправковим спамом, будемо вперше застосовувати окрему особливу процедуру. Проголосуємо у 226 голосів за її застосування, і потім, коли десять днів будуть уже вичерпаними, ми винесемо (законопроєкт №2571-д. – Ред.) до зали. Гадаю, що за спеціальною процедурою його розгляд триватиме не більше одного пленарного дня. Тобто якщо враховувати 10 днів, то це буде 10 травня, десь так, 10-11 травня", - пояснив Арахамія.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було прийнято у першому читанні 30 березня.

27 квітня фінансовий комітет рекомендував Верховній Раді прийняти у другому читанні та в цілому законопроєкт №2571-д про банки з пропонованими комітетом поправками.