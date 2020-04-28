Пик COVID-19 маловероятен, если будем соблюдать карантинные меры, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пика коронавирусной инфекции можно будет избежать, если придерживаться карантинных мер, установленных правительством.

Об этом он заявил во время онлайн брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Все те меры, которые мы проводим в отношении борьбы с коронавирусной болезнью и введения карантина, я уверен, что пик, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Минздравом и утвержден правительством, мы можем избежать пика", - отметил Степанов.

По его словам, пик - состояние, когда медицинская система не в состоянии предоставить медицинсккую помощь всем, кому она необходима.

"То есть начинается такая нагрузка на нее, что она просто не в состоянии принимать пациентов. Если будем придерживаться всех карантинных мер, я уверен, что пик маловероятен", - подчеркнул глава Минздрава.

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