РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11455 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 522 13

Пик COVID-19 маловероятен, если будем соблюдать карантинные меры, - Степанов

Пик COVID-19 маловероятен, если будем соблюдать карантинные меры, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что пика коронавирусной инфекции можно будет избежать, если придерживаться карантинных мер, установленных правительством.

Об этом он заявил во время онлайн брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Все те меры, которые мы проводим в отношении борьбы с коронавирусной болезнью и введения карантина, я уверен, что пик, если мы будем придерживаться тех рекомендаций и того плана, который разработан Минздравом и утвержден правительством, мы можем избежать пика", - отметил Степанов.

По его словам, пик - состояние, когда медицинская система не в состоянии предоставить медицинсккую помощь всем, кому она необходима. 

"То есть начинается такая нагрузка на нее, что она просто не в состоянии принимать пациентов. Если будем придерживаться всех карантинных мер, я уверен, что пик маловероятен", - подчеркнул глава Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На утро 28 апреля зафиксирован 401 новый случай COVID-19 в Украине: всего - 9410, летальных - 239, выздоровели 992 человека, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Пик COVID-19 маловероятен, если будем придерживаться карантинных мер, - Степанов - Цензор.НЕТ 5358
показать весь комментарий
28.04.2020 09:33 Ответить
+2
Графік можна зробити пологішим з негострим екстремумом розтягнувши його до жовтня 2020 року. Головне щоб по осі Х не захотілось сильно їсти.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:40 Ответить
+2
Солнце-воздух-вода

Не помогут никогда
Сахар, дрожжи и вода-
Вот гармония всегда.)))
показать весь комментарий
28.04.2020 09:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пик COVID-19 маловероятен, если будем придерживаться карантинных мер, - Степанов - Цензор.НЕТ 5358
показать весь комментарий
28.04.2020 09:33 Ответить
Графік можна зробити пологішим з негострим екстремумом розтягнувши його до жовтня 2020 року. Головне щоб по осі Х не захотілось сильно їсти.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:40 Ответить
Солнце-воздух-вода и никаких пиков не будет.
При слушивайтесь к советам иммунологов и все будет ОК.
показать весь комментарий
28.04.2020 09:42 Ответить
Солнце-воздух-вода

Не помогут никогда
Сахар, дрожжи и вода-
Вот гармония всегда.)))
показать весь комментарий
28.04.2020 09:45 Ответить
Эпидемия без пика заболеваемости, это ноу-хау нашего Минздрава? 🙂.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:08 Ответить
По его словам, пик - состояние, когда медицинская система не в состоянии предоставить медицинсккую помощь всем, кому она необходима. Источник: https://censor.net/n3191995
Словесный оборот не более.
показать весь комментарий
28.04.2020 12:03 Ответить
Тогда мы в постоянном пике(или пикЕ)
показать весь комментарий
28.04.2020 12:19 Ответить
Нам не нужен аспирин
Бражка-нужное сырье
В опу этот карантин
Моз и воз-гнилье!
показать весь комментарий
28.04.2020 10:12 Ответить
То что Степанов не математик это ясно, а вот баран он или нет под вопросом. Пик это максимальное значение после которого наступает спад и оно бывает при любой ситуации, вопрос лишь в том какая величина на пике.
показать весь комментарий
28.04.2020 10:22 Ответить
Я конечно не специалист... Но вроде как у любой эпидемии есть свой пик. Или в Украине особенная медицина?
показать весь комментарий
28.04.2020 10:26 Ответить
Пик маловероятен.... потому что он был в январе!!!
показать весь комментарий
28.04.2020 10:44 Ответить
А я, старый дурак, всегда думал что пик - это то, после чего начинается спад....
показать весь комментарий
28.04.2020 11:09 Ответить
 
 