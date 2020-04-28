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Новини Коронавірус і карантин
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Пік COVID-19 малоймовірний, якщо дотримуватимемося карантинних заходів, - Степанов

Пік COVID-19 малоймовірний, якщо дотримуватимемося карантинних заходів, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що піку коронавірусної інфекції можна буде уникнути, якщо дотримуватися карантинних заходів, встановлених урядом.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Усі ті заходи, які ми проводимо щодо боротьби з коронавірусною хворобою, і запровадження карантину, я впевнений, що пік, якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і того плану, який розроблений Міністерством охорони здоров'я і затверджений урядом, ми можемо уникнути піку", - зазначив Степанов.

За його словами, пік - стан, коли медична система не в змозі надати медичну допомогу всім, хто її потребує.

"Тобто починається таке навантаження на неї, що вона просто не в змозі приймати пацієнтів. Якщо дотримуватимемося всіх карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний", - підкреслив глава МОЗ.

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Пик COVID-19 маловероятен, если будем придерживаться карантинных мер, - Степанов - Цензор.НЕТ 5358
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28.04.2020 09:33 Відповісти
+2
Графік можна зробити пологішим з негострим екстремумом розтягнувши його до жовтня 2020 року. Головне щоб по осі Х не захотілось сильно їсти.
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28.04.2020 09:40 Відповісти
+2
Солнце-воздух-вода

Не помогут никогда
Сахар, дрожжи и вода-
Вот гармония всегда.)))
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28.04.2020 09:45 Відповісти
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Пик COVID-19 маловероятен, если будем придерживаться карантинных мер, - Степанов - Цензор.НЕТ 5358
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28.04.2020 09:33 Відповісти
Графік можна зробити пологішим з негострим екстремумом розтягнувши його до жовтня 2020 року. Головне щоб по осі Х не захотілось сильно їсти.
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28.04.2020 09:40 Відповісти
Солнце-воздух-вода и никаких пиков не будет.
При слушивайтесь к советам иммунологов и все будет ОК.
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28.04.2020 09:42 Відповісти
Солнце-воздух-вода

Не помогут никогда
Сахар, дрожжи и вода-
Вот гармония всегда.)))
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28.04.2020 09:45 Відповісти
Эпидемия без пика заболеваемости, это ноу-хау нашего Минздрава? 🙂.
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28.04.2020 10:08 Відповісти
По его словам, пик - состояние, когда медицинская система не в состоянии предоставить медицинсккую помощь всем, кому она необходима. Источник: https://censor.net/n3191995
Словесный оборот не более.
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28.04.2020 12:03 Відповісти
Тогда мы в постоянном пике(или пикЕ)
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28.04.2020 12:19 Відповісти
Нам не нужен аспирин
Бражка-нужное сырье
В опу этот карантин
Моз и воз-гнилье!
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28.04.2020 10:12 Відповісти
То что Степанов не математик это ясно, а вот баран он или нет под вопросом. Пик это максимальное значение после которого наступает спад и оно бывает при любой ситуации, вопрос лишь в том какая величина на пике.
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28.04.2020 10:22 Відповісти
Я конечно не специалист... Но вроде как у любой эпидемии есть свой пик. Или в Украине особенная медицина?
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28.04.2020 10:26 Відповісти
Пик маловероятен.... потому что он был в январе!!!
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28.04.2020 10:44 Відповісти
А я, старый дурак, всегда думал что пик - это то, после чего начинается спад....
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28.04.2020 11:09 Відповісти
 
 