Пік COVID-19 малоймовірний, якщо дотримуватимемося карантинних заходів, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що піку коронавірусної інфекції можна буде уникнути, якщо дотримуватися карантинних заходів, встановлених урядом.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Усі ті заходи, які ми проводимо щодо боротьби з коронавірусною хворобою, і запровадження карантину, я впевнений, що пік, якщо ми будемо дотримуватися тих рекомендацій і того плану, який розроблений Міністерством охорони здоров'я і затверджений урядом, ми можемо уникнути піку", - зазначив Степанов.

За його словами, пік - стан, коли медична система не в змозі надати медичну допомогу всім, хто її потребує.

"Тобто починається таке навантаження на неї, що вона просто не в змозі приймати пацієнтів. Якщо дотримуватимемося всіх карантинних заходів, я впевнений, що пік малоймовірний", - підкреслив глава МОЗ.

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