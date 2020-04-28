Под Чернобылем и на Житомирщине продолжают тушить очаги тления травы, - ГСЧС

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать очаги возгорания на территории лесничества в Чернобыльской зоне и в Житомирской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Киевской области по состоянию на 7 часов 28 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в ликвидации пожаров на территории Лубянского, Паришевского и Дитятковского лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 очагов (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 4 путепрокладчика Вооруженных Сил Украины. Инженерной техникой создано 1 тыс. 10 км минерализованных полос. К борьбе с пожаром привлечены 1 133 человека и 262 единицы техники, из них от ГСЧС 1 037 человек личного состава и 225 единиц техники. Авиацией ГСЧС 27 апреля осуществлено 30 сбросов (60 т воды).

Сообщается, что также в Житомирской области по состоянию на 7 часов 28 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Словечанского лесного хозяйства в ликвидации отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем. К борьбе с пожарами привлечены 221 человек и 43 единицы техники, из них от ГСЧС 37 человек личного состава и 10 единиц техники.

"По состоянию на 7 часов 28 апреля силами ГСЧС оказывается помощь работникам Белокоровичского и Олевского лесного хозяйства в ликвидации отдельных очагов тления травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

К борьбе с пожарами привлечены 108 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 20 человек личного состава и 5 единиц техники

Отмечается, что пожары в лесных массивах Олевского и Овручского районах локализованы.

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