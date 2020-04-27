Лесоводы Житомирщины высадят новые деревья на месте сгоревшего леса

Лесоводы Житомирской области создают дополнительные питомники, чтобы в пострадавших от пожаров лесах высадить новые деревья в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что в регионе нет лесохозяйственного предприятия, которое бы не пострадало от пожаров.

Поэтому руководителям всех лесхозов поручено в короткие сроки дополнительно посеять семена основных лесообразующих пород. При необходимости на предприятиях создадут новые временные лесопитомники.

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"Лесоводы области могут заверить общественность, что на всех площадях, которые потребуют облесения, будет обязательно посажен лес. Было бы хорошо, если бы еще и наши жители берегли его и не жгли", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 27 апреля пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы.