Лесоводы Житомирщины высадят новые деревья на месте сгоревшего леса
Лесоводы Житомирской области создают дополнительные питомники, чтобы в пострадавших от пожаров лесах высадить новые деревья в следующем году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
Отмечается, что в регионе нет лесохозяйственного предприятия, которое бы не пострадало от пожаров.
Поэтому руководителям всех лесхозов поручено в короткие сроки дополнительно посеять семена основных лесообразующих пород. При необходимости на предприятиях создадут новые временные лесопитомники.
"Лесоводы области могут заверить общественность, что на всех площадях, которые потребуют облесения, будет обязательно посажен лес. Было бы хорошо, если бы еще и наши жители берегли его и не жгли", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 27 апреля пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы.
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Скільки бурштинокопачі ще вирубали...
что бы двуногие и подойти боялись с топорами и бензопилами...
А что, если не будет дождей? Кто эти деревца поливать будет? Или только и умеем хвастаться? "В этом году высадим миллион деревьев!" А сколько выживет ... то об этом рапортовать не нужно. Они же живые! За ними уход должен быть!