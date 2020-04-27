РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13396 посетителей онлайн
Новости Пожары в Украине
1 593 14

Лесоводы Житомирщины высадят новые деревья на месте сгоревшего леса

Лесоводы Житомирщины высадят новые деревья на месте сгоревшего леса

Лесоводы Житомирской области создают дополнительные питомники, чтобы в пострадавших от пожаров лесах высадить новые деревья в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что в регионе нет лесохозяйственного предприятия, которое бы не пострадало от пожаров.

Поэтому руководителям всех лесхозов поручено в короткие сроки дополнительно посеять семена основных лесообразующих пород. При необходимости на предприятиях создадут новые временные лесопитомники.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лесники в зоне ЧАЭС нашли умирающего от ожогов жеребенка лошади Пржевальского: животное спасли. ВИДЕО

"Лесоводы области могут заверить общественность, что на всех площадях, которые потребуют облесения, будет обязательно посажен лес. Было бы хорошо, если бы еще и наши жители берегли его и не жгли", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 27 апреля пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

Автор: 

лес (633) пожар (5974) Житомирская область (1414)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
что нибудь колючее и ядовитое сажайте...
что бы двуногие и подойти боялись с топорами и бензопилами...
показать весь комментарий
27.04.2020 16:46 Ответить
+2
Ще можна посадити кілька лісорубів і паліїв, чому не варіант.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:52 Ответить
+1
Спилиные тоже высадят?
показать весь комментарий
27.04.2020 16:43 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може,щось виросте...Колись
показать весь комментарий
27.04.2020 16:38 Ответить
Сначала подожгли, потом быстренько не дорого спилят, а потом кАнечна же и посадють.... Везде деньги отмоют, замкнутый круг.
показать весь комментарий
27.04.2020 18:15 Ответить
вони герої. вони,ще пальцем не поворухнули, а вже героїчно відрапортували...
показать весь комментарий
27.04.2020 18:20 Ответить
Спилиные тоже высадят?
показать весь комментарий
27.04.2020 16:43 Ответить
Пилиные в лексусы превратились
показать весь комментарий
27.04.2020 16:53 Ответить
Та задовбаються висаджувати.
Скільки бурштинокопачі ще вирубали...
показать весь комментарий
27.04.2020 16:44 Ответить
что нибудь колючее и ядовитое сажайте...
что бы двуногие и подойти боялись с топорами и бензопилами...
показать весь комментарий
27.04.2020 16:46 Ответить
Та... эти мрази найдут другой вариант. Поджечь да и делу конец.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:58 Ответить
Они ж себе не враги - высаживать будут то, что можно будет выгодно потом спилить.
показать весь комментарий
27.04.2020 17:06 Ответить
Хоть щось хороше обіцяють зробити.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:47 Ответить
Ще можна посадити кілька лісорубів і паліїв, чому не варіант.
показать весь комментарий
27.04.2020 16:52 Ответить
Чтоб детям было что пилить. 🙂
показать весь комментарий
27.04.2020 16:54 Ответить
На следующий год эти спилим или сожжем, и опять высадим новые)) От же ш круговорот бабла в Украине))

А что, если не будет дождей? Кто эти деревца поливать будет? Или только и умеем хвастаться? "В этом году высадим миллион деревьев!" А сколько выживет ... то об этом рапортовать не нужно. Они же живые! За ними уход должен быть!
показать весь комментарий
27.04.2020 16:57 Ответить
В Украине надо засадить каждый свободный участок земли деревьями. За каждое срубленное незаконно дерево штрафы в десятки тысяч. За поджёг травы,костры в лесу- тюрьма. Организовать всеукраинские праздники с высадкой деревьев. Пылевые бури это последствия Яценюковщины-Порошенковщины ,когда задрали стоимость природного газа в семь - девять раз. Вырубали посадки вдоль полей. Теперь тупые селюки ноют -Пылевые бури и де они взялись? От тупости вашей взялись. Как и в Карпатах ,ратули украли лес а потом слезы льют- паводки. Сейчас НАГЛО вырубают лес СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. Это надо срочно прекратить. А пожары( в Белорусии их нет? Почему?Ведь рядом) это позор для власти,ее импотенция и прогнившие нутро,когда СПЕЦИАЛЬНО выжигаются лес,а потом продается. ТВАРИ властные меняйте ситуацию.
показать весь комментарий
28.04.2020 06:38 Ответить
 
 