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Новини Пожежі в Україні
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Лісівники Житомирщини висадять нові дерева на місці спаленого лісу

Лісівники Житомирщини висадять нові дерева на місці спаленого лісу

Лісівники Житомирщини створюють додаткові розсадники, щоб у постраждалих від пожеж лісах висадити нові дерева наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Зазначається, що в регіоні немає лісогосподарського підприємства, яке б не постраждало від пожеж.

Тому керівникам усіх лісгоспів доручено в стислі терміни додатково посіяти насіння основних лісоутворюючих порід. За необхідності на підприємствах створять нові тимчасові лісорозсадники.

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"Лісівники області можуть запевнити громадськість, що на всіх площах, які вимагають залісення, буде обов'язково посаджено ліс. Було б добре, якби ще й наші жителі берегли його і не палили", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 27 квітня пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області локалізовано.

Автор: 

ліс (771) пожежа (4356) Житомирська область (1286)


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Топ коментарі
+3
что нибудь колючее и ядовитое сажайте...
что бы двуногие и подойти боялись с топорами и бензопилами...
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27.04.2020 16:46 Відповісти
+2
Ще можна посадити кілька лісорубів і паліїв, чому не варіант.
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27.04.2020 16:52 Відповісти
+1
Спилиные тоже высадят?
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27.04.2020 16:43 Відповісти
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Може,щось виросте...Колись
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27.04.2020 16:38 Відповісти
Сначала подожгли, потом быстренько не дорого спилят, а потом кАнечна же и посадють.... Везде деньги отмоют, замкнутый круг.
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27.04.2020 18:15 Відповісти
вони герої. вони,ще пальцем не поворухнули, а вже героїчно відрапортували...
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27.04.2020 18:20 Відповісти
Спилиные тоже высадят?
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27.04.2020 16:43 Відповісти
Пилиные в лексусы превратились
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27.04.2020 16:53 Відповісти
Та задовбаються висаджувати.
Скільки бурштинокопачі ще вирубали...
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27.04.2020 16:44 Відповісти
что нибудь колючее и ядовитое сажайте...
что бы двуногие и подойти боялись с топорами и бензопилами...
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27.04.2020 16:46 Відповісти
Та... эти мрази найдут другой вариант. Поджечь да и делу конец.
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27.04.2020 16:58 Відповісти
Они ж себе не враги - высаживать будут то, что можно будет выгодно потом спилить.
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27.04.2020 17:06 Відповісти
Хоть щось хороше обіцяють зробити.
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27.04.2020 16:47 Відповісти
Ще можна посадити кілька лісорубів і паліїв, чому не варіант.
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27.04.2020 16:52 Відповісти
Чтоб детям было что пилить. 🙂
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27.04.2020 16:54 Відповісти
На следующий год эти спилим или сожжем, и опять высадим новые)) От же ш круговорот бабла в Украине))

А что, если не будет дождей? Кто эти деревца поливать будет? Или только и умеем хвастаться? "В этом году высадим миллион деревьев!" А сколько выживет ... то об этом рапортовать не нужно. Они же живые! За ними уход должен быть!
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27.04.2020 16:57 Відповісти
В Украине надо засадить каждый свободный участок земли деревьями. За каждое срубленное незаконно дерево штрафы в десятки тысяч. За поджёг травы,костры в лесу- тюрьма. Организовать всеукраинские праздники с высадкой деревьев. Пылевые бури это последствия Яценюковщины-Порошенковщины ,когда задрали стоимость природного газа в семь - девять раз. Вырубали посадки вдоль полей. Теперь тупые селюки ноют -Пылевые бури и де они взялись? От тупости вашей взялись. Как и в Карпатах ,ратули украли лес а потом слезы льют- паводки. Сейчас НАГЛО вырубают лес СРЕДИ БЕЛА ДНЯ. Это надо срочно прекратить. А пожары( в Белорусии их нет? Почему?Ведь рядом) это позор для власти,ее импотенция и прогнившие нутро,когда СПЕЦИАЛЬНО выжигаются лес,а потом продается. ТВАРИ властные меняйте ситуацию.
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28.04.2020 06:38 Відповісти
 
 