Лісівники Житомирщини висадять нові дерева на місці спаленого лісу

Лісівники Житомирщини створюють додаткові розсадники, щоб у постраждалих від пожеж лісах висадити нові дерева наступного року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Зазначається, що в регіоні немає лісогосподарського підприємства, яке б не постраждало від пожеж.

Тому керівникам усіх лісгоспів доручено в стислі терміни додатково посіяти насіння основних лісоутворюючих порід. За необхідності на підприємствах створять нові тимчасові лісорозсадники.

Читайте також: Лісники в зоні ЧАЕС знайшли лоша коня Пржевальського, яке вмирало від опіків: тварину врятували. ВIДЕО

"Лісівники області можуть запевнити громадськість, що на всіх площах, які вимагають залісення, буде обов'язково посаджено ліс. Було б добре, якби ще й наші жителі берегли його і не палили", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 27 квітня пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області локалізовано.