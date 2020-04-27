Лісівники Житомирщини висадять нові дерева на місці спаленого лісу
Лісівники Житомирщини створюють додаткові розсадники, щоб у постраждалих від пожеж лісах висадити нові дерева наступного року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.
Зазначається, що в регіоні немає лісогосподарського підприємства, яке б не постраждало від пожеж.
Тому керівникам усіх лісгоспів доручено в стислі терміни додатково посіяти насіння основних лісоутворюючих порід. За необхідності на підприємствах створять нові тимчасові лісорозсадники.
"Лісівники області можуть запевнити громадськість, що на всіх площах, які вимагають залісення, буде обов'язково посаджено ліс. Було б добре, якби ще й наші жителі берегли його і не палили", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, станом на 27 квітня пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області локалізовано.
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Скільки бурштинокопачі ще вирубали...
что бы двуногие и подойти боялись с топорами и бензопилами...
А что, если не будет дождей? Кто эти деревца поливать будет? Или только и умеем хвастаться? "В этом году высадим миллион деревьев!" А сколько выживет ... то об этом рапортовать не нужно. Они же живые! За ними уход должен быть!