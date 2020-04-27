Пожежі на Житомирщині локалізовано, в Чорнобильській зоні ведеться ліквідація двох осередків тління, - ДСНС. ВIДЕО
Пожежі в лісових масивах Овруцького та Олевського районів Житомирської області локалізовані.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.
Пожежі в лісових масивах Овруцького району локалізовані.
"Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам Словечанського лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в понеділок вранці.
До гасіння залучено 626 осіб та 88 одиниць техніки, з них від ДСНС 58 рятувальників особового складу та 13 одиниць техніки.
Пожежа поблизу села Замисловичі Олевського району Житомирської області також локалізована.
"Станом на 7 год. 27 квітня силами ДСНС надається допомога працівникам лісового господарства у гасінні окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини", - підсумували в ДСНС.
До гасіння залучено 27 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 2 людини особового складу і 1 одиниця техніки.
Також рятувальники продовжують гасіння пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв у зоні відчуження і безумовного відселення Чорнобильської АЕС, основні зусилля спрямовані на ліквідацію двох осередків тління (с. Крива Гора і с. Рудьки - с. Буряківка).
" Станом на 7 год. 27 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем", - йдеться в повідомленні, на офіційному сайті ДСНС в понеділок вранці.
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС і ЗСУ. Інженерною технікою створено 998 км мінералізованих смуг.
До гасіння залучено 1059 людей та 234 одиниці техніки, з них від ДСНС 1029 осіб особового складу і 221 одиниця техніки. Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено 2230 скидів - 5130 тонн води.
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https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/3969120056461594 5 год ·
Решающий день битвы Офиса президента с фракцией президента за Михаила Саакашвили.
Ермак и Шефир трое суток уговаривают "слуг народа" голосовать за вице-преьмера по реформам - кому-то раздают должности, кому-то шлют смски.
Президент и премьер хранят молчание.
Разумков против назначения Саакашвили.
Голосов не хватает - фракция ждет решения Зеленского.
Но обо всем по порядку. Итак, 24 апреля "слуги" провалили голосование за назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Менее 100 депутатов из 248 проголосовали в поддержку Саакашвили в партийном чате. С этого момента Офис президента начал операцию по набору большинства во фракции для решения вопроса.
Однако по данным на 14.00 ОП удалось заручиться поддержкой до 170 депутатов, за воскресенье добиться существенного прогресса в сборе голосов не удается.
Президент Зеленский общается с Саакашвили и обещает решить вопрос, но, как видно, пытается представить дело так, будто сами депутаты приняли такое решение. Парадокс, но Зеленский не хочет, чтобы его имя публично связывалось с назначением Саакашвили, чтобы медийно это выглядело проявлением его воли!
Дело в том, что против назначения Саакашвили выступают многие игроки в команде Зеленского. С этим не согласен премьер-министр Денис Шмыгаль.
С этим не согласен спикер парламента Дмитрий Разумков, с которым Саакашвили провел встречу в воскресенье, но поддержки не добился.
С этим не согласен и министр МВД Арсен Аваков.
Почему они идут против Офиса?
Многие группы влияния среди "слуг" опасаются непредсказуемых изменений баланса сил в правительстве. и власти в целом. Полная не публичность лоббирования Саакашвили показывает, что президент отнюдь не про реформы думает, назначая таким образом Саакашвили.
Разве для проведения реформ необходимы такие кулуарные методы?
Разве ради назначения одного вице-премьера Зеленский выбивает немедленное увольнение главы налоговой Верланова и главы таможни Нефедова?
Разве ради проведения реформ президент должен прятаться от ответственности за своего кандидата?
Операцию по назначению проводит глава Офиса президента Андрей Ермак при участии помощника президента Сергея Шефира.
Зачем это Ермаку?
Для Ермака это многообещающий опыт - ведь если получится собрать голоса без президента, то значит, Ермак может решить и другие вопросы самостоятельно, а там,глядишь, и сможет собрать в парламенте большинство под нового премьер-министра. Поэтому операцию с Саакашвили многие "слуги" рассматривают как попытку торпедировать только сложившийся новый расклад сил, создать новое правительства в интересах Ермака.
В воскресенье ряд депутатов фракции, которые выступали против Саакашвили получили смски с вопросом, будут ли они голосовать "за", если на фракции выступит в поддержку сам президент.
Странный ход - таких вопросов еще не никогда не рассылали. Это отнюдь не свидетельство силы - ведь президент может собрать фракцию в любой момент.
Какие варианты решения этого скандально затянувшегося дела, которое показывает, что внутри команды Зеленский уже не во всем можно расчитывать на слепой и глухой турборежим, власть начала оформляться, фракция раздробилась на отдельные группы влияния.
1. Президент может выступить на фракции и публично призвать всех голосовать, а затем выступить перед голосованием в Раде и объявить, что именно Саакашвили будет проводить конкретные реформы. Это самое разумное и логичное решение, если, конечно, цель назначение именно реформы страны.
2. Пригласить к себе кабинет без огласки и по очереди всех стейкхолдеров фракции, всех строптивых депутатов, и потребовать от них голосовать под его личное слово. Это еще может сработать под личные отношения с президентом.
3. Раздать посты всем группам влияния, позиция которых критически важна для того, чтобы собрать 210-220 голосов, различные государственные посты в финансово-экономическом блоке, позакрывать кому-то уголовные дела, кому-то подмахнуть ******* решения, кому-то сохранить возможность "доить" конкретные госпредприятия, кому-то реструктурировать и отсрочить доги перед государством.
На данный момент Зеленский идет по третьему варианту, и с этим связаны новые назначения в фискальном блоке правительства. И эти назначения могут быть далеко не последними.
Поразительно одно - на каком примтивном уровне находится управление государством. Все руководство страны несколько дней тратит исключительно на один кадровый вопрос, имея в руках вообще всю полноту власти.
Как видно, иметь власть и быть властью это разные вещи.
Сотрудника одной из российских спецслужб заподозрили в подготовке покушения на первых лиц в администрации Праги
Чешские силовики, как пишет местная пресса, утверждают, что предполагаемый участник покушения пользовался дипломатическими документами и помощью сотрудников российского посольства.
В аэропорт имени Вацлава Гавела из России три недели назад прибыл мужчина с российским дипломатическим паспортом. Его встретил автомобиль российского диппредставительства и отвез в посольство. В портфеле пассажира мог находиться смертельный яд рицин. Об этом пишет чешское издание Respect со ссылкой на источники.
По его данным, чешские спецслужбы знали о прибытии мужчины, они полагают, что отравляющее вещество предназначалось для двух политиков - главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа, который стал инициатором демонтажа памятника маршалу Коневу, а также мэра столицы Зденека Гржиба - он не так давно подписал решение о переименовании площади перед посольством России в честь политика Бориса Немцова. Обоих политиков взяли под круглосуточную охрану. Как пишет Respect, прибывший в Прагу мужчина, предположительно, является сотрудником российских спецслужб.