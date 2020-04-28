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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, - Степанов

Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, - Степанов

Министерство здравоохранения разработало проект постановления Кабинета министров об открытии в стране агропродовольственных рынков.

Об этом сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав разработал постановление, предусматривающее возобновление работы агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. В условиях распространения коронавирусной болезни рынки должны работать по строгим требованиям",- заявил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав опубликовал условия открытия рынков: 1 покупатель на 10 квадратных метров, продавцы за защитными экранами, уборка каждые 3 часа. ИНФОГРАФИКА

По его словам, доступ к рынкам, как продавцов, так и посетителей, будет возможен исключительно при наличии маски и прохождении бесконтактного температурного скрининга. Кроме того, при въезде на рынок должны быть в наличии антисептики, а на каждого покупателя должно приходиться не менее 10 м. кв.

Кроме того, каждые три часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей и уборку в конце рабочего дня. Возле рынка не должно быть стихийной торговли.

Продавцы должны соблюдать дистанцию в три метра и использовать защитные экраны между собой и покупателями.

Автор: 

Кабмин (14035) карантин (16729) Минздрав (4903) рынок (534) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Мерзкие твари, в маркетах овощи молодые..греция, Египет, Албания, турция.. Своих фермеров продолжаем уничтожать! падлы. как землю продать. да что там просто за долги сдать так до часу ночи ублюдствуете в угоду хозяевам.
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28.04.2020 09:58 Ответить
+3
это ты серьёзно? Когда у своих тут деньги в украине и всё видно, маржа, прибыль. А когда контракты за бугор, то с офшоров и наценочка для налогооблажения маленькая, вся прибыль панамам, кипрам. островам.
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28.04.2020 10:17 Ответить
+3
Ну то вопрос к вашему веталику, в харьк гепа до сих пор рынки свои не закрыл как шмыгали с аваковым не верещали
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28.04.2020 10:32 Ответить
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Мерзкие твари, в маркетах овощи молодые..греция, Египет, Албания, турция.. Своих фермеров продолжаем уничтожать! падлы. как землю продать. да что там просто за долги сдать так до часу ночи ублюдствуете в угоду хозяевам.
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28.04.2020 09:58 Ответить
Так а чего свои фермеры не продают свои овощи в супермаркеты? Не устраивает закупочная цена или строгая фин.отчетность?
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28.04.2020 10:06 Ответить
это ты серьёзно? Когда у своих тут деньги в украине и всё видно, маржа, прибыль. А когда контракты за бугор, то с офшоров и наценочка для налогооблажения маленькая, вся прибыль панамам, кипрам. островам.
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28.04.2020 10:17 Ответить
Да Вы шо, А ТО ЧТО РЫНКИ ВСЕ ЗА НАЛ РАБОТАЮТ И МИМО БЮДЖЕТА?

А толстовки РЫНКАМИ в Украине владеют везде кавказцы?
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28.04.2020 11:00 Ответить
Обычные покупатели в выигрыше,ДЕШЕВЛЕ, отечественное, свежее. выбор огромный и деньги крутятся в стране, ну хоть и с малыми налогами это обазарах. А то что весь шоу бизнес, высокооплачиваемые спортсмены, художники, скульпторы, писатели, кутюрье...ве как один с ФОП с минимумом. Вакарчук яркий пример "патриота" морализатора.
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28.04.2020 11:06 Ответить
Проще говоря - аптечественные фермеры не хотят платить налоги, ну так и не жалуйтесь потом что супермаркеты закупают у других, а рынки где официально никто не продает никому никакой товар без единого чека - сейчас закрыты.
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28.04.2020 11:49 Ответить
Дело в том что у подавляющего большинства продающих окурцы или морковку на базаре нет товарного количества который бы удовлетворил супермаркет.
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28.04.2020 12:16 Ответить
є ще один нюанс..щоб "зайти" у мережу маркетів зі своїм продуктом, треба платити гроші..тому багато дрібних виробників практично відсутні у великих мережевих супермаркетах..гроші просять також за найбільш вдалі місця на полицях (на рівні очей)..
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28.04.2020 13:11 Ответить
Ну то вопрос к вашему веталику, в харьк гепа до сих пор рынки свои не закрыл как шмыгали с аваковым не верещали
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28.04.2020 10:32 Ответить
серед фермерів підвищиться процент довіри зеленському, десь до 0%
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28.04.2020 10:03 Ответить
Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, - Степанов - Цензор.НЕТ 4530
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28.04.2020 10:03 Ответить
Выскажу иную точку зрения - НИТРАТЫ в овощах не контролируются серьезно
Лучше съесть салат из буряка , чем эту молодую зелень

Мону представить сколько нитратов сейчас в этой редиске и салате !
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28.04.2020 10:06 Ответить
а добраться до рынка бабушке с сумкой моркови или творога домашнего нечем. открытие в интересах перекупщиков.
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28.04.2020 10:12 Ответить
Зелені покидьки, як нерозумні діти, що відривають лапки в коника й дивляться - що той буде робити...
3,14дари ******...
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28.04.2020 10:33 Ответить
контролировать рынки будут полиция и сотрудники госпотребслужбы ))) это будет вакханалия ,хуже чем в 90-ых
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28.04.2020 10:35 Ответить
"В условиях распространения коронавирусной болезни рынки должны работать по строгим требованиям"... и прочие суровые бла-бла этого "главдохтора" сводятся к простому: "Друзьям - фсё, а фсем остальным - карантин" или: "кто правильно занёс, тот в теме, а остальным - целительная самоиозоляция"...
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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28.04.2020 10:39 Ответить
Ну скажите мне, млять, недалёкому, КАК будут обеззараживать свежий салат или пучок укропа?
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28.04.2020 11:25 Ответить
Забыли упомянуть самое главное из требований - между продавцом и покупателем должен быть ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН... ( и еще, одно нарушение на рынке ведет к его закрытию на 8 дней.) Скорее всего это больше для пиара.. мол начали ослабление.. Интересно как на рынке будут также выдерживать дистанцию в 1,5 м и 10 м2 на человека. Полная ерунда. Рынки должны быть или закрыты или открыты ( но уж если и открывать то после 11 мая , не раньше)
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28.04.2020 11:32 Ответить
 
 