Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, - Степанов
Министерство здравоохранения разработало проект постановления Кабинета министров об открытии в стране агропродовольственных рынков.
Об этом сообщил министр Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ.
"Минздрав разработал постановление, предусматривающее возобновление работы агропродовольственных рынков. В среду документ будет вынесен на рассмотрение правительства. Для того, чтобы это было безопасно, Минздрав и Минэкономики разработали четкий алгоритм санитарного контроля. В условиях распространения коронавирусной болезни рынки должны работать по строгим требованиям",- заявил Степанов.
По его словам, доступ к рынкам, как продавцов, так и посетителей, будет возможен исключительно при наличии маски и прохождении бесконтактного температурного скрининга. Кроме того, при въезде на рынок должны быть в наличии антисептики, а на каждого покупателя должно приходиться не менее 10 м. кв.
Кроме того, каждые три часа необходимо проводить дезинфекцию поверхностей и уборку в конце рабочего дня. Возле рынка не должно быть стихийной торговли.
Продавцы должны соблюдать дистанцию в три метра и использовать защитные экраны между собой и покупателями.
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А толстовки РЫНКАМИ в Украине владеют везде кавказцы?
Лучше съесть салат из буряка , чем эту молодую зелень
Мону представить сколько нитратов сейчас в этой редиске и салате !
3,14дари ******...
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