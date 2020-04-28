МОЗ винесе на засідання Кабміну питання відкриття агропродовольчих ринків, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробило проект постанови Кабінету міністрів про відкриття в країні агропродовольчих ринків.

Про це повідомив міністр Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ розробило постанову, що передбачає відновлення роботи агропродовольчих ринків. У середу документ буде винесено на розгляд уряду. Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. В умовах поширення коронавірусної хвороби ринки повинні працювати за суворими вимогами", - заявив Степанов.

За його словами, доступ до ринків, як продавців, так і відвідувачів, буде можливий виключно за наявності маски і проходженні безконтактного температурного скринінгу. Крім того, при в'їзді на ринок повинні бути в наявності антисептики, а на кожного покупця має припадати не менше 10 м. кв.

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Крім того, кожні три години необхідно проводити дезінфекцію поверхонь і прибирання в кінці робочого дня. Біля ринку не повинно бути стихійної торгівлі.

Продавці повинні дотримуватися дистанції в три метри і використовувати захисні екрани між собою і покупцями.