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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ винесе на засідання Кабміну питання відкриття агропродовольчих ринків, - Степанов

МОЗ винесе на засідання Кабміну питання відкриття агропродовольчих ринків, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я розробило проект постанови Кабінету міністрів про відкриття в країні агропродовольчих ринків.

Про це повідомив міністр Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ розробило постанову, що передбачає відновлення роботи агропродовольчих ринків. У середу документ буде винесено на розгляд уряду. Для того, щоб це було безпечно, МОЗ та Мінекономіки розробили чіткий алгоритм санітарного контролю. В умовах поширення коронавірусної хвороби ринки повинні працювати за суворими вимогами", - заявив Степанов.

За його словами, доступ до ринків, як продавців, так і відвідувачів, буде можливий виключно за наявності маски і проходженні безконтактного температурного скринінгу. Крім того, при в'їзді на ринок повинні бути в наявності антисептики, а на кожного покупця має припадати не менше 10 м. кв.

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Крім того, кожні три години необхідно проводити дезінфекцію поверхонь і прибирання в кінці робочого дня. Біля ринку не повинно бути стихійної торгівлі.

Продавці повинні дотримуватися дистанції в три метри і використовувати захисні екрани між собою і покупцями.

Автор: 

Кабмін (14154) карантин (18172) МОЗ (5401) ринок (460) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Мерзкие твари, в маркетах овощи молодые..греция, Египет, Албания, турция.. Своих фермеров продолжаем уничтожать! падлы. как землю продать. да что там просто за долги сдать так до часу ночи ублюдствуете в угоду хозяевам.
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28.04.2020 09:58 Відповісти
+3
это ты серьёзно? Когда у своих тут деньги в украине и всё видно, маржа, прибыль. А когда контракты за бугор, то с офшоров и наценочка для налогооблажения маленькая, вся прибыль панамам, кипрам. островам.
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28.04.2020 10:17 Відповісти
+3
Ну то вопрос к вашему веталику, в харьк гепа до сих пор рынки свои не закрыл как шмыгали с аваковым не верещали
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28.04.2020 10:32 Відповісти
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Мерзкие твари, в маркетах овощи молодые..греция, Египет, Албания, турция.. Своих фермеров продолжаем уничтожать! падлы. как землю продать. да что там просто за долги сдать так до часу ночи ублюдствуете в угоду хозяевам.
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28.04.2020 09:58 Відповісти
Так а чего свои фермеры не продают свои овощи в супермаркеты? Не устраивает закупочная цена или строгая фин.отчетность?
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28.04.2020 10:06 Відповісти
это ты серьёзно? Когда у своих тут деньги в украине и всё видно, маржа, прибыль. А когда контракты за бугор, то с офшоров и наценочка для налогооблажения маленькая, вся прибыль панамам, кипрам. островам.
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28.04.2020 10:17 Відповісти
Да Вы шо, А ТО ЧТО РЫНКИ ВСЕ ЗА НАЛ РАБОТАЮТ И МИМО БЮДЖЕТА?

А толстовки РЫНКАМИ в Украине владеют везде кавказцы?
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28.04.2020 11:00 Відповісти
Обычные покупатели в выигрыше,ДЕШЕВЛЕ, отечественное, свежее. выбор огромный и деньги крутятся в стране, ну хоть и с малыми налогами это обазарах. А то что весь шоу бизнес, высокооплачиваемые спортсмены, художники, скульпторы, писатели, кутюрье...ве как один с ФОП с минимумом. Вакарчук яркий пример "патриота" морализатора.
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28.04.2020 11:06 Відповісти
Проще говоря - аптечественные фермеры не хотят платить налоги, ну так и не жалуйтесь потом что супермаркеты закупают у других, а рынки где официально никто не продает никому никакой товар без единого чека - сейчас закрыты.
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28.04.2020 11:49 Відповісти
Дело в том что у подавляющего большинства продающих окурцы или морковку на базаре нет товарного количества который бы удовлетворил супермаркет.
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28.04.2020 12:16 Відповісти
є ще один нюанс..щоб "зайти" у мережу маркетів зі своїм продуктом, треба платити гроші..тому багато дрібних виробників практично відсутні у великих мережевих супермаркетах..гроші просять також за найбільш вдалі місця на полицях (на рівні очей)..
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28.04.2020 13:11 Відповісти
Ну то вопрос к вашему веталику, в харьк гепа до сих пор рынки свои не закрыл как шмыгали с аваковым не верещали
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28.04.2020 10:32 Відповісти
серед фермерів підвищиться процент довіри зеленському, десь до 0%
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28.04.2020 10:03 Відповісти
Минздрав вынесет на заседание Кабмина вопрос открытия агропродовольственных рынков, - Степанов - Цензор.НЕТ 4530
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28.04.2020 10:03 Відповісти
Выскажу иную точку зрения - НИТРАТЫ в овощах не контролируются серьезно
Лучше съесть салат из буряка , чем эту молодую зелень

Мону представить сколько нитратов сейчас в этой редиске и салате !
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28.04.2020 10:06 Відповісти
а добраться до рынка бабушке с сумкой моркови или творога домашнего нечем. открытие в интересах перекупщиков.
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28.04.2020 10:12 Відповісти
Зелені покидьки, як нерозумні діти, що відривають лапки в коника й дивляться - що той буде робити...
3,14дари ******...
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28.04.2020 10:33 Відповісти
контролировать рынки будут полиция и сотрудники госпотребслужбы ))) это будет вакханалия ,хуже чем в 90-ых
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28.04.2020 10:35 Відповісти
"В условиях распространения коронавирусной болезни рынки должны работать по строгим требованиям"... и прочие суровые бла-бла этого "главдохтора" сводятся к простому: "Друзьям - фсё, а фсем остальным - карантин" или: "кто правильно занёс, тот в теме, а остальным - целительная самоиозоляция"...
см. "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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28.04.2020 10:39 Відповісти
Ну скажите мне, млять, недалёкому, КАК будут обеззараживать свежий салат или пучок укропа?
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28.04.2020 11:25 Відповісти
Забыли упомянуть самое главное из требований - между продавцом и покупателем должен быть ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН... ( и еще, одно нарушение на рынке ведет к его закрытию на 8 дней.) Скорее всего это больше для пиара.. мол начали ослабление.. Интересно как на рынке будут также выдерживать дистанцию в 1,5 м и 10 м2 на человека. Полная ерунда. Рынки должны быть или закрыты или открыты ( но уж если и открывать то после 11 мая , не раньше)
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28.04.2020 11:32 Відповісти
 
 