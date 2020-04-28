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Новини Коронавірус і карантин
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Держпродспоживслужба щодня видаватиме дозвіл на відкриття ринку, - Ляшко

Держпродспоживслужба щодня видаватиме дозвіл на відкриття ринку, - Ляшко

Роботу продовольчих ринків після їхнього відкриття щодня контролюватиме Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Буде гарантовано щоденне інспектування представниками Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і щоденна видача дозволу на відкриття або заборона на відкриття ринку", - сказав він.

Ляшко повідомив, "якщо ринок порушить норми, то наступного разу він зможе відкритися не раніше, ніж через сім днів після того, як усуне порушення".

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"Буде контроль з боку держави без залучення органів місцевого самоврядування", - наголосив він.

Ляшко нагадав, що раніше постановою головного санітарного лікаря було дозволено відновити роботу ринків, однак пізніше цей дозвіл було скасовано.

"Ми врахували всі питання, зараз ми відкриваємо ринки зовсім з іншими підходами. Якщо раніше ми прописали норми, і сказали, що органи місцевої влади мають самі забезпечувати їхнє виконання, то органи місцевого самоврядування сприйняли це як заклик і повідкривали всі ринки, зокрема і ті, які діяли з порушенням протиепідемічних норм", - сказав він.

Також читайте: Дотримання карантинних вимог на ринках контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, - міністр економіки Петрашко

Автор: 

карантин (18172) продукти (1177) ринок (460) Держпродспоживслужба1 (577) Ляшко Віктор (1518) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Очередной бред очередного идиота. Он вообще в курсе, сколько в Украине рынков, включая сельские?
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28.04.2020 00:03 Відповісти
+12
Вони живуть десь там, на Олімпі за хмарами і без панятій що робиться внизу.
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28.04.2020 00:05 Відповісти
+7
у него же рожа клинического имбицила.... ну оно и понятно - только полный дибил мог понавыдвать таких распоряжений, за которые кстати придется отвечать
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28.04.2020 00:05 Відповісти
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Хочу в госпродпотребслужбу. Кто знает как туда устроится?
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28.04.2020 00:01 Відповісти
Хабарник?
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28.04.2020 00:03 Відповісти
Готов за самую маленькую зарплату кристально честно исполнять свой долг инспектора рынков.
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28.04.2020 00:09 Відповісти
Зеленський має припинити це корупційне лайно і зняти всі карантинні обмеження в областях в яких ситуація з коронавірусом найлегша. Потрібно лишити карантинні обмеження тільки в чотирьох областях - Київській, Чернівецькій, Івано-Франківські та Тернопільській. Ще в кількох областях можна послабити карантинні обмеження, а в решті областей повністю відмінити карантин і лишити тільки масочний режим.
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28.04.2020 00:13 Відповісти
Социальную дистанцию нельзя отменять теперь вообще, пока коронавирус полностью не будет побеждён: вакцинацией, естественной иммунизацией или же выродится, как SARS-CoV.
1,5 метра + маски - здоровая нация.
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28.04.2020 00:29 Відповісти
1,5 метра + маски - здоровая нация.

Хм, как-то по-разному Ваше высказывание трактовать можно.
Может таки все же равно, а не минус?
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28.04.2020 00:36 Відповісти
Маска не поможет, здоровая нация, по определению не может иметь 73% людей с вавкой в голове
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28.04.2020 08:20 Відповісти
Реально за Зю проголосувало 44% потенційних виборців. З них більша половина - "утомленные" порошенком, який нічим не кращий за Зю (що він і продемонстрував, давши голоси за продаж землі. А з його "досягнень" варто лише нагадати 5 навмисне знищених складів *********** , розіпханих по тюрмах патріотів, Іловайськ і дебільцево). Ця більша половина голосувала за клована як менше зло, причому вони й страшному сні гадати не могли, що віртуальна партія слуга народу набере скільки голосів. Тому реальних ватників серед виборців Зю було і залишається відносно небагато. І тому харе физдіти про 73% віртуальних зебілів. Їх немає. Досить папужити тіпа "а ми ж казали!" Думайте краще про своє місце в майбутньому процесі усунення зелених вилупків від влади.
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28.04.2020 08:48 Відповісти
Зеленський просто має піти. Як абсолютно порожнє місце і ні на що не зданта нікчема.
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28.04.2020 08:50 Відповісти
Санитар леса...*)
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28.04.2020 00:14 Відповісти
Це ж треба - щоденно! Хто знає, кому скільки куди заносити?
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28.04.2020 00:12 Відповісти
А после вспышки коронавируса - посадят. Хочеш рискнуть?
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28.04.2020 14:21 Відповісти
Очередной бред очередного идиота. Он вообще в курсе, сколько в Украине рынков, включая сельские?
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28.04.2020 00:03 Відповісти
Вони живуть десь там, на Олімпі за хмарами і без панятій що робиться внизу.
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28.04.2020 00:05 Відповісти
До сих пор понять не могу, они действительно настолько больные на голову или всё население такими считают. Ну не бывает, чтобы каждый день, изо дня в день полтора месяца человек мог нести ахинею. И это я только о том, что касается карантина.
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28.04.2020 00:13 Відповісти
Госпродпотребслужба будет ежедневно выдавать разрешение на открытие рынка, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1518
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28.04.2020 00:20 Відповісти
Не. Мне кажется что все таки там где АП (сейчас ОП) и Рада просто проклятое место.
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28.04.2020 00:38 Відповісти
Если выбирать таких идиотов, то они и Церковь Святого Петра в Галликанту превратят в проклятое место.
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28.04.2020 00:46 Відповісти
Так всегда выбираем вроде как нормальных. Идиотами они потом впоследствии все становятся. Токо порог там переступят и все - человек потерян.
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28.04.2020 00:52 Відповісти
Відкриют ті, що зможут проконтролювати. Ви не пишіть зразу коментар, а спочатку подумайте, чи знайдіть повну версію постанови, а не у викладенні "журналістів". Бо когось ви називаете зебілами, а вас хочеться описати дерез літеру Д.
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28.04.2020 14:34 Відповісти
Прежде, чем вспоминать про букву Д, поинтересуйтесь хотя бы сколько всего сотрудников в этой службе по стране по нужному профилю и на сколько рынков хватит их хотя бы по одному человеку на объект. Не стоит вот так с разгону подтверждать свою принадлежность к букве З.
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28.04.2020 14:46 Відповісти
Повторюю: Відкриють ті, що зможут проконтролювати.
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28.04.2020 15:05 Відповісти
Вы можете это повторять сколько угодно. Попробуйте найти в первоисточнике хоть слово о том, что только те, которые смогут контролировать.
"Для моніторингу дотримання наведених вище вимог на агропродовольчому ринку будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби."
ссылка на https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5b1befe3-fa15-4206-b24c-10c5d2a9c2c0&title=ProdovolchiRinkiPochnutVidkrivatisiaVzheTsogoTizhnia-IgorPetrashko пресс-службу Минэкономики .
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28.04.2020 15:28 Відповісти
Іншими словами, але зміст однаковий.
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28.04.2020 16:05 Відповісти
Похоже, что я украинский знаю лучше, чем Вы, который пишет на нем.
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28.04.2020 16:15 Відповісти
Не схоже, що краще. Але тут скоріш логічне питання, а не мовне. Кількість інспекторів обмежена і потрібно їх постійне перебування. 30 інспекторів - 30 ринків. Інші - автоматично закриті. Логічна вправа на одну дію. До речі, рекомендую писати українською - дуже корисна вправа для всіх, особливо для вас.
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28.04.2020 17:08 Відповісти
Писать не хочется безграмотно. Что касается раскладки, что одни рынки работают, а большинство нет - это только приведет к бунту торговцев.
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28.04.2020 17:34 Відповісти
шлюшко с выпученными глазами, будет кожный день решать...
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28.04.2020 00:04 Відповісти
ну хоть разрешения мацковских попов с саентологами не требует...
думаете день у ляшков равен суткам?
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28.04.2020 00:04 Відповісти
у него же рожа клинического имбицила.... ну оно и понятно - только полный дибил мог понавыдвать таких распоряжений, за которые кстати придется отвечать
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28.04.2020 00:05 Відповісти
ну зачем вы так...кажуть суммарный айкью слуг далеко перевалил за сотню...
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28.04.2020 00:09 Відповісти
Госпродпотребслужба будет ежедневно выдавать разрешение на открытие рынка, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5429
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28.04.2020 06:42 Відповісти
...рожа така ж одухотворена, як і у віслюка оманського.
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28.04.2020 08:37 Відповісти
Було б сказано.
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28.04.2020 00:07 Відповісти
как сдать назад, и не подать вида... кончилось ваша карантина, платить бабло вы не хотите, зелебоба зашел в бар и угощает всех за счет заведения
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28.04.2020 00:07 Відповісти
Нынче взяток не берут. Этобывало раньше. А теперь - нет, ну, что вы...
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28.04.2020 00:10 Відповісти
єто борьба за финансовій поток. Долбаные коррупционеры
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28.04.2020 00:14 Відповісти
Ого, цілий поток!
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28.04.2020 14:41 Відповісти
Ляшко... Что-то зловещее в этой фамилии есть.
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28.04.2020 00:19 Відповісти
Вернее зловеще тупое. Каждый день разрешения на открытие рынка выдавать )) .
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28.04.2020 00:20 Відповісти
Ну да. Спиной лучше не поворачивайся.
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28.04.2020 00:21 Відповісти
Мєнтам на базарах трохи наваляли...Черга за Держпродспоживслужбою...Цих взагалі порвуть...
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28.04.2020 00:21 Відповісти
Госпродпотребслужба будет ежедневно выдавать разрешение на открытие рынка, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8004
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28.04.2020 00:25 Відповісти
Госпродпотребслужба - Она воплощение добродетели и целомудрия!
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28.04.2020 00:30 Відповісти
дайте власть одиозным медикам и они убьют вам экономику страны, вызовут народные бунты и потрясения, заботясь лишь о стерильности и своем честолюбии
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28.04.2020 00:31 Відповісти
Мне вот интересно долго получится у них играться в разрешалки-запрещалки пока их не вынесут?
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28.04.2020 00:39 Відповісти
Хорошо пацаны придумали. Такого полёта мысли даже у Пэтра не было.
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28.04.2020 00:47 Відповісти
вот тут реформаторам масть и поперла.
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28.04.2020 01:20 Відповісти
Госпродпотребслужба будет ежедневно выдавать разрешение на открытие рынка, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7166
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28.04.2020 06:46 Відповісти
Ото денюшки потекут!
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28.04.2020 06:18 Відповісти
Хто білети буде продавати?
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28.04.2020 07:03 Відповісти
Он вообще понимает что это рай для взяток, будут собирать дань посуточно за возможность работать.
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28.04.2020 07:31 Відповісти
Пішов у сраку, глист дурантінний. Краще контролюй гіППермаркети.
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28.04.2020 08:34 Відповісти
ЗЕлені виродки вигадали собі нову годівницю?
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28.04.2020 08:50 Відповісти
Усе, почалось стрімке покращення життя головного сан.лікаря. Щоденні дозволи, що ще потрібно для заможної старості... дітей, онуків та правнуків.... Знайомтесь, перед нами новий мільйонер!
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28.04.2020 09:41 Відповісти
 
 