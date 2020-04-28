Держпродспоживслужба щодня видаватиме дозвіл на відкриття ринку, - Ляшко

Роботу продовольчих ринків після їхнього відкриття щодня контролюватиме Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Буде гарантовано щоденне інспектування представниками Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і щоденна видача дозволу на відкриття або заборона на відкриття ринку", - сказав він.

Ляшко повідомив, "якщо ринок порушить норми, то наступного разу він зможе відкритися не раніше, ніж через сім днів після того, як усуне порушення".

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"Буде контроль з боку держави без залучення органів місцевого самоврядування", - наголосив він.

Ляшко нагадав, що раніше постановою головного санітарного лікаря було дозволено відновити роботу ринків, однак пізніше цей дозвіл було скасовано.

"Ми врахували всі питання, зараз ми відкриваємо ринки зовсім з іншими підходами. Якщо раніше ми прописали норми, і сказали, що органи місцевої влади мають самі забезпечувати їхнє виконання, то органи місцевого самоврядування сприйняли це як заклик і повідкривали всі ринки, зокрема і ті, які діяли з порушенням протиепідемічних норм", - сказав він.

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