Госпродпотребслужба будет ежедневно выдавать разрешение на открытие рынка, - Ляшко
Работу продовольственных рынков после их открытия будет ежедневно контролировать Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
"Будет обеспечено ежедневное инспектирование представителями Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и ежедневная выдача разрешения на открытие или запрет на открытие рынка", - сказал он.
Ляшко сообщил, что "если рынок нарушит нормы, то в следующий раз он сможет открыться не ранее, чем через семь дней после того, как устранит нарушения".
"Будет контроль со стороны государства без привлечения органов местного самоуправления", - подчеркнул он.
Ляшко напомнил, что ранее постановлением главного санитарного врача было разрешено возобновить работу рынков, однако позже это разрешение было отменено.
"Мы учли все вопросы, сейчас мы открываем рынки совсем с другими подходами. Если раньше мы прописали нормы, и сказали, что органы местной власти должны сами обеспечивать их выполнение, то органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, которые действовали с нарушением противоэпидемических норм", - сказал он.
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1,5 метра + маски - здоровая нация.
Хм, как-то по-разному Ваше высказывание трактовать можно.
Может таки все же равно, а не минус?
"Для моніторингу дотримання наведених вище вимог на агропродовольчому ринку будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби."
ссылка на https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5b1befe3-fa15-4206-b24c-10c5d2a9c2c0&title=ProdovolchiRinkiPochnutVidkrivatisiaVzheTsogoTizhnia-IgorPetrashko пресс-службу Минэкономики .
думаете день у ляшков равен суткам?