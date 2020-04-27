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Новости Коронавирус и карантин
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Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко

Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко

Для мониторинга соблюдения карантинных требований на агропродовольственных рынках будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, уже в среду на очередном заседании правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина.

"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине", - сообщил министр Игорь Петрашко.

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В частности, речь идет о таких противоэпидемических требованиях, как: измерение температуры, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество одновременного пребывания людей, постоянная доступность дезинфекционных средств и др. Для мониторинга соблюдения приведенных выше требований на агропродовольственном рынке будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.

Кроме того, министр обратил внимание на актуальный вопрос о предоставлении возможности фермерам реализовывать свою продукцию не только на продовольственных рынках, но и в магазинах.

"Сейчас мы ведем диалог с сетями магазинов, чтобы наши крестьяне, наши фермеры смогли продавать свою продукцию в этих сетях в том числе. Мы понимаем, что в большинстве случаев магазины специализируются на оптовых закупках, которые малый фермер не может предложить. Именно поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и готовим изменения в существующее регулирование, которые упростили бы доступ украинского производителя к полкам магазинов", - отметил Игорь Петрашко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине.

Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки.

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Автор: 

карантин (16729) рынок (534) Госпродпотребслужба (258) Министерство развития экономики (78) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
ото заживуть "інспектора" .це буде просто корупційний клондайк для чинуш!)
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27.04.2020 23:00 Ответить
+3
инспекторы гидрометцентра мрут от зависти...
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27.04.2020 23:06 Ответить
+3
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Європейська Солідарність

@Euro_Solidarity

·https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1254754504932761600 7 ч

ЧУДОВІ НОВИНИ
42,5 тисячі захисних костюмів для українських медиків щойно вилетіли з Сеула до Києва. Костюми закуплені Фонд Порошенка та компанією ROSHEN.
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27.04.2020 23:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а если быдло масса зевыборцы не поймет?
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27.04.2020 23:00 Ответить
ото заживуть "інспектора" .це буде просто корупційний клондайк для чинуш!)
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27.04.2020 23:00 Ответить
А как иначе сделать?
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27.04.2020 23:07 Ответить
Не парся, в нас є ********** і ко. Хай роблять.
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27.04.2020 23:09 Ответить
А додумаются, если не подсказать?
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27.04.2020 23:12 Ответить
Ні, бо ти бачив там розумних?
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27.04.2020 23:14 Ответить
Увы, есть - Ермак...
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27.04.2020 23:20 Ответить
Ну не факт.
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27.04.2020 23:30 Ответить
У меня создалось впечатление, что Патрушев назначил Ермака президентом Украины и только поставил этот факт Зелемойскому в известность...
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27.04.2020 23:32 Ответить
Разговор не о моральных качествах и предательстве, а об уме потому и Ленин - гений...
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27.04.2020 23:34 Ответить
Єрмак не розумний, а хитрий.
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27.04.2020 23:41 Ответить
Ох, боюсь, что не надо недооценивать врага...
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27.04.2020 23:46 Ответить
Я якраз і дооцінюю, воно ж засланець кацапський.
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27.04.2020 23:53 Ответить
Да, и президент Украины, потому необходимо слушать не то, что Зелемойский лепечет, а то, что Ермак говорит...
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27.04.2020 23:59 Ответить
так як було до цього часу .Працювати в нормальному режимі всім і всій країні! А ублюдкам .які весь цей фейк роздули привселюдно вибачитися і припинити цей коронапсихоз.
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27.04.2020 23:33 Ответить
В чём фейк о короновирусе? Можете привести доказательства?
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27.04.2020 23:37 Ответить
спитай у Батька він тобі пояснить на пальцях в чому фейк . або шукай інформацію сам в інтернеті її повно і не показуй з себе наївного дурачка.
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27.04.2020 23:41 Ответить
Могли бы всех открыть на тех же условиях. Тех кто может обеспечить их (условия) у себя на объекте.
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27.04.2020 23:02 Ответить
Нет, им нужно было сначала довести до точки кипения аграриев, которые вынуждены выбрасывать выращенную под взятые кредиты капусту, огурцы, редиску, а лишь потом включать мозги.
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27.04.2020 23:37 Ответить
инспекторы гидрометцентра мрут от зависти...
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27.04.2020 23:06 Ответить
У кого-то ещё хоть какие-то мозги есть, правда - с запоздалым включением...
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27.04.2020 23:06 Ответить
Да нет у них мозгов, просто они меняют вектор, причем в любом вопросе, если народ начинает возмущаться.
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27.04.2020 23:32 Ответить
так, что ли!?

Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 4211
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27.04.2020 23:11 Ответить
или так!?

Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 7824
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27.04.2020 23:14 Ответить
та ладно, те троое плюс бабы, откиздили бы тех владельцев дубинок и засунули бы...
p.s. у тебя синдром мазохиста?
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27.04.2020 23:22 Ответить
нет не у меня, потомки рабов не могут сопротивляться, у них сознание рабское!
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27.04.2020 23:32 Ответить
https://twitter.com/Euro_Solidarity
https://twitter.com/Euro_Solidarity

Європейська Солідарність

@Euro_Solidarity

·https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1254754504932761600 7 ч

ЧУДОВІ НОВИНИ
42,5 тисячі захисних костюмів для українських медиків щойно вилетіли з Сеула до Києва. Костюми закуплені Фонд Порошенка та компанією ROSHEN.
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27.04.2020 23:17 Ответить
Не верю, Порошенко никогда ничего не жертвовал. Никогда.
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27.04.2020 23:21 Ответить
Сказочная.
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27.04.2020 23:55 Ответить
К сожалению, что не делай Порох, быдло зазомбировано ящиком и никогда об этом не задумается.
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27.04.2020 23:54 Ответить
...ты само-то в это веришь, питарашко?
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27.04.2020 23:19 Ответить
Инспектор ГоспотребслужбыСоблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 8361
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27.04.2020 23:20 Ответить
Слуги плодятся, как хомяки...
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27.04.2020 23:24 Ответить
А землю когда Слуги народа будут раздавать УКРАИНЦАМ? а то вирусом китайским все мозги закакали
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27.04.2020 23:37 Ответить
уже не раздавать, а продавать... готовь бабло
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27.04.2020 23:49 Ответить
Во взяток накосят
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28.04.2020 00:18 Ответить
Где они этого Петрашку взяли он же полный Совок нас ведут обратно в СССР
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28.04.2020 06:37 Ответить
Зная держспоживстандарт, как организацию созданную только для одного - вымогать взятки и "давить" неугодных бизнесменов, представляю как они радуются. Это как гаишникам выдать личные дорожные знаки ограничения скорости и разрешить их ставить где захотят.
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28.04.2020 09:31 Ответить
 
 