Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко

Для мониторинга соблюдения карантинных требований на агропродовольственных рынках будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, уже в среду на очередном заседании правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина.

"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине", - сообщил министр Игорь Петрашко.

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В частности, речь идет о таких противоэпидемических требованиях, как: измерение температуры, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество одновременного пребывания людей, постоянная доступность дезинфекционных средств и др. Для мониторинга соблюдения приведенных выше требований на агропродовольственном рынке будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.

Кроме того, министр обратил внимание на актуальный вопрос о предоставлении возможности фермерам реализовывать свою продукцию не только на продовольственных рынках, но и в магазинах.

"Сейчас мы ведем диалог с сетями магазинов, чтобы наши крестьяне, наши фермеры смогли продавать свою продукцию в этих сетях в том числе. Мы понимаем, что в большинстве случаев магазины специализируются на оптовых закупках, которые малый фермер не может предложить. Именно поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и готовим изменения в существующее регулирование, которые упростили бы доступ украинского производителя к полкам магазинов", - отметил Игорь Петрашко.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине.

Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки.

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