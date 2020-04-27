Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко
Для мониторинга соблюдения карантинных требований на агропродовольственных рынках будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко, уже в среду на очередном заседании правительства планируется принять решение, которое урегулирует работу агропродовольственных рынков в условиях карантина.
"Рынки имеют большой социальный эффект. От них зависят и фермеры, и простые люди. Сегодня совместно с Минздравом уже разработана концепция безопасного функционирования рынков и механизма воздействия на них за несоблюдение правил. Принятие этих требований позволит до конца недели возобновить работу около 280 рынков по всей Украине", - сообщил министр Игорь Петрашко.
В частности, речь идет о таких противоэпидемических требованиях, как: измерение температуры, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество одновременного пребывания людей, постоянная доступность дезинфекционных средств и др. Для мониторинга соблюдения приведенных выше требований на агропродовольственном рынке будут постоянно присутствовать инспекторы Госпродпотребслужбы.
Кроме того, министр обратил внимание на актуальный вопрос о предоставлении возможности фермерам реализовывать свою продукцию не только на продовольственных рынках, но и в магазинах.
"Сейчас мы ведем диалог с сетями магазинов, чтобы наши крестьяне, наши фермеры смогли продавать свою продукцию в этих сетях в том числе. Мы понимаем, что в большинстве случаев магазины специализируются на оптовых закупках, которые малый фермер не может предложить. Именно поэтому сейчас мы анализируем ситуацию и готовим изменения в существующее регулирование, которые упростили бы доступ украинского производителя к полкам магазинов", - отметил Игорь Петрашко.
Напомним, Кабинет министров на заседании 29 апреля рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине.
Министерство здравоохранения опубликовало перечень условий, при соблюдении которых смогут возобновить работу продуктовые рынки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
p.s. у тебя синдром мазохиста?
https://twitter.com/Euro_Solidarity
Європейська Солідарність
@Euro_Solidarity
·https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1254754504932761600 7 ч
ЧУДОВІ НОВИНИ
42,5 тисячі захисних костюмів для українських медиків щойно вилетіли з Сеула до Києва. Костюми закуплені Фонд Порошенка та компанією ROSHEN.