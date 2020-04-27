Зеленский пообещал малому бизнесу кредиты с низкой ставкой на выплату зарплат работникам и возможное открытие рынков с 1 мая. ВИДЕО

Начинается новая неделя борьбы с распространением коронавируса, за нее правительство планирует принять несколько важных программ и решений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы начинаем новую неделю борьбы с коронавирусом. Минздрав уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам", - сообщил он.

Зеленский назвал запланированные важные экономические шаги: "На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы:

Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%.

Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам".

Также он затронул вопрос работы продовольственных рынков. "На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности", - отметил президент.

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Он также доложил о ситуации с пожарами в Украине: "Ситуация в Житомирской области является контролируемой. За прошедшие сутки было ликвидировано две ячейки. Идут активные работы и на других. К работам привлекли более 500 специалистов и 95 единиц техники.

В Зоне отчуждения ликвидированы две ячейки, угрозы распространения огня пока нет. Радиационный фон в столице, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы. Я благодарю всех наших пожарным и спасателям за работу".

"Дорогие украинцы! Вчера, 26 апреля, были годовщину страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Я хочу еще раз поблагодарить и низко поклониться всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС - за их мужество, которое остановило страшное бедствие не только для Украины, но и для всего человечества.

34 года назад они стали на защиту каждого из нас - ценой собственной жизни и здоровья. Сегодня такая ситуация, когда каждый из нас может уберечь жизни людей вокруг. И для этого нужно не так много. Как минимум - оставаться дома.

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Давайте помнить об этом и не выходить на улицу без крайней необходимости", - призвал президент.