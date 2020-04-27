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Зеленский пообещал малому бизнесу кредиты с низкой ставкой на выплату зарплат работникам и возможное открытие рынков с 1 мая. ВИДЕО

Начинается новая неделя борьбы с распространением коронавируса, за нее правительство планирует принять несколько важных программ и решений.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы начинаем новую неделю борьбы с коронавирусом. Минздрав уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам", - сообщил он.

Зеленский назвал запланированные важные экономические шаги: "На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы:

  • Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%.
  • Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам".

Также он затронул вопрос работы продовольственных рынков. "На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности", - отметил президент.

Также смотрите: Из-за карантина приостановили деятельность 277 тысяч ФЛП, 3/4 из них занимались торговлей на рынках, - Опендатабот. ИНФОГРАФИКА

Он также доложил о ситуации с пожарами в Украине: "Ситуация в Житомирской области является контролируемой. За прошедшие сутки было ликвидировано две ячейки. Идут активные работы и на других. К работам привлекли более 500 специалистов и 95 единиц техники.

В Зоне отчуждения ликвидированы две ячейки, угрозы распространения огня пока нет. Радиационный фон в столице, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы. Я благодарю всех наших пожарным и спасателям за работу".

"Дорогие украинцы! Вчера, 26 апреля, были годовщину страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Я хочу еще раз поблагодарить и низко поклониться всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС - за их мужество, которое остановило страшное бедствие не только для Украины, но и для всего человечества.

34 года назад они стали на защиту каждого из нас - ценой собственной жизни и здоровья. Сегодня такая ситуация, когда каждый из нас может уберечь жизни людей вокруг. И для этого нужно не так много. Как минимум - оставаться дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин в среду рассмотрит вопрос о возобновлении работы более 280 продовольственных рынков по всей Украине, - Шмыгаль

Давайте помнить об этом и не выходить на улицу без крайней необходимости", - призвал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (20889) карантин (16729) пожар (5974) предприниматели (1234) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+32
Заходит как-то Зеленский в бар и говорит: Всем пива за счет заведения!
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27.04.2020 18:40 Ответить
+27
Зеленский пообещал малому бизнесу кредиты с низкой ставкой на выплату зарплат работникам и возможное открытие рынков с 1 мая - Цензор.НЕТ 1574
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27.04.2020 18:36 Ответить
+22
Зеленский пообещал малому бизнесу кредиты с низкой ставкой на выплату зарплат работникам и возможное открытие рынков с 1 мая - Цензор.НЕТ 2069
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27.04.2020 18:39 Ответить
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Ленточку дебилизма Зеленский разрезал,когда стал ГОЛЫМ Бородькой Слуга дебилов и НАРОДА, разные юридические понятия...
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27.04.2020 19:04 Ответить
Президент - приговор...
Мнения / Общество 25-апр, 21:029 4 245 0

«Я - не Ваш оппонент, я - Ваш приговор» - заявил год назад на дебатах кандидат в президенты Владимир Зеленский пятом президенту Петру Порошенко. Прошел год. Время напомнить, что забрасывал Зеленский Порошенко год назад, и что мы имеем сейчас.

«Как получилось, что Украина - самая бедная в Европе страна при самом богатом за всю историю президенте?» - насмешливо спрашивал Зеленский.

И сделал все, чтобы Украина стала еще более беднее.

За год его президентства выросли в Украине только дыра в бюджете и уровень коррупции, а уменьшился рост промышленности. Против роста экономики в воюющей стране при Порошенко.

«Почему ... подрывников машины Шеремета не могут найти несколько лет?» - орал Зеленский.

И вот полиция арестовала «подрывников» - певца Риффмайстра и волонтера Юлию Кузьменко. За 4 месяца подозреваемым до сих пор не предъявлено обвинение. О том, что в деле не хватает доказательств, признал экс-прокурор Рябошапка.

«Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?» - возмущался Зеленский.

Прошел год, и тот, кого обвиняют в Иловайске, сидит. Генерал Хомчак сидит на посту Главнокомандующего Вооруженных сил. Ожесточенный критик президента Порошенко Виктор Чумак год искал вину Порошенко в Иловайске и Дебальцево. Не нашел ни фига.

«Почему за 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?» - вопил Зеленский.

Прошел год. Беркутло, которое сидело за решеткой, отдано России. Адвокат Януковича возглавляет ГБР.

Портнов отмазывает виновников Майдана в украинских судах. Однако возбуждено уголовное дело против участника Майдана - Татьяны Черновол.

«Не хотели бы Вы ... прожить на 1500 гривен пенсии?» - кричал Зеленский.

И уже через год правительство, избран его монобильшистю, провалил индексацию пенсий и подготовку к пандемии коронавируса, от которой в первую очередь страдают именно пенсионеры.

«Куда делись наши карпатские леса?» - ревел Зеленский.

И ликвидировал Министерство экологии.

Вопросами экологии у нас теперь заведует Министерство энергетики, в катором - па-бам ... нет министра. Председатель Гослисагенства Андрей Заблоцкий признал, что объемы незаконной вырубки лесов за первый год ЗЕвласти выросли в 7 раз (!!!), к 118 000 кубов, против 17 700 за 2018.

«Почему не наказаны сторонники Януовича ?!» - спрашивал Зеленский, партию которого возглавлял бывший лидер «Молодых регионов» Дмитрий Разумков.

Неудивительно, что министром здравоохранения вскоре стал министр Януковича.

«Почему не снят неприкосновенность с депутатов?» - вопил Зеленский.

Но вот именно потому, что после отмены неприкосновенности на допросы стали ходить София Федина, которая небрежно пошутила с президента, и Гео Лерос, который опубликовал данные о фактах коррупции Андрея Ермака и его окружения.

А в Юзика и Полякова у силовиков вопросов почему-то нету. Потому отмена неприкосновенности позволила давить на депутатов руками силовиков.

«Помните ли вы такое слово как« люстрация »?» - насмешливо спрашивал Зеленский.

И вывел из-под люстрации голову своего ОПГ Андрея Богдана.

«Все Свинарчуки , ГЛАДКОВСКИЕ ... все сядут за решетку!» - заявил Зеленский.

Результат - доказательства правдивости передачки БИГУС ищет уже второй генпрокурор. Задержанный (по совершенно другому делу) Олег Гладковський вышел на свободу - доказательств сколько-нибудь его преступлений никто не нашел.

Зато председатель ОПГ Андрей Ермак прикупил себе Мерседес представительского класса, а нардеп Лерос опубликовал материалы о коррупции Ермака и его брата с назначениями и со сборами на таможне.

Реакция Зеленского: "Мы таким не занимаемся». И все.

«Я - не политик ... я - просто человек, пришедший сломать эту систему».

Должны признать, систему Зеленский таки сломал.

Систему реформирования страны, которую трудно строил 5 лет президент Порошенко, пока сломано так, что восстанавливать придется с нуля. Вместе с той системой разрушается экономика страны.

«Главное выжить, а там вырулим» - так говорит президент Зеленский сейчас.

Приговором Зеленский таки стал.

Приговором для граждан, которые готовы верить в ничем не подтвержденную ложь.

Приговором для тех, кто готов верить популистам.

Дмитро "Калинчук"
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27.04.2020 19:05 Ответить
Про кредиты с низкой ставкой на выплату зарплаты. Что значит, кредит? Как простой пример. Я (просто повторюсь, как пример) беру в банке кредит, под заметим обеспечение, которое вряд ли будет выше 30% от номинальной стоимости залога, для того, чтобы выплатить зарплату сотрудникам, которые по решению правительства не работают, ибо не работает и само предприятие. Потом, если все ОК. Предприятие начинает работать, сотрудники выходят и получают зарплату, а я остаюсь с кредитом и не высокими процентами. Господа, чтобы на это повестись, надо родиться посреди улицы, головой вперед и при этом, чтобы вас не успели поймать.
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27.04.2020 19:06 Ответить
Дать кредит, чтобы бизнес, который не работает, выдал зарплаты, а потом, неработая, возвращал кредит, круто!
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27.04.2020 19:07 Ответить
Ага, даже можно не работать, а просто брать кредит чтобы сотрудникам платить зарплату! Это зекономика, гениально.
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27.04.2020 22:23 Ответить
БІЗНЕСУ ДАВНО ПОРА ПЕРЕСТАТИ БИКУВАТЬ И ПЛАТИТЬ НОРМАЛЬНІ ЗАРПЛАТИ ЯК В ЄВРОПІ ЗА ВИКОНАНУ РОБОТУ,ВСЕ НЕ ПОНАЖИРАЄТЕСЬ ПІДБАРИЖНИКИ.
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27.04.2020 22:56 Ответить
Да , для этого к примеру в моей сфере бизнеса надо закрыть поток контрабанды, увеличить покупательскую способность населения и т д. Хотя, есть сферы, где это реально.
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27.04.2020 23:26 Ответить
Сам нихрена создать не можешь, тебе все должны, бизнес, государство, и только ты у нас - ДАРТАНЬЯН! Не нравиться, как работает бизнес, сделай свой, попробуй поработать, когда к тебе каждый день приходят опричники и требуют взятки, а сидеть на печи и требовать высокую зарплату, это по кацапски, (все отобрать и поделить). Для примера, наши "трудолюбиві люди" производят в десять раз меньше товаров и услуг на душу населения, чем в Германии. Они пашут, чтобы получать такую зарплату, какую хочет наше стадо, нихера не делая. И наши люди, которые туда едут, тоже пашут, а вы, стадо лодирей, только требуете!
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27.04.2020 23:34 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1254800086665756679 16 мин

Фраза дня из ОПУ, после четырех селекторных совещаний проведенных лично Ермаком: "Зеленский это какой то президент эпохи Ермака"
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27.04.2020 19:07 Ответить
Вся страна в глубокой жопе, а Зеленский дешёвые кредиты собирается выдавать!! Вы господин зеленский сначала закупите хотя бы 20-30 млн масок и перчаток и наладьте выпуск их в Украине, купите хороших комбинезонов для наших медиков, а не одноразовую спецодежду для маляров, закупите достаточное количество препаратов ИВЛ, создайте нормальное количество запасных койко-мест для больных кови -19, накормите и оденьте вдоволь наших защитников -солдат, дайте контрактникам нормальную зарплату и квартиры, обеспечьте наших ракетчиков всем необходимым, чтобы быстрее начать выпускать ракеты нептун и ольху, обеспечьте выпуск наших хороших БТРов и танков!! А льготные кредиты всяким там базарным-спекулянтам, и аферистам всех мастей, включая и воров -аграрников, десятилетиями сосавшие, как дойную корову, наш госбюджет, и за счёт этого многие из них ставшие миллиардерами и владельцами сотни миллионов гектаров украинской земли. То же самое можно сказать и о тарифах на газ и электроэнергию!! Хватит превращать госбюджет в дойную корову, только для богатых и избранных!! Знаете, кто- то из умных сказал про коммунистов-воров и неучей, ещё во времена перестройки ""Лучшая помощь-это не мешаете малому и среднему бизнесу""
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27.04.2020 19:12 Ответить
Ситуация такова сегодня,что глупость одного,может привести к трагедии целого народа,так уже было,с Гитлеровской Пруссией и прочими Мухоморами Каддаффи и Сралиными...
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27.04.2020 19:14 Ответить
За базар нада атвечать
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27.04.2020 19:15 Ответить
Читаю коментарі і розумію, що 23% мешкають на ЦН!
Добре, що вас нема серед нормальних людей
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27.04.2020 19:23 Ответить
Читай быдло, Государство и революция,чЛЕНИНА...Баран пля
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27.04.2020 19:29 Ответить
Нормальні люди як ви їх назвали (мабуть йдеться про 73%), до виборів президента, вели себе так само як зараз проти Зеленського але тільки проти Порошенко. Зараз їх щось не видно, ну хіба що кілька ботів які перефарбувалися.
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27.04.2020 19:38 Ответить
тут 90% петеботів в три зміни шрайбають
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27.04.2020 19:42 Ответить
Мабуть вже 96%
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27.04.2020 21:01 Ответить
Брехня.
Зеленський пообіцяв малому бізнесу кредити з низькою ставкою на виплату зарплат працівникам і можливе відкриття ринків з 1 травня - Цензор.НЕТ 7165
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27.04.2020 19:45 Ответить
Звісно!
Адже нас 73%
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27.04.2020 21:03 Ответить
Ага, все нормальные в Фейсбуке на к.анале зекоманды лижут бубачке все части тела. Зашёл туда случайно вчера и прозрел, сколько много у нас в стране отбитых д.о.л.б.о.ё.б.о.в!
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27.04.2020 22:32 Ответить
Нормальных людей вычислил еще в 1925 году выдающийся украинский философ Михаил Булгаков ,,Шариков и Швондер,ваше место только в КРЕМЛЕ...
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27.04.2020 19:26 Ответить
Зеленский назвал запланированные важные экономические шаги:Источник: https://censor.net/v3191906

Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
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27.04.2020 19:29 Ответить
Шел декабрь 2023 года. Про эпидемию и потуги власти давно забыли как страшный сон. Но видосы с президентом, продолжали выходить. Последний был на тему: "Разработка мероприятий помощи бизнесу по преодолению последствий пандемии короновируса". ДОрога ложка к обеду товарищ президент.
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27.04.2020 19:29 Ответить
https://www.5.ua/polityka********-rik-zelenskoho-totalnyi-proval-chy-ne-vse-tak-pohano-stoprevansh-213553.html Президент України Володимир Зеленський отримав негативну оцінку від політологів та експертів за перший рік своєї каденції. Про це йдеться в черговому випуску програми "Стоп Реванш", яка вийшла в ефір "5 каналу" (дивіться відео за цим посиланням) .

Експерти, насамперед, звернули увагу на тотальне невиконання Президентом своїх передвиборних обіцянок. Зокрема, замість "Кінця епохи бідності" вже зараз маємо початок "Епохи виживання", іронізують фахівці. Уперше за 49-ть місяців в Україні зафіксовано падіння ВВП - у січні в мінус на 0,5%, 9-ть місяців поспіль знижується промислове виробництво, кризові явища зафіксовані і в сільському господарстві.
"На виході ми маємо падіння заробітних плат. Та й взагалі мільйони безробітних. Унаслідок не лише пандемії, але й через недолугу економічну політику", - зазначив політичний експерт Володимир Цибулько.
Не виконав чинний Президент і своєї обіцянки дати українцям нову якість політики та побороти корупцію. Експерти звернули увагу на велику кількість скандалів у президентській політичній силі "Слуга народу". А також відсутність реакції на корупційні сигнали в медицині, зокрема щодо закупівель костюмів медичного захисту для лікарів
"В той час як в Україні катастрофічно не вистачає медичного захисту, в МОЗі дерибанять десятки мільйонів на закупівлі костюмів.
245 грн - ціна українського виробника для державного підприємства
300 грн - ціна, за якою купують міжнародні організації за всіма найвищими міжнародними стандартами.
488 грн - ціна, за якою купує МОЗ китайські костюми.
Це все, що я хочу сказати про першу річницю Зеленського", - заявила Олександра Устінова, народний депутат України від "Голосу".
Замість адекватної і швидкої реакції на корупцію в оточенні Президента, правоохоронні органи продовжили практику переслідування політичних опонентів чинної влади, зазначають політологи. Тут і відволікання уваги від провалів в економіці та корупційних скандалів. Та ще й відпрацювання російського порядку денного.
"Є багато соціально-економічних проблем. Треба це якось перебити за рахунок чого? Якихось таких дуже голосних судових процесів, притягнення когось до відповідальності", - каже експерт Ігор Рейтерович.
"Зеленського підштовхнули до зміни ідеологічної парадигми, коли кати Майдану раптом стали жертвами Майдану, а ті хто захищав Конституцію на Майдані - є агресивною масою, яка вчинила заколот", - додає Володимир Цибулько.
Реванш проросійських сил є, а от закінчення російсько-української війни - немає. І це ще один провал Президента. Замість твердої позиції в перемовинах з агресором, сприяння посиленню тиску Заходу на Москву - постійні поступки, вказують експерти. Як наслідок, за перші 3 місяці 2020-го року на фронті загинуло уп'ятеро більше українських військових, як за такий же період минулого року.
"Війна триває. До речі, чинний президент обіцяв, що він дуже швидко зможе її закінчити. А вийшло, що вже каже, що до кінця своєї каденції завершить. Тобто, це були теж ілюзії", - розповідає Олександр Мусієнко.
Провал в економіці, у боротьбі з корупцією та неможливість завершити війну - усе це стало причиною майже дворазового падіння рейтингу Володимира Зеленського. Просідає підтримка і його політичної сили, вказують експерти. Вже зараз у владних коридорах розглядають можливість навіть перенесення цьогорічних місцевих виборів на наступний рік - аби не зазнати нищівної поразки. Як підтвердження планів щодо скасування виборів у 2020 році - скорочення бюджету голосування у 2 рази, вказують експерти.
"Скоріш за все, серед реальних механізмів (скасування виборів - ред..) - це просто фінансове виснаження. Тобто державна система буде настільки фінансово виснажена, що коштів на проведення виборів раптом не виявиться, і це буде основна така, кажучи вуличною мовою, "відмазка". Тобто офіційна причина - відсутність коштів на вибори", - пояснює Цибулько.
"50% коштів просто забрали. Це може вплинути на прозорість, на якість виборчого процесу, на підготовку кадрів. Що дасть можливість маніпулювати, фальсифікувати у деяких регіонах, тобто повертатись до практики часів пізнього Януковича", - додає політичний експерт Андрій Смолій.
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27.04.2020 19:31 Ответить
Скоро Зеленскому придется выдавать кредиты обнищавшему населению на покупку хлеба и воды. Хоть одно предвыборное обещание выполнено. Эпоха бедности закончилась. Началась эпоха Нищеты.
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27.04.2020 19:32 Ответить
Для этого даже в карантин для простого нарида распахнуты двери ломбардов Тимошенко и Разумкова.
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27.04.2020 20:12 Ответить
Гройсман ровно год назад оставил Зеленскому профицит бюджета Украины 150 миллиардов и 24 миллиарда золотовалютных резервов.Данные не мои,а Всемирного банка.Вопрос.Как Зеля умудрился к сентябрю 2019 года все это просрать..
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27.04.2020 19:36 Ответить
Зеленський пообіцяв малому бізнесу кредити з низькою ставкою на виплату зарплат працівникам і можливе відкриття ринків з 1 травня - Цензор.НЕТ 9914
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27.04.2020 19:50 Ответить
Бобочка ще той обіцяльник. Обіцяю обіцять....
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27.04.2020 20:01 Ответить
А потом будут за идиотом, взявшим кредиты для зарплаты , коллекторы гоняться ? Зеля, сам зарплаты выплачивай , проценты небольшие, справишься.
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27.04.2020 20:09 Ответить
Вот это помощь, вот это забота
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27.04.2020 20:50 Ответить
бред брать деньги в долг на прожрать и прострать. даже под нулевые проценты. особенно если жрать будешь не ты
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27.04.2020 20:59 Ответить
Долго думал что написать... ЗНХ!!! Просто философия и здравый смысл здесь бессильны)
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27.04.2020 21:05 Ответить
Не знали, как править, да COVID-19 подвернулся.
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27.04.2020 21:09 Ответить
Где зарплата 4 000 евро? Где рост экономики 40%? Где?
А, в офисе президента. О как
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27.04.2020 21:27 Ответить
Обещать - не значит женится(с)
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27.04.2020 22:30 Ответить
Зю та його одноплемінники знають, що найефективніший вплив - не через префронтальну кору головного мозку, яка керує логікою й думками, а через підсвідоме, через емоції. Тому вперто продовжують продукувати нікчемні відосики.
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28.04.2020 07:22 Ответить
обіцянка-цяцянка
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28.04.2020 10:55 Ответить
Как говорит народная мудрость "обещать не мешки ворочать"
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28.04.2020 13:57 Ответить
Да он всем всегда обещает, да только толку-то от его обещаний???
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28.04.2020 17:02 Ответить
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