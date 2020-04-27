Зеленский пообещал малому бизнесу кредиты с низкой ставкой на выплату зарплат работникам и возможное открытие рынков с 1 мая. ВИДЕО
Начинается новая неделя борьбы с распространением коронавируса, за нее правительство планирует принять несколько важных программ и решений.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Мы начинаем новую неделю борьбы с коронавирусом. Минздрав уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства, сегодня будет отгружено еще почти 200 тысяч. По качеству и точности они соответствуют мировым стандартам", - сообщил он.
Зеленский назвал запланированные важные экономические шаги: "На этой неделе правительство и НБУ должны представить две важные программы:
- Первая - ипотека для населения со ставкой около 10%.
- Вторая - кредиты малому бизнесу с низкой ставкой для выплаты зарплат своим работникам".
Также он затронул вопрос работы продовольственных рынков. "На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть - только при условии соблюдения всех правил безопасности", - отметил президент.
Он также доложил о ситуации с пожарами в Украине: "Ситуация в Житомирской области является контролируемой. За прошедшие сутки было ликвидировано две ячейки. Идут активные работы и на других. К работам привлекли более 500 специалистов и 95 единиц техники.
В Зоне отчуждения ликвидированы две ячейки, угрозы распространения огня пока нет. Радиационный фон в столице, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах нормы. Я благодарю всех наших пожарным и спасателям за работу".
"Дорогие украинцы! Вчера, 26 апреля, были годовщину страшной трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. Я хочу еще раз поблагодарить и низко поклониться всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС - за их мужество, которое остановило страшное бедствие не только для Украины, но и для всего человечества.
34 года назад они стали на защиту каждого из нас - ценой собственной жизни и здоровья. Сегодня такая ситуация, когда каждый из нас может уберечь жизни людей вокруг. И для этого нужно не так много. Как минимум - оставаться дома.
Давайте помнить об этом и не выходить на улицу без крайней необходимости", - призвал президент.
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Мнения / Общество 25-апр, 21:029 4 245 0
«Я - не Ваш оппонент, я - Ваш приговор» - заявил год назад на дебатах кандидат в президенты Владимир Зеленский пятом президенту Петру Порошенко. Прошел год. Время напомнить, что забрасывал Зеленский Порошенко год назад, и что мы имеем сейчас.
«Как получилось, что Украина - самая бедная в Европе страна при самом богатом за всю историю президенте?» - насмешливо спрашивал Зеленский.
И сделал все, чтобы Украина стала еще более беднее.
За год его президентства выросли в Украине только дыра в бюджете и уровень коррупции, а уменьшился рост промышленности. Против роста экономики в воюющей стране при Порошенко.
«Почему ... подрывников машины Шеремета не могут найти несколько лет?» - орал Зеленский.
И вот полиция арестовала «подрывников» - певца Риффмайстра и волонтера Юлию Кузьменко. За 4 месяца подозреваемым до сих пор не предъявлено обвинение. О том, что в деле не хватает доказательств, признал экс-прокурор Рябошапка.
«Почему никто не сидит за Иловайск и Дебальцево?» - возмущался Зеленский.
Прошел год, и тот, кого обвиняют в Иловайске, сидит. Генерал Хомчак сидит на посту Главнокомандующего Вооруженных сил. Ожесточенный критик президента Порошенко Виктор Чумак год искал вину Порошенко в Иловайске и Дебальцево. Не нашел ни фига.
«Почему за 5 лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане?» - вопил Зеленский.
Прошел год. Беркутло, которое сидело за решеткой, отдано России. Адвокат Януковича возглавляет ГБР.
Портнов отмазывает виновников Майдана в украинских судах. Однако возбуждено уголовное дело против участника Майдана - Татьяны Черновол.
«Не хотели бы Вы ... прожить на 1500 гривен пенсии?» - кричал Зеленский.
И уже через год правительство, избран его монобильшистю, провалил индексацию пенсий и подготовку к пандемии коронавируса, от которой в первую очередь страдают именно пенсионеры.
«Куда делись наши карпатские леса?» - ревел Зеленский.
И ликвидировал Министерство экологии.
Вопросами экологии у нас теперь заведует Министерство энергетики, в катором - па-бам ... нет министра. Председатель Гослисагенства Андрей Заблоцкий признал, что объемы незаконной вырубки лесов за первый год ЗЕвласти выросли в 7 раз (!!!), к 118 000 кубов, против 17 700 за 2018.
«Почему не наказаны сторонники Януовича ?!» - спрашивал Зеленский, партию которого возглавлял бывший лидер «Молодых регионов» Дмитрий Разумков.
Неудивительно, что министром здравоохранения вскоре стал министр Януковича.
«Почему не снят неприкосновенность с депутатов?» - вопил Зеленский.
Но вот именно потому, что после отмены неприкосновенности на допросы стали ходить София Федина, которая небрежно пошутила с президента, и Гео Лерос, который опубликовал данные о фактах коррупции Андрея Ермака и его окружения.
А в Юзика и Полякова у силовиков вопросов почему-то нету. Потому отмена неприкосновенности позволила давить на депутатов руками силовиков.
«Помните ли вы такое слово как« люстрация »?» - насмешливо спрашивал Зеленский.
И вывел из-под люстрации голову своего ОПГ Андрея Богдана.
«Все Свинарчуки , ГЛАДКОВСКИЕ ... все сядут за решетку!» - заявил Зеленский.
Результат - доказательства правдивости передачки БИГУС ищет уже второй генпрокурор. Задержанный (по совершенно другому делу) Олег Гладковський вышел на свободу - доказательств сколько-нибудь его преступлений никто не нашел.
Зато председатель ОПГ Андрей Ермак прикупил себе Мерседес представительского класса, а нардеп Лерос опубликовал материалы о коррупции Ермака и его брата с назначениями и со сборами на таможне.
Реакция Зеленского: "Мы таким не занимаемся». И все.
«Я - не политик ... я - просто человек, пришедший сломать эту систему».
Должны признать, систему Зеленский таки сломал.
Систему реформирования страны, которую трудно строил 5 лет президент Порошенко, пока сломано так, что восстанавливать придется с нуля. Вместе с той системой разрушается экономика страны.
«Главное выжить, а там вырулим» - так говорит президент Зеленский сейчас.
Приговором Зеленский таки стал.
Приговором для граждан, которые готовы верить в ничем не подтвержденную ложь.
Приговором для тех, кто готов верить популистам.
Дмитро "Калинчук"
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tZE inform
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Фраза дня из ОПУ, после четырех селекторных совещаний проведенных лично Ермаком: "Зеленский это какой то президент эпохи Ермака"
Добре, що вас нема серед нормальних людей
Адже нас 73%
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Експерти, насамперед, звернули увагу на тотальне невиконання Президентом своїх передвиборних обіцянок. Зокрема, замість "Кінця епохи бідності" вже зараз маємо початок "Епохи виживання", іронізують фахівці. Уперше за 49-ть місяців в Україні зафіксовано падіння ВВП - у січні в мінус на 0,5%, 9-ть місяців поспіль знижується промислове виробництво, кризові явища зафіксовані і в сільському господарстві.
"На виході ми маємо падіння заробітних плат. Та й взагалі мільйони безробітних. Унаслідок не лише пандемії, але й через недолугу економічну політику", - зазначив політичний експерт Володимир Цибулько.
Не виконав чинний Президент і своєї обіцянки дати українцям нову якість політики та побороти корупцію. Експерти звернули увагу на велику кількість скандалів у президентській політичній силі "Слуга народу". А також відсутність реакції на корупційні сигнали в медицині, зокрема щодо закупівель костюмів медичного захисту для лікарів
"В той час як в Україні катастрофічно не вистачає медичного захисту, в МОЗі дерибанять десятки мільйонів на закупівлі костюмів.
245 грн - ціна українського виробника для державного підприємства
300 грн - ціна, за якою купують міжнародні організації за всіма найвищими міжнародними стандартами.
488 грн - ціна, за якою купує МОЗ китайські костюми.
Це все, що я хочу сказати про першу річницю Зеленського", - заявила Олександра Устінова, народний депутат України від "Голосу".
Замість адекватної і швидкої реакції на корупцію в оточенні Президента, правоохоронні органи продовжили практику переслідування політичних опонентів чинної влади, зазначають політологи. Тут і відволікання уваги від провалів в економіці та корупційних скандалів. Та ще й відпрацювання російського порядку денного.
"Є багато соціально-економічних проблем. Треба це якось перебити за рахунок чого? Якихось таких дуже голосних судових процесів, притягнення когось до відповідальності", - каже експерт Ігор Рейтерович.
"Зеленського підштовхнули до зміни ідеологічної парадигми, коли кати Майдану раптом стали жертвами Майдану, а ті хто захищав Конституцію на Майдані - є агресивною масою, яка вчинила заколот", - додає Володимир Цибулько.
Реванш проросійських сил є, а от закінчення російсько-української війни - немає. І це ще один провал Президента. Замість твердої позиції в перемовинах з агресором, сприяння посиленню тиску Заходу на Москву - постійні поступки, вказують експерти. Як наслідок, за перші 3 місяці 2020-го року на фронті загинуло уп'ятеро більше українських військових, як за такий же період минулого року.
"Війна триває. До речі, чинний президент обіцяв, що він дуже швидко зможе її закінчити. А вийшло, що вже каже, що до кінця своєї каденції завершить. Тобто, це були теж ілюзії", - розповідає Олександр Мусієнко.
Провал в економіці, у боротьбі з корупцією та неможливість завершити війну - усе це стало причиною майже дворазового падіння рейтингу Володимира Зеленського. Просідає підтримка і його політичної сили, вказують експерти. Вже зараз у владних коридорах розглядають можливість навіть перенесення цьогорічних місцевих виборів на наступний рік - аби не зазнати нищівної поразки. Як підтвердження планів щодо скасування виборів у 2020 році - скорочення бюджету голосування у 2 рази, вказують експерти.
"Скоріш за все, серед реальних механізмів (скасування виборів - ред..) - це просто фінансове виснаження. Тобто державна система буде настільки фінансово виснажена, що коштів на проведення виборів раптом не виявиться, і це буде основна така, кажучи вуличною мовою, "відмазка". Тобто офіційна причина - відсутність коштів на вибори", - пояснює Цибулько.
"50% коштів просто забрали. Це може вплинути на прозорість, на якість виборчого процесу, на підготовку кадрів. Що дасть можливість маніпулювати, фальсифікувати у деяких регіонах, тобто повертатись до практики часів пізнього Януковича", - додає політичний експерт Андрій Смолій.
А, в офисе президента. О как