Зеленський пообіцяв малому бізнесу кредити з низькою ставкою на виплату зарплат працівникам і можливе відкриття ринків з 1 травня. ВIДЕО

Починається новий тиждень боротьби з поширенням коронавірусу, на ньому уряд планує прийняти кілька важливих програм і рішень.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Ми починаємо новий тиждень боротьби з коронавірусом. МОЗ уже отримало близько півмільйона ПЛР-тестів українського виробництва, сьогодні буде відвантажено ще майже 200 тисяч. За якістю й точністю вони відповідають світовим стандартам", - повідомив він.

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Зеленський назвав заплановані важливі економічні кроки: "На цьому тижні уряд та НБУ мають презентувати дві важливі програми:

Перша – іпотека для населення зі ставкою близько 10%.

Друга – кредити малому бізнесу з низькою ставкою для виплати зарплат своїм працівникам".

Також він торкнувся питання роботи продовольчих ринків. "На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття. Я вважаю, що за умови дотримання всіх правил безпеки вже цієї п’ятниці ринки зможуть відновити роботу. Але хочу підкреслити – лише за умови дотримання всіх правил безпеки", - зазначив президент.

Він також доповів про ситуацію з пожежами в Україні: "Ситуація в Житомирській області є контрольованою. Минулої доби було ліквідовано два осередки. Ідуть активні роботи й на інших. До цих робіт залучено понад 500 фахівців та 95 одиниць техніки.

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У Зоні відчуження ліквідовано два осередки, загрози розповсюдження вогню наразі немає. Радіаційний фон у столиці, Київській області та у Зоні відчуження в межах норми. Я дякую всім нашим пожежникам та рятувальникам за роботу".

"Дорогі українці! Вчора, 26 квітня, були роковини страшної трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Я хочу ще раз подякувати та низько вклонитися всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС – за їхню мужність, яка зупинила страшне лихо не тільки для України, а й для всього людства.

34 роки тому вони стали на захист кожного з нас – ціною власного життя та здоров’я. Сьогодні така ситуація, коли кожен з нас може вберегти життя людей навколо. І для цього потрібно не так багато. Як мінімум – залишатися вдома.

Давайте пам’ятати про це та не виходити на вулицю без зайвої потреби", - закликав президент.