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Новини Коронавірус і карантин
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Дотримання карантинних вимог на ринках контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, - міністр економіки Петрашко

Дотримання карантинних вимог на ринках контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, - міністр економіки Петрашко

Для моніторингу дотримання карантинних вимог на агропродовольчих ринках будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка вже в середу на черговому засіданні Уряду планується прийняти рішення, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину.

"Ринки мають великий соціальний ефект. Від них залежать і фермери, і прості люди. Сьогодні спільно з МОЗ вже розроблена концепція безпечного функціонування ринків та механізму впливу на них за недотримання правил. Прийняття цих вимог дозволить до кінця тижня відновити роботу близько 280 ринків по всій Україні", - повідомив міністр Ігор Петрашко.

Зокрема, йдеться про такі протиепідемічні вимоги, як: вимірювання температури, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість одночасного перебування покупців, постійна доступність дезинфекційних засобів та ін. Для моніторингу дотримання наведених вище вимог на агропродовольчому ринку будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби.

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Крім того, Міністр звернув увагу на актуальне питання щодо надання можливості фермерам реалізовувати свою продукцію не лише на продовольчих ринках, а й у магазинах.

"Наразі ми ведемо діалог з мережами магазинів, щоб наші селяни, наші фермери змогли продавати свою продукцію у цих мережах у тому числі. Ми розуміємо, що у більшості випадків магазини спеціалізуються на оптових закупівлях, які малий фермер не може запропонувати. Саме тому зараз ми аналізуємо ситуацію і готуємо зміни до існуючого регулювання, які б спростили доступ українського виробника до поличок магазинів", - зазначив Ігор Петрашко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік умов, за дотримання яких зможуть відновити роботу продуктові ринки.

Автор: 

карантин (18172) ринок (460) Держпродспоживслужба1 (577) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (267) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ото заживуть "інспектора" .це буде просто корупційний клондайк для чинуш!)
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27.04.2020 23:00 Відповісти
+3
инспекторы гидрометцентра мрут от зависти...
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27.04.2020 23:06 Відповісти
+3
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Європейська Солідарність

@Euro_Solidarity

·https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1254754504932761600 7 ч

ЧУДОВІ НОВИНИ
42,5 тисячі захисних костюмів для українських медиків щойно вилетіли з Сеула до Києва. Костюми закуплені Фонд Порошенка та компанією ROSHEN.
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27.04.2020 23:17 Відповісти
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а если быдло масса зевыборцы не поймет?
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27.04.2020 23:00 Відповісти
ото заживуть "інспектора" .це буде просто корупційний клондайк для чинуш!)
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27.04.2020 23:00 Відповісти
А как иначе сделать?
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27.04.2020 23:07 Відповісти
Не парся, в нас є ********** і ко. Хай роблять.
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27.04.2020 23:09 Відповісти
А додумаются, если не подсказать?
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27.04.2020 23:12 Відповісти
Ні, бо ти бачив там розумних?
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27.04.2020 23:14 Відповісти
Увы, есть - Ермак...
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27.04.2020 23:20 Відповісти
Ну не факт.
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27.04.2020 23:30 Відповісти
У меня создалось впечатление, что Патрушев назначил Ермака президентом Украины и только поставил этот факт Зелемойскому в известность...
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27.04.2020 23:32 Відповісти
Разговор не о моральных качествах и предательстве, а об уме потому и Ленин - гений...
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27.04.2020 23:34 Відповісти
Єрмак не розумний, а хитрий.
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27.04.2020 23:41 Відповісти
Ох, боюсь, что не надо недооценивать врага...
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27.04.2020 23:46 Відповісти
Я якраз і дооцінюю, воно ж засланець кацапський.
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27.04.2020 23:53 Відповісти
Да, и президент Украины, потому необходимо слушать не то, что Зелемойский лепечет, а то, что Ермак говорит...
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27.04.2020 23:59 Відповісти
так як було до цього часу .Працювати в нормальному режимі всім і всій країні! А ублюдкам .які весь цей фейк роздули привселюдно вибачитися і припинити цей коронапсихоз.
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27.04.2020 23:33 Відповісти
В чём фейк о короновирусе? Можете привести доказательства?
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27.04.2020 23:37 Відповісти
спитай у Батька він тобі пояснить на пальцях в чому фейк . або шукай інформацію сам в інтернеті її повно і не показуй з себе наївного дурачка.
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27.04.2020 23:41 Відповісти
Могли бы всех открыть на тех же условиях. Тех кто может обеспечить их (условия) у себя на объекте.
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27.04.2020 23:02 Відповісти
Нет, им нужно было сначала довести до точки кипения аграриев, которые вынуждены выбрасывать выращенную под взятые кредиты капусту, огурцы, редиску, а лишь потом включать мозги.
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27.04.2020 23:37 Відповісти
инспекторы гидрометцентра мрут от зависти...
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27.04.2020 23:06 Відповісти
У кого-то ещё хоть какие-то мозги есть, правда - с запоздалым включением...
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27.04.2020 23:06 Відповісти
Да нет у них мозгов, просто они меняют вектор, причем в любом вопросе, если народ начинает возмущаться.
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27.04.2020 23:32 Відповісти
так, что ли!?

Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 4211
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27.04.2020 23:11 Відповісти
или так!?

Соблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 7824
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27.04.2020 23:14 Відповісти
та ладно, те троое плюс бабы, откиздили бы тех владельцев дубинок и засунули бы...
p.s. у тебя синдром мазохиста?
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27.04.2020 23:22 Відповісти
нет не у меня, потомки рабов не могут сопротивляться, у них сознание рабское!
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27.04.2020 23:32 Відповісти
https://twitter.com/Euro_Solidarity
https://twitter.com/Euro_Solidarity

Європейська Солідарність

@Euro_Solidarity

·https://twitter.com/Euro_Solidarity/status/1254754504932761600 7 ч

ЧУДОВІ НОВИНИ
42,5 тисячі захисних костюмів для українських медиків щойно вилетіли з Сеула до Києва. Костюми закуплені Фонд Порошенка та компанією ROSHEN.
показати весь коментар
27.04.2020 23:17 Відповісти
Не верю, Порошенко никогда ничего не жертвовал. Никогда.
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27.04.2020 23:21 Відповісти
Сказочная.
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27.04.2020 23:55 Відповісти
К сожалению, что не делай Порох, быдло зазомбировано ящиком и никогда об этом не задумается.
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27.04.2020 23:54 Відповісти
...ты само-то в это веришь, питарашко?
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27.04.2020 23:19 Відповісти
Инспектор ГоспотребслужбыСоблюдение карантинных требований на рынках будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, - министр экономики Петрашко - Цензор.НЕТ 8361
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27.04.2020 23:20 Відповісти
Слуги плодятся, как хомяки...
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27.04.2020 23:24 Відповісти
А землю когда Слуги народа будут раздавать УКРАИНЦАМ? а то вирусом китайским все мозги закакали
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27.04.2020 23:37 Відповісти
уже не раздавать, а продавать... готовь бабло
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27.04.2020 23:49 Відповісти
Во взяток накосят
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28.04.2020 00:18 Відповісти
Где они этого Петрашку взяли он же полный Совок нас ведут обратно в СССР
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28.04.2020 06:37 Відповісти
Зная держспоживстандарт, как организацию созданную только для одного - вымогать взятки и "давить" неугодных бизнесменов, представляю как они радуются. Это как гаишникам выдать личные дорожные знаки ограничения скорости и разрешить их ставить где захотят.
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28.04.2020 09:31 Відповісти
 
 