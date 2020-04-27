Дотримання карантинних вимог на ринках контролюватимуть інспектори Держпродспоживслужби, - міністр економіки Петрашко

Для моніторингу дотримання карантинних вимог на агропродовольчих ринках будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

За словами міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка вже в середу на черговому засіданні Уряду планується прийняти рішення, яке врегулює роботу агропродовольчих ринків в умовах карантину.

"Ринки мають великий соціальний ефект. Від них залежать і фермери, і прості люди. Сьогодні спільно з МОЗ вже розроблена концепція безпечного функціонування ринків та механізму впливу на них за недотримання правил. Прийняття цих вимог дозволить до кінця тижня відновити роботу близько 280 ринків по всій Україні", - повідомив міністр Ігор Петрашко.

Зокрема, йдеться про такі протиепідемічні вимоги, як: вимірювання температури, масковий режим, соціальна дистанція, обмежена кількість одночасного перебування покупців, постійна доступність дезинфекційних засобів та ін. Для моніторингу дотримання наведених вище вимог на агропродовольчому ринку будуть постійно присутні інспектори Держпродспоживслужби.

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Крім того, Міністр звернув увагу на актуальне питання щодо надання можливості фермерам реалізовувати свою продукцію не лише на продовольчих ринках, а й у магазинах.

"Наразі ми ведемо діалог з мережами магазинів, щоб наші селяни, наші фермери змогли продавати свою продукцію у цих мережах у тому числі. Ми розуміємо, що у більшості випадків магазини спеціалізуються на оптових закупівлях, які малий фермер не може запропонувати. Саме тому зараз ми аналізуємо ситуацію і готуємо зміни до існуючого регулювання, які б спростили доступ українського виробника до поличок магазинів", - зазначив Ігор Петрашко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 29 квітня розгляне питання про відновлення роботи понад 280 продовольчих ринків по всій Україні.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало перелік умов, за дотримання яких зможуть відновити роботу продуктові ринки.