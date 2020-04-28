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Новости Коронавирус и карантин
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Количество больных CОVID-19 в психбольнице Почаева возросло до 36

Количество больных CОVID-19 в психбольнице Почаева возросло до 36

До 36 человек возросло количество больных CОVID-19 в Почаевской психоневрологической больнице на Тернопольщине.

В Почаевской психоневрологической больнице количество инфицированных коронавирусом возросло до 36, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Большинство - пациенты-мужчины, которые лечатся в заведении. Заболело почти все отделение. А женское, где 33 пациентки и которое размещено на другом этаже - сейчас закрыли на изоляцию.

Также отмечается, что среди инфицированных – 12 сотрудников больницы и одна женщина-повар, которая раздавала пациентам еду.

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Накануне в психбольнице Почаев CОVID-19 заболели главный врач, бухгалтер и повар. За последние дни количество больных коронавирусом в Почаеве достигло 80 человек.

В городе Почаев Кременецкого района, где были зафиксированы вспышки распространения коронавируса, 21 апреля установлено ограничение движения транспортных средств.

Сейчас на въездах в Почаев обустроены четыре карантинные поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Настоятель отказывается от контактов", - чиновники подозревают вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не могут ее проверить. ВИДЕО

По последним данным областного лабораторного центра, на Тернопольщине выявлено 664 случаев на COVID-19, из них – 10 летальных.

Автор: 

больница (1442) карантин (16729) Почаев (55) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Те ко причащатся с одной ложечки, не далеко ушли от обитателей психушек
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28.04.2020 10:28 Ответить
+5
Я бы сказал иначе: все, кто причащаются, отлично попадают в категорию "Кстати, о психах"...
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28.04.2020 10:29 Ответить
+5
Походу, это одни и те же больные.
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28.04.2020 10:33 Ответить
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Очень симптоматично - новость о больных в психбольнице перемежается тематическими вставками о заболеваниях в церквях и храмах. Браво, цензор!
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28.04.2020 10:26 Ответить
Те ко причащатся с одной ложечки, не далеко ушли от обитателей психушек
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28.04.2020 10:28 Ответить
Я бы сказал иначе: все, кто причащаются, отлично попадают в категорию "Кстати, о психах"...
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28.04.2020 10:29 Ответить
Походу, это одни и те же больные.
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28.04.2020 10:33 Ответить
Ещё одно подтверждение того правила, что больницы являются главными рассадниками короновируса, наряду с магазинами.
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28.04.2020 10:29 Ответить
Церкви теж - в Почаївській лаврі хворих більше, ніж 36, в Печерській - десь 200...
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28.04.2020 10:30 Ответить
Закривайте Дурдом у Лаврі !!!
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28.04.2020 19:39 Ответить
 
 