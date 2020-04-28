Количество больных CОVID-19 в психбольнице Почаева возросло до 36

До 36 человек возросло количество больных CОVID-19 в Почаевской психоневрологической больнице на Тернопольщине.

В Почаевской психоневрологической больнице количество инфицированных коронавирусом возросло до 36, пишет Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Большинство - пациенты-мужчины, которые лечатся в заведении. Заболело почти все отделение. А женское, где 33 пациентки и которое размещено на другом этаже - сейчас закрыли на изоляцию.

Также отмечается, что среди инфицированных – 12 сотрудников больницы и одна женщина-повар, которая раздавала пациентам еду.

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Накануне в психбольнице Почаев CОVID-19 заболели главный врач, бухгалтер и повар. За последние дни количество больных коронавирусом в Почаеве достигло 80 человек.

В городе Почаев Кременецкого района, где были зафиксированы вспышки распространения коронавируса, 21 апреля установлено ограничение движения транспортных средств.

Сейчас на въездах в Почаев обустроены четыре карантинные поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата.

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По последним данным областного лабораторного центра, на Тернопольщине выявлено 664 случаев на COVID-19, из них – 10 летальных.