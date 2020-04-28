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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість хворих CОVID-19 в психлікарні Почаєва зросла до 36

Кількість хворих CОVID-19 в психлікарні Почаєва зросла до 36

До 36 людей зросла кількість хворих CОVID-19 в Почаївській психоневрологічної лікарні на Тернопільщині.

У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Більшість - пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення. А жіноче, де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі - наразі закрили на ізоляцію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед інфікованих – 12 співробітників лікарні та одна жінка-кухар, яка роздавала пацієнтам їжу.

Напередодні у психлікарні Почаєва на CОVID-19 захворіли головний лікар, бухгалтер та кухарка.

Також читайте: У Почаєві 80 випадків COVID-19 на 8 тисяч населення, влада проситиме запровадити надзвичайний стан

За останні дні кількість хворих на коронавірус у Почаєві сягнула 80 осіб.

У місті Почаїв Кременецького району, де було зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, 21 квітня встановлено обмеження руху транспортних засобів.

Нині на в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині виявлено 612 випадків на COVID-19, з них – 10 летальних.

Автор: 

лікарня (1364) карантин (18172) Почаїв (48) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Те ко причащатся с одной ложечки, не далеко ушли от обитателей психушек
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28.04.2020 10:28 Відповісти
+5
Я бы сказал иначе: все, кто причащаются, отлично попадают в категорию "Кстати, о психах"...
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28.04.2020 10:29 Відповісти
+5
Походу, это одни и те же больные.
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28.04.2020 10:33 Відповісти
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Очень симптоматично - новость о больных в психбольнице перемежается тематическими вставками о заболеваниях в церквях и храмах. Браво, цензор!
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28.04.2020 10:26 Відповісти
Те ко причащатся с одной ложечки, не далеко ушли от обитателей психушек
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28.04.2020 10:28 Відповісти
Я бы сказал иначе: все, кто причащаются, отлично попадают в категорию "Кстати, о психах"...
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28.04.2020 10:29 Відповісти
Походу, это одни и те же больные.
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28.04.2020 10:33 Відповісти
Ещё одно подтверждение того правила, что больницы являются главными рассадниками короновируса, наряду с магазинами.
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28.04.2020 10:29 Відповісти
Церкви теж - в Почаївській лаврі хворих більше, ніж 36, в Печерській - десь 200...
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28.04.2020 10:30 Відповісти
Закривайте Дурдом у Лаврі !!!
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28.04.2020 19:39 Відповісти
 
 