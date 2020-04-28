Кількість хворих CОVID-19 в психлікарні Почаєва зросла до 36
До 36 людей зросла кількість хворих CОVID-19 в Почаївській психоневрологічної лікарні на Тернопільщині.
У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Більшість - пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення. А жіноче, де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі - наразі закрили на ізоляцію", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що серед інфікованих – 12 співробітників лікарні та одна жінка-кухар, яка роздавала пацієнтам їжу.
Напередодні у психлікарні Почаєва на CОVID-19 захворіли головний лікар, бухгалтер та кухарка.
За останні дні кількість хворих на коронавірус у Почаєві сягнула 80 осіб.
У місті Почаїв Кременецького району, де було зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, 21 квітня встановлено обмеження руху транспортних засобів.
Нині на в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.
За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині виявлено 612 випадків на COVID-19, з них – 10 летальних.
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