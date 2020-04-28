Кількість хворих CОVID-19 в психлікарні Почаєва зросла до 36

До 36 людей зросла кількість хворих CОVID-19 в Почаївській психоневрологічної лікарні на Тернопільщині.

У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36, пише Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Більшість - пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення. А жіноче, де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі - наразі закрили на ізоляцію", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед інфікованих – 12 співробітників лікарні та одна жінка-кухар, яка роздавала пацієнтам їжу.

Напередодні у психлікарні Почаєва на CОVID-19 захворіли головний лікар, бухгалтер та кухарка.

Також читайте: У Почаєві 80 випадків COVID-19 на 8 тисяч населення, влада проситиме запровадити надзвичайний стан

За останні дні кількість хворих на коронавірус у Почаєві сягнула 80 осіб.

У місті Почаїв Кременецького району, де було зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, 21 квітня встановлено обмеження руху транспортних засобів.

Нині на в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині виявлено 612 випадків на COVID-19, з них – 10 летальних.