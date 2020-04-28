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Новости Коронавирус и карантин
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Около миллиарда жителей неблагополучных стран могут заразиться COVID-19, - International Rescue Committee

Около миллиарда жителей неблагополучных стран могут заразиться COVID-19, - International Rescue Committee

Около 3,2 млн жителей 34 неблагополучных стран мира могут умереть из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, а общее число заражений в этих странах может достичь одного миллиарда.

Такой прогноз обнародовала в Нью-Йорке вечером в понедельник, 27 апреля, международная гуманитарная организация International Rescue Committee (IRC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По мнению ее экспертов, времени, чтобы предотвратить подобное развитие событий в таких странах, как Йемен, Афганистан и Сирия, остается очень мало; для того, чтобы замедлить распространение там коронавирусной инфекции, более благополучные страны должны оказать этим государствам финансовую помощь.

По словам предтавителей IRC, лагеря для беженцев на территории Сирии, Греции и Бангладеш являются наиболее плотно населенными территориями в мире. Из-за этого соблюдение социальной дистанции и других ограничений, призванных замедлить распространение коронавируса, там практически невозможно.

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С другой стороны, введение комендантского часа и правил соблюдения дистанции в развивающихся странах, не имеющих стабильной системы социальной поддержки населения, в скором времени может привести к голоду и дальнейшему обеднению людей, утверждают докладчики.

Председатель IRC Дэвид Милибэнд назвал эти прогнозы "сигналом для пробуждения" и призвал страны-доноры позаботиться о том, чтобы в бедных и страдающих от войн государствах люди имели доступ к защитной одежде и пунктам для мытья рук, а также получили возможность пройти тест на коронавирус и обеспечить себе условия для самоизоляции.

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Нам то волноваться нечего. У нас Епоха неблагополучия закончилась.
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28.04.2020 10:53 Ответить
Ну пока что все выглядит наоборот. Заражаются массово жители "благополучных стран"...
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28.04.2020 10:55 Ответить
Тут дело такое могут заразится а могут и не заразится. Думаю, испуг в благополучных уже прошел и уже их трудно держать в узде будем пугать чем то вдалеке.
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28.04.2020 12:08 Ответить
 
 