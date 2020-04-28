Близько мільярда жителів неблагополучних країн можуть заразитися COVID-19, - International Rescue Committee

Близько 3,2 млн жителів 34 неблагополучних країн світу можуть померти через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2, а загальна кількість заражень у цих країнах може досягти одного мільярда.

Такий прогноз оприлюднила в Нью-Йорку ввечері в понеділок, 27 квітня, міжнародна гуманітарна організація International Rescue Committee (IRC), передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

На думку її експертів, часу, щоб запобігти подібному розвитку подій в таких країнах, як Ємен, Афганістан і Сирія, залишається дуже мало; для того, щоб уповільнити поширення там коронавірусної інфекції, більш благополучні країни повинні надати цим державам фінансову допомогу.

За словами представників IRC, табори для біженців на території Сирії, Греції та Бангладеш є найбільш щільно населеними територіями у світі. Через це дотримання соціальної дистанції та інших обмежень, покликаних уповільнити поширення коронавірусу, там практично неможливо.

З іншого боку, введення комендантської години і правил дотримання дистанції в країнах, що розвиваються, які не мають стабільної системи соціальної підтримки населення, незабаром може привести до голоду і подальшого збіднення людей, стверджують доповідачі.

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Голова IRC Девід Мілібенд назвав ці прогнози "сигналом для пробудження" і закликав країни-донори подбати про те, щоб в бідних і постраждалих від воєн державах люди мали доступ до захисного одягу і пунктів для миття рук, а також отримали можливість пройти тест на коронавірус і забезпечити собі умови для самоізоляції.